с чего всё началось

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм. Об этом в понедельник сообщается в пресс-релизе ведомства.

Армия и оружие Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.

Политика Путин заявил об отсутствии ясности с открытием границ ЕС для россиян Ранее Евросоюз опубликовал список стран, для которых с 1 июля открылась Шенгенская зона, России в нём нет.

Общество Гидрометцентр предупредил о жаре за 40 градусов в ряде регионов России Аномально жаркая погода ожидается с 5 по 7 июля в ряде регионов России, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Культура Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе Умер Эннио Морриконе - легендарный итальянский композитор ушел из жизни в одной из клиник Рима в ночь на понедельник, 6 июля.

Общество В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу "В Свердловской области до 13 июля продлены все ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса", - написал Куйвашев в своем аккаунте в Instagram.

Общество «Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в столице из-за жары «Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в столице из-за высокой температуры воздуха. Об этом сообщили в российском Гидрометцентре.

Автоспорт Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.

Политика Канье Уэст сообщил о намерении баллотироваться на пост президента США В США обозначился новый претендент на место главы государства - им стал музыкант Канье Уэст.

Здоровье В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.

Автоспорт Росберг язвительно отозвался о пилотаже Феттеля на Гран-при Австрии Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг прокомментировал инцидент с участием своего соотечественника Себастьяна Феттеля и пилота «Макларена» Карлоса Сайнса.

Наука Археологи узнали, как доставлялись камни для Стоунхенджа Британские исследователи считают, что в основании Стоунхенджа камни доставлялись из Уэльса в английское графство Уилтшир по суше.

Происшествия ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца в шпионаже Мещанский суд Москвы продлил до сентября арест гражданина Украины Василия Василенко, обвиненного вначале в контрабанде, а затем в шпионаже.

Экономика Глава Минсельхоза предложил россиянам забыть о дефиците продуктов Российский агропромышленный комплекс в состоянии обеспечить население продуктами в нужном количестве и ассортименте, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

Финансы Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.

Биатлон Подписи Родченкова под показаниями в МОК признаны поддельными По данным экспертов немецкого издания, подписи бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории под показаниями о применении запрещенных препаратов российскими биатлонистками Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной являются поддельными.

Политика Песков воздержался от оценок исследования об уровне бедности регионов Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 6 июля в разговоре с журналистами признал, что не успел еще ознакомиться с исследованием «РИА Новости» об уровне бедности субъектов страны.

Политика Лондон введет санкции против россиян по делу Магнитского Парламент Великобритании 6 июля может объявить имена россиян и граждан Саудовской Аравии, в отношении которых будут введены персональные санкции за нарушение прав человека.

Общество ЦБ планирует разрешить страховщикам поднять тарифы ОСАГО на 10% «Банк России планирует расширить тарифный коридор ОСАГО, чтобы страховые компании могли назначать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий тариф тем, кто водит рискованно и нарушает правила дорожного движения», — отметил он (цитата по ТАСС).

Происшествия Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой. На заседании сегодня сторона Ещенко выступила против этого.

Технологии Открыто первое в мире полностью бесплатное производство микросхем Полностью бесплатное производство Корпорация Google запустила проект по полностью бесплатному производству микросхем.

Шоу-бизнес Певица МакSим появилась на публике после реабилитации Об артистке ходило немало неприятных слухов, ей в частности приписывали алкогольную и наркотическую зависимость, но самым серьезным потрясением для МакSим стала автомобильная авария, в которую она попала в прошлом году.