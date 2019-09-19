Королевство планирует покупать российский газ у Германии. Дания приняла решение в срок на три года приостановить работы по добыче газа на территории своего крупнейшего месторождения Тайра в Северном море для проведения реновации объектов.

Политика Кадыров согласился обсудить положение ЛГБТ-сообщества в Чечне Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов к диалогу о положении представителей ЛГБТ-сообщества в республике, однако считает проблему с нарушением их прав надуманной.

Политика Экономист прокомментировал переговоры по транзиту газа через Украину Украинский политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал в беседе с RT завершившиеся в Брюсселе консультации по транзиту газа с участием представителей России, Украины и Еврокомиссии.

Шоу-бизнес Надежда Бабкина пришла на день рождения к кузбассовцу Классный парень! — написала Бабкина. Антон Собянин родился в Новокузнецке, там же окончил педагогическую академию.

Шоу-бизнес Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.

Политика В срыве «формулы Штайнмайера» обвинили спецпредставителя США Именно с позицией Волкера Затулин связывает тот факт, что 18 сентября на переговорах в Минске представители Киева решили сорвать процесс урегулирования в Донбассе.

Политика Захарова вспомнила о граблях после призыва посла Украины развалить РФ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова посла Украины в Сербии Александра Александровича о необходимости «развалить Россию».

Общество Ректор уральского вуза выявил ЛГБТ-пропаганду Региональный омбудсмен считает, что «вещи интимного характера» не должны влиять на «участие в студенческой жизни» В Екатеринбурге разразился скандал после того, как руководство Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) обвинило одного из студентов в нанесении репутационного ущерба вузу из-за принадлежности к группе ЛГБТ-сообщества в соцсети «ВКонтакте».

Политика В ЛНР заявили о теракте на путепроводе в Луганске «Террористический акт был проведён на пересечении улиц Лутугинская и 2-я Строительная — путепровод, который имеет важное социальное значение, по нему производятся перевозки хлебной продукции», — цитирует Луганский информационный центр министра внутренних дел ЛНР Игоря Корнета.

Политика Разведка США встревожена обещанием Трампа, данным иностранному лидеру В издании The Washington Post говорится о том, что Трамп дал «лидеру одного из иностранных государств серьёзное обещание», которое в высокой степени встревожило разведку Соединённых Штатов.

Происшествия Избитая в Ингушетии девочка впервые за год встретилась с матерью Мать избитой в Ингушетии семилетней девочки впервые за год увидела свою дочь во время визита в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве.

Происшествия Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве Следственный комитет и Министерство внутренних дел России восстановили обстоятельства стрельбы, произошедшей 18 сентября в комнате полиции на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.

Экономика Россия спрячет британцев от их налоговой службы Великобритания с 2020 года не сможет в автоматическом режиме получать информацию о счетах своих подданных в российских банках, управляющих компаниях, брокерах и депозитариях.

Общество Европа готовится принудить Россию платить Украине Сегодня состоятся трехсторонние переговоры (Россия — Украина — ЕС) по газу.

Шоу-бизнес Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.

Шоу-бизнес Заворотнюк не заплатила за лечение ни копейки Благодаря полису, семья актрисы якобы «не платит за нахождение в клинике ни копейки».

Политика Россия и Китай не поддержали резолюцию по Идлибу в ООН Совет Безопасности ООН не принял резолюцию Бельгии, Германии и Кувейта о прекращении огня в Идлибе из-за того, что Россия и Китай проголосовали против принятия документа.

Авто Стартовали продажи новой версии Mitsubishi Eclipse Cross На российском автомобильном рынке стартовали продажи новой версии Mitsubishi Eclipse Cross.

Шоу-бизнес Поспешившая замуж Собчак сильно пожалеет о браке с Богомоловым Специалист по китайской астрологии Ба Цзы Татьяна Чодрон прокомментировала брачные узы телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.

Шоу-бизнес Видео из клиники, где лежит Заворотнюк, попало в Сеть Российский фигурист Пётр Чернышёв был замечен в одной из столичных клиник, где, предположительно, проходит лечение его жена — актриса Анастасия Заворотнюк, у которой врачи диагностировали четвёртую стадию злокачественной опухоли мозга — глиобластому.

Шоу-бизнес Бузова в образе мусульманки возмутила пользователей Сети Подписчики сочли Бузову двуличной, припомнив так любимые ею экстравагантные наряды, чуждые мусульманам.

Единоборства Ковалев и Альварес провели дуэль взглядов Боксеры провели традиционную дуэль взглядов и впервые сошлись лицом к лицу.

Армия и оружие В Минобороны раскритиковали работу Patriot в Саудовской Аравии Высокопоставленный источник в Минобороны России рассказал, почему комплексы ПВО американского производства не смогли отразить атаку беспилотников в Саудовской Аравии, сообщает ТАСС.

Финансы Сбербанк снизил ставки по вкладам Банк снизил ставки и на вклад "Пополняй" - максимальная ставка по рублевым вкладам уменьшилась до 4,6% с 4,7%. Такие условия можно получить при открытии вклада на 6-12 месяцев на сумму от 400 тысяч рублей.