Энергетика

Наша версияНаша версияДания решила перейти на российский газ

Королевство планирует покупать российский газ у Германии. Дания приняла решение в срок на три года приостановить работы по добыче газа на территории своего крупнейшего месторождения Тайра в Северном море для проведения реновации объектов.
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Подробнее о событии

Дания закроет свое месторождение газа и будет покупать его у Германии

ПРАЙМ01:58

Эксперт оценил последствия закрытия газового месторождения Дании

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Дания приостановила добычу газа на крупнейшем в стране месторождении Тайра

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Главный противник «Северного потока-2» решил перейти на российский газ

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Дания планирует покупать газ у Германии, закрыв свое месторождение

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Затягивая «Северный поток – 2», Дания сама встала в очередь за российским газом

Царьградвчера в 18:11

После закрытия крупнейшего месторождения Дания может закупать у Германии российский газ

ТАССвчера в 10:46
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Происшествия

В Бурятии задержали «шамана», подозреваемого в причастности к митингам

РИА Новости 04:35
Политика

Кадыров согласился обсудить положение ЛГБТ-сообщества в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов к диалогу о положении представителей ЛГБТ-сообщества в республике, однако считает проблему с нарушением их прав надуманной.
Lenta.ru 08:38
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Экономист прокомментировал переговоры по транзиту газа через Украину

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал в беседе с RT завершившиеся в Брюсселе консультации по транзиту газа с участием представителей России, Украины и Еврокомиссии.
RT на русском 12:17
Происшествия

Глава Росгвардии прокомментировал приговор Павлу Устинову

RT на русском 06:59
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Надежда Бабкина пришла на день рождения к кузбассовцу

Классный парень! — написала Бабкина. Антон Собянин родился в Новокузнецке, там же окончил педагогическую академию.
Газета Кемерова вчера в 03:04
Шоу-бизнес

Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие

В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru вчера в 09:51
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Динамо (Киев) — Мальме 0:0 (1-й тайм)

Начало игры — в 19:55 по московскому времени. Прямая трансляция начнется в 19:45 по московскому времени.
Sport24.ru 10:27
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В срыве «формулы Штайнмайера» обвинили спецпредставителя США

Именно с позицией Волкера Затулин связывает тот факт, что 18 сентября на переговорах в Минске представители Киева решили сорвать процесс урегулирования в Донбассе.
REGNUM вчера в 14:34
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Армия США приведена в боевую готовность

АМИТЕЛ 17 сентября в 20:46
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Захарова вспомнила о граблях после призыва посла Украины развалить РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова посла Украины в Сербии Александра Александровича о необходимости «развалить Россию».
Известия 11:22
Общество

Ректор уральского вуза выявил ЛГБТ-пропаганду

Региональный омбудсмен считает, что «вещи интимного характера» не должны влиять на «участие в студенческой жизни» В Екатеринбурге разразился скандал после того, как руководство Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) обвинило одного из студентов в нанесении репутационного ущерба вузу из-за принадлежности к группе ЛГБТ-сообщества в соцсети «ВКонтакте».
Коммерсантъ 12:12
Политика

В ЛНР заявили о теракте на путепроводе в Луганске

«Террористический акт был проведён на пересечении улиц Лутугинская и 2-я Строительная — путепровод, который имеет важное социальное значение, по нему производятся перевозки хлебной продукции», — цитирует Луганский информационный центр министра внутренних дел ЛНР Игоря Корнета.
RT на русском 03:57
Политика

Разведка США встревожена обещанием Трампа, данным иностранному лидеру

В издании The Washington Post говорится о том, что Трамп дал «лидеру одного из иностранных государств серьёзное обещание», которое в высокой степени встревожило разведку Соединённых Штатов.
Военное обозрение 03:45
Происшествия

Избитая в Ингушетии девочка впервые за год встретилась с матерью

Мать избитой в Ингушетии семилетней девочки впервые за год увидела свою дочь во время визита в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве.
Газета.Ru вчера в 06:14
Происшествия

Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве

Следственный комитет и Министерство внутренних дел России восстановили обстоятельства стрельбы, произошедшей 18 сентября в комнате полиции на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.
Lenta.ru 07:41
Экономика

Россия спрячет британцев от их налоговой службы

Великобритания с 2020 года не сможет в автоматическом режиме получать информацию о счетах своих подданных в российских банках, управляющих компаниях, брокерах и депозитариях.
Lenta.ru 12:30
Общество

Европа готовится принудить Россию платить Украине

Сегодня состоятся трехсторонние переговоры (Россия — Украина — ЕС) по газу.
РИА Новости 01:00
Шоу-бизнес

Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы

Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
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Шоу-бизнес

Заворотнюк не заплатила за лечение ни копейки

Благодаря полису, семья актрисы якобы «не платит за нахождение в клинике ни копейки».
URA.Ru 10:46
Политика

Россия и Китай не поддержали резолюцию по Идлибу в ООН

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию Бельгии, Германии и Кувейта о прекращении огня в Идлибе из-за того, что Россия и Китай проголосовали против принятия документа.
RT на русском 12:24
Авто

Стартовали продажи новой версии Mitsubishi Eclipse Cross

На российском автомобильном рынке стартовали продажи новой версии Mitsubishi Eclipse Cross.
Vevby.ru 06:57
Шоу-бизнес

Поспешившая замуж Собчак сильно пожалеет о браке с Богомоловым

Специалист по китайской астрологии Ба Цзы Татьяна Чодрон прокомментировала брачные узы телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
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Кино

После болезни умер актер Сергей Афанасьев

Вести.Ru 10:03
Шоу-бизнес

Видео из клиники, где лежит Заворотнюк, попало в Сеть

Российский фигурист Пётр Чернышёв был замечен в одной из столичных клиник, где, предположительно, проходит лечение его жена — актриса Анастасия Заворотнюк, у которой врачи диагностировали четвёртую стадию злокачественной опухоли мозга — глиобластому.
News.ru 17 сентября в 19:03
Хоккей

«Металлург» обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ

RT на русском 12:32
Шоу-бизнес

Бузова в образе мусульманки возмутила пользователей Сети

Подписчики сочли Бузову двуличной, припомнив так любимые ею экстравагантные наряды, чуждые мусульманам.
Новая Кубань 17 сентября в 13:00
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Ковалев и Альварес провели дуэль взглядов

Боксеры провели традиционную дуэль взглядов и впервые сошлись лицом к лицу.
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Армия и оружие

В Минобороны раскритиковали работу Patriot в Саудовской Аравии

Высокопоставленный источник в Минобороны России рассказал, почему комплексы ПВО американского производства не смогли отразить атаку беспилотников в Саудовской Аравии, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 11:19
Финансы

Сбербанк снизил ставки по вкладам

Банк снизил ставки и на вклад "Пополняй" - максимальная ставка по рублевым вкладам уменьшилась до 4,6% с 4,7%. Такие условия можно получить при открытии вклада на 6-12 месяцев на сумму от 400 тысяч рублей.
РИА Новости 07:57
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Вышли первые смартфоны Huawei без привычного Android

Стоит отметить, что в Китае многие производители выпускают смартфоны на Android с местными "заменителями" сервисов от Google.
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Как работают Яндекс.Новости?
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