с чего всё началось

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм. Об этом в понедельник сообщается в пресс-релизе ведомства.

Политика Комиссия СФ 15 июля представит доклад о вмешательстве в дела России Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета на заседании палаты 15 июля планирует представить ежегодный доклад о попытках иностранного вмешательства в дела России.

Наука Раскрыта смертельная опасность для зараженных коронавирусом Ученые Лаборатории молекулярной биологии Совета по медицинским исследованиям в Великобритании раскрыли несколько опасных мутаций, повышающих риск смерти у пациентов с COVID-19. 2

Экономика Россия вошла в десятку лучших стран Европы для иностранных инвестиций Москва, 6 июля 2020, 12:56 — REGNUM Россия по итогам 2019 года заняла девятое место в списке стран, лидирующих по числу проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе, говорится в результатах исследования «Инвестиционная привлекательность стран Европы за 2019 год» консалтинговой компании EY, передаёт РБК. 143

Политика В Германии увидели угрозу банкротства Украины Украине грозит банкротство после того, как глава Нацбанка Украины (НБУ) Яков Смолий ушел в отставку, считает немецкое деловое издание Handelsblatt. 393

Политика Великобритания ввела санкции против 25 россиян по делу Магнитского Великобритания объявила о введении персональных санкций против 25 россиян, которых Лондон считает причастными к смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в 2009 г. в следственном изоляторе «Матросская тишина». 1,2K

Общество Суд отклонил жалобу Грудинина по делу «Совхоза имени Ленина» Экс-кандидат в президенты России обжаловал решение арбитражного суда Московской области, который частично удовлетворил иск акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина» о взыскании с директора 1,066 млрд рублей. 23

Футбол Федун может изменить полномочия гендиректора «Спартака» Цорна Федун и Цорн не ведут переговоры об увольнении, передает Sport24. Однако владельцем клуба будут изменены обязанности гендиректора.

Финансы Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая. 257

Происшествия В Нижегородской области разбился легкомоторный самолет Ранее 13 июня при крушении легкомоторного самолета Як-52 под Самарой погибли два пилота. 5

Общество В Сыктывкаре на лечении находятся 290 больных коронавирусом Фото Виктора Бобыря из архива БНК Как сообщила Наталья Хозяинова на своей странице в соцсети "ВКонтакте", на 5 июля в Сыктывкаре на лечении с диагнозом COVID-2019 в инфекционной больнице находятся 126 человек, в Коми республиканской - 164 больных.

Происшествия В Подмосковье взорвался газ в жилом доме В городе Щелково Московской области произошел взрыв бытового газа в многоэтажном жилом доме.

Экономика Биткоин растет вместе с акциями после падения ниже 9,000 долларов Акции спасают день Биткоин упал ниже психологической поддержки в 9,000 долларов в воскресенье, подтвердив медвежьи нижние максимумы в 1, 000 и 9,800 долларов, достигнутые 10 и 23 июня соответственно.