Политика
Газета.RuВласти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»
По их данным, вопрос уже решается на административном уровне. Между тем в России заявляют о готовности к "плану Б", - но этот путь дороже и длиннее. У Дании больше нет политических возражений в отношении строительства российского газопровода в ее исключительной экономической зоне.
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с чего всё началось
У Дании не осталось политических вопросов к прокладке в ее исключительной экономической зоне газопровода «Северный поток – 2». Одобрение строительства затягивается на административном уровне, сообщили «Известиям» источники, знакомые с ходом реализации проекта.Известиявчера в 19:51
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В Жуковском аварийно сел новейший пассажирский самолет МС-21
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Газета.Ru вчера в 20:04
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Скабеева ответила Путину на слова об очернении Украины в СМИ
Телеведущая Ольга Скабеева ответила на слова президента России Владимира Путина, призвавшего не очернять Украину и украинцев на российском ТВ.
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Piter.tv 03:03
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Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
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BFM.ru 02:45
Политика
Зеленский отреагировал на митинги из-за «формулы Штайнмайера»
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на митинги, которые проходят в Киеве из-за подписания «формулы Штайнмайера».
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Армия и оружие
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Всего через три недели после крупнейшего теракта в США траур настиг и Россию: 18 лет назад, 4 октября 2001 года, погибли 66 пассажиров и 12 членов экипажа самолета Ту-154, летевшего из Тель-Авива в Новосибирск.
Газета.Ru 01:19
Общество
В США мужчина отсудил 750 тысяч долларов у любовника жены
Любовник супруги должен выплатить 750 тысяч долларов, передает издание местное издание WITN.
РИА Новости 02:09
Единоборства
Эдди Хирн: Бой с Деревянченко покажет, насколько свеж и силен Головкин
Allboxing.ru вчера в 03:46
Гаджеты
Компания Apple увеличит производство iPhone 11 из-за высокого спроса
Компания Apple на 10 процентов увеличит производство iPhone 11 из-за высокого спроса. Об этом сообщает издание Nikkei Asian Review.
Политика Сегодня 03:14
Культура
Кудрявцева высказалась о победе Ивлеевой на ТЭФИ и своём поражении
News.ru 02 октября в 23:12
Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев показал свою детскую фотографию
Вечерняя Москва вчера в 14:43
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись
«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
Рамблер вчера в 07:54
Экономика
Райффайзенбанк закроет четверть отделений
Еще в пяти городах, где у Райффайзенбанка по одному отделению, банк перейдет на полностью дистанционное обслуживание, закрыв эти подразделения.
Ведомости 01:21
Политика
В Киеве отказались выносить вопрос о статусе Донбасса на референдум
Закон об особом статусе неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей не станут выносить на всеукраинский референдум.
Lenta.ru 03:13
Здоровье
Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»
Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ 02 октября в 09:06
Общество
В Роскачестве пояснили, из чего делают винные напитки
Эксперты Роскачества рассказали, из чего делаются винные напитки, как их отличить от виноградного вина и стоит ли их употреблять.
Российская газета 01:00
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Политика
Путин распорядился временно разместить Госдуму в Доме союзов
Российский президент Владимир Путин подписал распоряжение о временном размещении Госдумы и работников аппарата нижней палаты парламента в здании Дома союзов на Большой Дмитровке.
RT на русском вчера в 10:19
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Доходы среднего класса в России падают
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Газета.Ru 01:58
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Известия вчера в 19:37
Политика
Волкер и Сондланд готовили заявление для Зеленского по «делу Байденов»
Два высокопоставленных дипломата США в Европе подготовили заявление для президента Украины Владимира Зеленского, в котором он должен был подтвердить приверженность расследованию по газовой компании Burisma, пишет The New York Times со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией.
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Врач дал рекомендации для сохранения здоровья печени
Хирург-гепатолог Медицинского центра хирургии имени Вишневского доктор медицинских наук Юрий Коваленко рассказал, как надолго можно сохранить здоровье печени.
Известия вчера в 21:27
Космос
Полностью российский экипаж «Союза» отправится на МКС осенью 2020 года
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В Москве возбудили дело после издевательств над школьником в туалете
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Журналистская правда вчера в 07:38