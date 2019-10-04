Политика
BFM.ruДания сняла политические возражения по «Северному потоку — 2»
У Дании не осталось политических претензий из-за прокладки в ее исключительной экономической зоне российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
У Дании не осталось политических вопросов к прокладке в ее исключительной экономической зоне газопровода «Северный поток – 2». Теперь процесс урегулирования имеет чисто административный характер. В этом «Известия» заверили несколько собеседников, знакомых с ходом реализации проекта.Известиявчера в 17:01
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У Бочкаревой парализовало часть лица на фоне скандала с наркотиками
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Происшествия
Летевший самолетом Грозный — Москва ребенок умер в Волгограде
В аэропорту Волгограда 3 октября совершил экстренную посадку самолет Грозный — Москва из-за ухудшения состояния ребенка на борту.
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Здоровье
Врач дал рекомендации для сохранения здоровья печени
Хирург-гепатолог Медицинского центра хирургии имени Вишневского доктор медицинских наук Юрий Коваленко рассказал, как надолго можно сохранить здоровье печени.
Известия вчера в 21:27
Происшествия
В Балашихе подросток убил девочку из параллельного класса
РИА Новости вчера в 03:18
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Сбербанк начал проверку из-за утечки данных клиентов
Сбербанк на своем сайте сообщил о возможной утечке персональных данных минимум 200 клиентов.
Известия вчера в 00:16
Гаджеты
В Россию пришел крупный вьетнамский производитель недорогих смартфонов
В нашей стране были продемонстрированы сразу несколько гаджетов от вьетнамского производителя Vinsmart.
Evo-rus.com вчера в 15:33
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Крыша склада обрушилась при сильном пожаре в Петербурге
Кровля горящего склада в Петербурге обрушилась на площади 1400 квадратных метров.
BFM.ru 00:12
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Матч ТВ вчера в 21:43
Политика
Трамп предложил создать новое СМИ для иновещания из-за CNN
Президент США Дональд Трамп раскритиковал телеканала CNN и другие американские СМИ за подачу информации о Штатах и предложил создать новое медиа для иновещания.
РБК вчера в 20:58
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Трамп шлепнул по колену президента Финляндии
Президент США Дональд Трамп шлепнул по колену главу Финляндии Саули Ниинисте.
URA.Ru вчера в 07:30
Шоу-бизнес
Ксения Собчак выдала свою беременность во время интервью с Гуфом
Учитывая, что Ксении приписывают беременность уже ни одну неделю, многие зрители сразу обратили на это внимание.
Bimru.ru вчера в 11:46
Армия и оружие
На самом мощном атомном ледоколе в мире запустили реакторы
Пуск реакторной установки прошел на атомном ледоколе «Арктика», который считается самым мощным в мире.
Lenta.ru 01:14
Политика
Грета Тунберг исправила свой профиль в Twitter из-за Путина
Шведская школьница и экоактивистка Грета Тунберг изменила информацию в своем профиле в соцсети Twitter после высказываний лидера России Владимира Путина.
REGNUM вчера в 20:50
Шоу-бизнес
Пригожин предложил Заворотнюк рассказать правду о диагнозе
Продюсер Иосиф Пригожин высказался по поводу ажиотажа, возникшего на фоне известия об онкологическом заболевании актрисы Анастасии Заворотнюк, заметив, что усиленное внимание общественности мешает ей заниматься своим здоровьем, сообщает издание «Актуальные Новости».
Слово и Дело вчера в 03:54
Политика
Волкер почти десять часов давал показания Конгрессу США
Бывший специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил американским конгрессменам, что он лично не помогал президенту страны Дональду Трампу заставить власти Украины расследовать "дело Байденов" и призывал Киев не вмешиваться во внутреннюю политику США, передает Associated Press со ссылкой на источники.
Интерфакс вчера в 21:19
Здоровье
Девять сотрудников онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении
Замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина Георгий Менткевич заявил, что девять врачей медучреждения написали заявления об увольнении, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02 октября в 11:06
Политика
Соловьев заявил о травле против него
Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.
РИА Новости вчера в 17:30
Футбол
Клаудио Маркизио объявил о завершении карьеры
Полузащитник Клаудио Маркизио объявил о завершении карьеры, сообщение об этом футболист опубликовал в Twitter.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 10:28
Культура
Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ
Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева стала обладательницей премии ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма.
News.ru 02 октября в 17:57
Политика
МИД Украины анонсировал новый обмен заключенными
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко анонсировал масштабный обмен заключенными с Россией, который должен пройти уже на следующей неделе.
Российская газета 00:31
Футбол
Усугубление травмы Малкома может поставить под угрозу его карьеру
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев высказался о травме полузащитника клуба Малкома.
Газета.Ru вчера в 11:52
Политика
Выступление РФ в ПАСЕ прервали криками о терроризме
Выступление российского спикера в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) внезапно прервали крики о том, что Россия якобы "террористическое государство".
Газета.Ru вчера в 11:52
Политика
Путин уволил главу ФСИН Корниенко
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемой должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.
Интерфакс вчера в 06:44
Общество
Изувеченная мужем Рита Грачева написала книгу «Счастлива без рук»
Маргарита Грачева, которую из ревности изувечил собственный муж, написала книгу «Счастлива без рук», в которой рассказала свою историю любви, обернувшуюся трагедией.
Известия 02 октября в 10:53
Политика
Украина потребовала от «Газпрома» доступ к туркменскому газу
"Нафтогаз" требует от "Газпрома" разблокировать возможность получать на российско-украинской границе газ из Туркмении.
Московский Комсомолец вчера в 07:11
Политика
На Украине прошли митинги против подписания «формулы Штайнмайера»
В Киеве снова неспокойно - последние несколько дней ознаменовались акциями протеста против подписания "формулы Штайнмайера", а 2 октября у стен офиса Владимира Зеленского собрались тысячи людей.
Газета.Ru вчера в 15:31
Кино
Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев
Московский Комсомолец 02 октября в 07:02
Политика
Путин подписал распоряжение о переезде Госдумы
Российский президент Владимир Путин подписал распоряжение о временном размещении Госдумы в здании Дома союзов.
РБК вчера в 11:50
Происшествия
В США бомбардировщик времен Второй мировой войны рухнул на аэропорт
В американском городе Хартфорд (штат Коннектикут) тяжелый бомбардировщик времен Второй мировой войны Boeing B-17 Flying Fortress («Летающая крепость») потерпел крушение, сообщает телекомпания CNN.
Daily Storm 02 октября в 11:17