Энергетика
Наша версияДания решила перейти на российский газ
Королевство планирует покупать российский газ у Германии. Дания приняла решение в срок на три года приостановить работы по добыче газа на территории своего крупнейшего месторождения Тайра в Северном море для проведения реновации объектов.
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Затягивая «Северный поток – 2», Дания сама встала в очередь за российским газом
Царьградвчера в 18:11
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 12:53, Вашингтон
Политика
Кадыров согласился обсудить положение ЛГБТ-сообщества в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов к диалогу о положении представителей ЛГБТ-сообщества в республике, однако считает проблему с нарушением их прав надуманной.
Lenta.ru 08:38
Политика
Экономист прокомментировал переговоры по транзиту газа через Украину
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал в беседе с RT завершившиеся в Брюсселе консультации по транзиту газа с участием представителей России, Украины и Еврокомиссии.
RT на русском 12:17
Происшествия
Глава Росгвардии прокомментировал приговор Павлу Устинову
RT на русском 06:59
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина пришла на день рождения к кузбассовцу
Классный парень! — написала Бабкина. Антон Собянин родился в Новокузнецке, там же окончил педагогическую академию.
Газета Кемерова вчера в 03:04
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие
В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru вчера в 09:51
Футбол
Динамо (Киев) — Мальме 0:0 (1-й тайм)
Начало игры — в 19:55 по московскому времени. Прямая трансляция начнется в 19:45 по московскому времени.
Sport24.ru 10:27
Политика
В срыве «формулы Штайнмайера» обвинили спецпредставителя США
Именно с позицией Волкера Затулин связывает тот факт, что 18 сентября на переговорах в Минске представители Киева решили сорвать процесс урегулирования в Донбассе.
REGNUM вчера в 14:34
Политика
Армия США приведена в боевую готовность
АМИТЕЛ 17 сентября в 20:46
Политика
Захарова вспомнила о граблях после призыва посла Украины развалить РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова посла Украины в Сербии Александра Александровича о необходимости «развалить Россию».
Известия 11:22
Общество
Ректор уральского вуза выявил ЛГБТ-пропаганду
Региональный омбудсмен считает, что «вещи интимного характера» не должны влиять на «участие в студенческой жизни» В Екатеринбурге разразился скандал после того, как руководство Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) обвинило одного из студентов в нанесении репутационного ущерба вузу из-за принадлежности к группе ЛГБТ-сообщества в соцсети «ВКонтакте».
Коммерсантъ 12:12
Политика
В ЛНР заявили о теракте на путепроводе в Луганске
«Террористический акт был проведён на пересечении улиц Лутугинская и 2-я Строительная — путепровод, который имеет важное социальное значение, по нему производятся перевозки хлебной продукции», — цитирует Луганский информационный центр министра внутренних дел ЛНР Игоря Корнета.
RT на русском 03:57
Политика
Разведка США встревожена обещанием Трампа, данным иностранному лидеру
В издании The Washington Post говорится о том, что Трамп дал «лидеру одного из иностранных государств серьёзное обещание», которое в высокой степени встревожило разведку Соединённых Штатов.
Военное обозрение 03:45
Происшествия
Избитая в Ингушетии девочка впервые за год встретилась с матерью
Мать избитой в Ингушетии семилетней девочки впервые за год увидела свою дочь во время визита в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве.
Газета.Ru вчера в 06:14
Происшествия
Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве
Следственный комитет и Министерство внутренних дел России восстановили обстоятельства стрельбы, произошедшей 18 сентября в комнате полиции на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.
Lenta.ru 07:41
Экономика
Россия спрячет британцев от их налоговой службы
Великобритания с 2020 года не сможет в автоматическом режиме получать информацию о счетах своих подданных в российских банках, управляющих компаниях, брокерах и депозитариях.
Lenta.ru 12:30
Общество
Европа готовится принудить Россию платить Украине
Сегодня состоятся трехсторонние переговоры (Россия — Украина — ЕС) по газу.
РИА Новости 01:00
Шоу-бизнес
Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы
Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН вчера в 17:26
Шоу-бизнес
Заворотнюк не заплатила за лечение ни копейки
Благодаря полису, семья актрисы якобы «не платит за нахождение в клинике ни копейки».
URA.Ru 10:46
Политика
Россия и Китай не поддержали резолюцию по Идлибу в ООН
Совет Безопасности ООН не принял резолюцию Бельгии, Германии и Кувейта о прекращении огня в Идлибе из-за того, что Россия и Китай проголосовали против принятия документа.
RT на русском 12:24
Авто
Стартовали продажи новой версии Mitsubishi Eclipse Cross
На российском автомобильном рынке стартовали продажи новой версии Mitsubishi Eclipse Cross.
Vevby.ru 06:57
Шоу-бизнес
Поспешившая замуж Собчак сильно пожалеет о браке с Богомоловым
Специалист по китайской астрологии Ба Цзы Татьяна Чодрон прокомментировала брачные узы телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
ТВ Центр 12:20
Кино
После болезни умер актер Сергей Афанасьев
Вести.Ru 10:03
Шоу-бизнес
Видео из клиники, где лежит Заворотнюк, попало в Сеть
Российский фигурист Пётр Чернышёв был замечен в одной из столичных клиник, где, предположительно, проходит лечение его жена — актриса Анастасия Заворотнюк, у которой врачи диагностировали четвёртую стадию злокачественной опухоли мозга — глиобластому.
News.ru 17 сентября в 19:03
Хоккей
«Металлург» обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ
RT на русском 12:32
Шоу-бизнес
Бузова в образе мусульманки возмутила пользователей Сети
Подписчики сочли Бузову двуличной, припомнив так любимые ею экстравагантные наряды, чуждые мусульманам.
Новая Кубань 17 сентября в 13:00
Единоборства
Ковалев и Альварес провели дуэль взглядов
Боксеры провели традиционную дуэль взглядов и впервые сошлись лицом к лицу.
Sportbox.RU 02:21
Армия и оружие
В Минобороны раскритиковали работу Patriot в Саудовской Аравии
Высокопоставленный источник в Минобороны России рассказал, почему комплексы ПВО американского производства не смогли отразить атаку беспилотников в Саудовской Аравии, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 11:19
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам
Банк снизил ставки и на вклад "Пополняй" - максимальная ставка по рублевым вкладам уменьшилась до 4,6% с 4,7%. Такие условия можно получить при открытии вклада на 6-12 месяцев на сумму от 400 тысяч рублей.
РИА Новости 07:57
Гаджеты
Вышли первые смартфоны Huawei без привычного Android
Стоит отметить, что в Китае многие производители выпускают смартфоны на Android с местными "заменителями" сервисов от Google.
Российская газета 10:42