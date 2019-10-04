Политика
BFM.ruДания сняла политические возражения по «Северному потоку — 2»
У Дании не осталось политических претензий из-за прокладки в ее исключительной экономической зоне российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
У Дании не осталось политических вопросов к прокладке в ее исключительной экономической зоне газопровода «Северный поток – 2». Теперь процесс урегулирования имеет чисто административный характер. В этом «Известия» заверили несколько собеседников, знакомых с ходом реализации проекта.Известиявчера в 17:01
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Три новые станции метро открыли в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие южного участка Фрунзенского радиуса метрополитена, новые станции приняли первых пассажиров 3 октября.
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В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны
В США разбился американский бомбардировщик времен Второй мировой войны Boeing B-17 Flying Fortress («Летающая крепость»).
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