Общество

Российская газетаРоссийская газетаДания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм. Об этом в понедельник сообщается в пресс-релизе ведомства.
Читать в источнике
Комментировать597
с чего всё началось
Nord Stream 2 AG сможет использовать суда с якорным позиционированием наравне с судами с динамическим позиционированием для достройки последнего участка «Северного потока-2» в датской исключительной экономической зоне, говорится в сообщении
 Датского энергетического агентства (DEA).
Коммерсантъ05:58

Подробнее о событии

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК12:09

Эксперты: решение Дании по «Северному потоку - 2» позволяет достроить его уже в этом году

ТАСС09:36

Дания разрешила достроить «Северный поток — 2» с помощью новых судов

РИА Новости08:46

Дания разрешила использовать новые суда для завершения «Северного потока — 2»

RT на русском12:04

Назван срок возобновления строительства «Северного потока-2»

Lenta.ru07:19

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» с помощью судов нового типа

Коммерсантъ06:15

Дания разрешила использовать новые суда для «Северного потока — 2»

News.ru06:17
Показать все источники
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 12:14, Ашберн
Происшествия

Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции по делу о ДТП

Следствие предъявило актеру Михаилу Ефремову обвинение в окончательной редакции по делу о ДТП, сообщил адвокат Эльман Пашаев.
Коммерсантъ 12:05
12
Экономика

Всемирный банк ожидает падения ВВП России до 11-летнего минимума

«ВВП России, согласно прогнозам, в 2020 году упадет на 6% до 11-летнего минимума», — подчёркивается в докладе.
REGNUM 06:57
33
Общество

В Ростовской области ЕГЭ по русскому языку напишут 15 тыс. выпускников

Ростов-на-Дону, 6 июля 2020, 16:13 — REGNUM В Ростовской области единый государственный экзамен напишут почти 15 тыс. выпускников.
REGNUM 09:13
26
Общество

Ущерб от разлива топлива в Норильске оценили в 148 млрд рублей

Росприроднадзор оценил ущерб от разлива топлива на ТЭЦ в Норильске в 148 миллиардов рублей.
BFM.ru 11:19
292
Шоу-бизнес

Сыгравший Полежайкина в «Папиных дочках» актер попал в больницу

RuNews24.ru вчера в 09:13
12
Кино

Канал НСТ опубликовал десятку лучших хорроров последнего десятилетия

ИнфоСМИ 04 июля в 11:52
50
Политика

Комиссия СФ 15 июля представит доклад о вмешательстве в дела России

Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета на заседании палаты 15 июля планирует представить ежегодный доклад о попытках иностранного вмешательства в дела России.
Известия 06:25
Наука

Раскрыта смертельная опасность для зараженных коронавирусом

Ученые Лаборатории молекулярной биологии Совета по медицинским исследованиям в Великобритании раскрыли несколько опасных мутаций, повышающих риск смерти у пациентов с COVID-19.
Lenta.ru 11:58
2
Экономика

Россия вошла в десятку лучших стран Европы для иностранных инвестиций

Москва, 6 июля 2020, 12:56 — REGNUM Россия по итогам 2019 года заняла девятое место в списке стран, лидирующих по числу проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе, говорится в результатах исследования «Инвестиционная привлекательность стран Европы за 2019 год» консалтинговой компании EY, передаёт РБК.
REGNUM 05:56
143
Политика

В Германии увидели угрозу банкротства Украины

Украине грозит банкротство после того, как глава Нацбанка Украины (НБУ) Яков Смолий ушел в отставку, считает немецкое деловое издание Handelsblatt.
Газета.Ru 04:56
393
Политика

Великобритания ввела санкции против 25 россиян по делу Магнитского

Великобритания объявила о введении персональных санкций против 25 россиян, которых Лондон считает причастными к смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в 2009 г. в следственном изоляторе «Матросская тишина».
Ведомости 11:33
1,2K
Общество

Суд отклонил жалобу Грудинина по делу «Совхоза имени Ленина»

Экс-кандидат в президенты России обжаловал решение арбитражного суда Московской области, который частично удовлетворил иск акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина» о взыскании с директора 1,066 млрд рублей.
REGNUM 08:30
23
Политика

Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России

5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия 06:49
531
Происшествия

Суд арестовал замглавы Минобрнауки по делу о хищении

РБК 11:19
69
Общество

Круизы на судне «Князь Владимир» возобновят 19 июля

Российская газета 05:31
Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
4,5K
Культура

Итальянский композитор Эннио Морриконе скончался на 92-м году жизни

Рим, 6 июля 2020, 10:20 — REGNUM Известный итальянский композитор, дирижёр и аранжировщик Эннио Морриконе умер в Риме в возрасте 91 года.
REGNUM 03:20
540
Футбол

Федун может изменить полномочия гендиректора «Спартака» Цорна

Федун и Цорн не ведут переговоры об увольнении, передает Sport24. Однако владельцем клуба будут изменены обязанности гендиректора.
CT news 09:33
Общество

Обвинившая фотографа Тарантино в изнасиловании модель попала на допрос

SM News 05:53
2
Финансы

Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая

Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
Газета.Ru 06:17
257
Происшествия

В Нижегородской области разбился легкомоторный самолет

Ранее 13 июня при крушении легкомоторного самолета Як-52 под Самарой погибли два пилота.
Известия 10:30
5
Игры

Официальная презентация игр для Xbox Series X пройдет 23 июля

Мероприятие под названием Games Showcase состоится 23 июля, прямая трансляция начнется в 19:00 по московскому времени.
Деловое.ТВ 11:05
1
Общество

В Сыктывкаре на лечении находятся 290 больных коронавирусом

Фото Виктора Бобыря из архива БНК Как сообщила Наталья Хозяинова на своей странице в соцсети "ВКонтакте", на 5 июля в Сыктывкаре на лечении с диагнозом COVID-2019 в инфекционной больнице находятся 126 человек, в Коми республиканской - 164 больных.
ИА БНК вчера в 10:52
Шоу-бизнес

Петросян подал в суд на Коклюшкина за оскорбление жены

Как сообщил журналу "Стархит" адвокат Петросяна Сергей Жорин, юморист возмутился из-за слов Коклюшкина о своей жене Татьяне Брухуновой.
РИА Новости 07:43
66
Футбол

«Зенит» второй раз подряд стал чемпионом России

МР7.ру 00:28
1
Происшествия

В Подмосковье взорвался газ в жилом доме

В городе Щелково Московской области произошел взрыв бытового газа в многоэтажном жилом доме.
Lenta.ru 12:07
Экономика

Биткоин растет вместе с акциями после падения ниже 9,000 долларов

Акции спасают день Биткоин упал ниже психологической поддержки в 9,000 долларов в воскресенье, подтвердив медвежьи нижние максимумы в 1, 000 и 9,800 долларов, достигнутые 10 и 23 июня соответственно.
Блокчейн24 09:24
Общество

Элайджа Вуд поддержал кандидата в президенты Белоруссии Бабарико

МР7.ру 06:01
1
Общество

Московского школьника заставили снять слуховой аппарат на ЕГЭ

Во время экзамена по русскому языку в школе № 875 в Тропарево-Никулино ученика с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) попросили снять слуховой аппарат.
Известия 10:17
11
Армия и оружие

Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника

Ливийскую авиабазу с турецкими ЗРК показали на снимке со спутника, такое фото опубликовал Telegram-канал "Военный Осведомитель".
Газета.Ru вчера в 11:14
74
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное