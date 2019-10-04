Политика

BFM.ruBFM.ruДания сняла политические возражения по «Северному потоку — 2»

У Дании не осталось политических претензий из-за прокладки в ее исключительной экономической зоне российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.
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с чего всё началось

Новое из Дании: королевство сняло политические возражения с «Северного потока – 2»

У Дании не осталось политических вопросов к прокладке в ее исключительной экономической зоне газопровода «Северный поток – 2». Теперь процесс урегулирования имеет чисто административный характер. В этом «Известия» заверили несколько собеседников, знакомых с ходом реализации проекта.
Известиявчера в 17:01

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СМИ: Дания не имеет политических возражений против «Северного потока — 2»

RT на русскомвчера в 22:29

СМИ узнали о снятии политических вопросов Дании к «Северному потоку-2»

РБКвчера в 23:15

Дания сняла политические возражения с «Северного потока — 2», пишут СМИ

РИА Новостивчера в 23:03

Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»

Газета.Ru02:47

Дания приняла политическое решение по «Северному потоку-2»

Lenta.ruвчера в 21:28

У Дании не осталось политических вопросов к «Северному потоку – 2»

Комсомольская правдавчера в 20:55

Дания сняла политические возражения с «Северного потока – 2»

Известиявчера в 19:51
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Польша планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года.
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Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
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Политика

Соловьев заявил о травле против него

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Источник рассказал о согласовании итогового документа саммита «нормандской четверки»

По данным информированного источника, представители стран-участниц «нормандского формата» согласовали итоговый документ грядущего саммита.
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В Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие южного участка Фрунзенского радиуса метрополитена, новые станции приняли первых пассажиров 3 октября.
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За последние 15 лет употребление алкоголя постепенно снижалось. Смертность среди мужчин сократилась на 39%, среди женщин - на 36%.
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В США разбился американский бомбардировщик времен Второй мировой войны Boeing B-17 Flying Fortress («Летающая крепость»).
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