У Дании не осталось политических вопросов к прокладке в ее исключительной экономической зоне газопровода «Северный поток – 2». Теперь процесс урегулирования имеет чисто административный характер. В этом «Известия» заверили несколько собеседников, знакомых с ходом реализации проекта.

с чего всё началось

У Дании не осталось политических претензий из-за прокладки в ее исключительной экономической зоне российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.

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