Футбол

Интерфакс-СпортИнтерфакс-СпортДания стала соперником сборной России на Евро-2020

Ирландия — Дания
1 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Авива Стэдиум»
13′
Томас Дилэйни
Пьер-Эмиль Хёйбьерг
33′
Лассе Шёне
33′
Андреас Корнелиус
Каспер Дольберг
Джон Иган
Киран Кларк
46′
Гленн Уэлан
55′
Конор Хурихэйн
Каллум Робинсон
68′
73′
Мартин Брэйтуэйт
Джеймс Макклейн
78′
Гленн Уэлан
Шон Магуайр
82′
84′
Лассе Шёне
Андреас Кристенсен
Мэтт Доэрти
85′
90′+3′
Каспер Шмейхель
Регламент турнира сводит Данию и Россию, также отобравшуюся на турнир, в одну группу. Причем, в группу В, матчи в которой запланированы на Петербург и Копенгаген. Остальные соперники сборных Дании и России станут известны по итогам жеребьевки, которая пройдет 30 ноября.
Читать в источнике
Комментировать16

Подробнее о событии

Сборная Дании станет соперником сборной России на групповом этапе Евро-2020

Sport.ruвчера в 17:14

Россия и Дания сыграют в одной группе на Евро-2020

Матч ТВвчера в 17:08

Дания будет соперником сборной России на Евро-2020

Чемпионатвчера в 16:43

Сборная России на Евро-2020 сыграет в одной группе с Данией

Спорт-Экспрессвчера в 16:54

Россия и Дания сыграют в одной группе на Евро-2020

Sport24.ruвчера в 16:52

Россия и Дания сыграют в одной группе на Евро-2020

Sportbox.RUвчера в 17:08

Россия сыграет с Данией в группе на Евро-2020 и, скорее всего, с Бельгией

Sports.ruвчера в 16:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 11:52, Ашберн
Энергетика

«Газпром» заполнил газом обе нитки «Турецкого потока»

ТАСС 11:10
Политика

В Германии призвали сохранить транзит газа через Украину

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил на брифинге в Киеве, что транзит газа РФ через Украину должен продолжаться после 2019 года.
РИА Новости 09:51
Происшествия

Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве

Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео драки в столичном баре, в которой пострадал сотрудник Центра спецназначения ФСБ.
РИА Новости 10:05
Происшествия

Глава СК взял на контроль дело о гибели людей в яме с кипятком в Пензе

Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин распорядился поставить на контроль в центральном аппарате ведомства расследование дела, открытого после гибели двух человек в яме с кипятком в Пензе.
РБК 08:15
Общество

«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован

RT на русском 00:11
Политика

Cтало известно о конкуренции ЧВК Вагнера с западными ЧВК

Деятельность частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Мозамбике приводит к тому, что местные ЧВК теряют контракты и терпят убытки.
Lenta.ru 11:10
Политика

В Конгрессе США начинаются открытые слушания об импичменте Трампа

Публичные слушания в рамках процедуры импичмента нынешнего президента США стартовали 13 ноября.
Вести.Ru 09:34
Происшествия

Обвиняемый в убийстве историк Соколов пытался покончить с собой

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко, пытался покончить с собой, сообщил во вторник его адвокат Александр Почуев.
Интерфакс 04:27
Экономика

Госдума во втором чтении приняла проект бюджета на 2020 год

Государственная дума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов.
Известия 09:04
Общество

Минюст отреагировал на решение ЕСПЧ об Удальцове и Развозжаеве

Минюст России планирует начать исполнять решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в отношении Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева только после вступления его в силу.
РБК 11:38
Шоу-бизнес

Алсу решилась на короткую стрижку

Для съемок в новом видео артистка отстригла привычные локоны и стала обладательницей стильного каре.
WomanHit.ru 04:48
Футбол

Россию могут лишить домашних матчей на Евро-2020

Россия может быть лишена домашних матчей на чемпионате Европы - 2020 из-за несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает Daily Mail.
Газета.Ru 08:43
Общество

Что случилось за день. Главные новости РБК

Возвращение кораблей произошло буквально через несколько дней, после того как стала официально известна дата долгожданного саммита "нормандской четверки".
РБК вчера в 10:34
Общество

РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 02:01
Футбол

Сборная России поздравила комментатора «Матч ТВ» Юрия Розанова с возвращением к работе

Пресс-служба сборной России поздравила комментатора «Матч ТВ» Юрия Розанова с возвращением к комментированию матчей.
Матч ТВ вчера в 20:14
Экономика

Выплаты авиакомпаниям за рост цен на топливо перенесены на 2020 год

Вопрос о компенсации авиакомпаниям расходов из-за роста цен на авиакеросин перенесён на 2020 год.
REGNUM 11:34
Армия и оружие

Польские СМИ составили два сценария войны США с Россией

Два сценария потенциального вооружённого конфликта между США и РФ опубликовал 18 ноября общественно-политический еженедельник «Мысль Польши».
REGNUM вчера в 22:42
Политика

Пушков ответил на заявление Зеленского по Донбассу

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о Донбассе.
РИА Новости 11:25
Политика

Франция построит для Украины 20 патрульных кораблей

Отмечается, что стоимость контракта составила €136,5 млн, производством кораблей займётся французская компания ОСЕА, катера должны быть поставлены в течение трёх лет с частичной локализацией производства на Украине.
RT на русском 11:02
Здоровье

90% успеха: в липецкой детской больнице модернизировали оборудование

ГТРК Липецк 09:40
Политика

Тимошенко ответила Зеленскому на слова о «давней традиции»

RT на русском 07:14
Общество

Путину доложили о сроках изготовления первых электронных паспортов

Первая партия электронных паспортов в России будет изготовлена в первой половине 2020 года, заявил вице-премьер Максим Акимов в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным.
Известия 08:45
Космос

Украина собралась искать полезные ископаемые на Луне

Известия 09:24
Здоровье

В Минздраве ответили на увольнение детского врача-трансплантолога

Минздрав России прокомментировал увольнение детского хирурга Михаила Каабака, единственного в России, кто проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 килограммов, из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД).
Газета.Ru вчера в 15:43
Хоккей

Пресс-служба клуба КХЛ назвала своего вратаря «дырявым»

Газета.Ru 09:53
Общество

В «Нафтогазе» ответили на предложение России по скидке на газ

"Нафтогазу" невыгодно отказываться от исков к "Газпрому" ради скидки на газ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко в эфире ICTV.
РИА Новости 10:20
Армия и оружие

США намерены в десять раз увеличить численность войск в Польше

RT на русском 08:50
Шоу-бизнес

Алла Пугачева боится не дожить до совершеннолетия младшей дочери

Ведущий спросил у звезды, не захочет ли ее младшая дочь в итоге написать биографию известной матери, на что Алла ответила, что она вряд-ли доживёт до момента, когда Лиза закончит среднюю школу.
ИнфоСМИ 02:58
Общество

Госдума поддержала законопроект о предустановке российского софта

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, который делает обязательной предустановку российского программного обеспечения (ПО) на продаваемые в стране гаджеты.
РБК 10:50
Политика

В Киеве суд отпустил на поруки Ляшко

Бориспольский горрайонный суд принял решение отпустить на поруки лидера украинской Радикальной партии Олега Ляшко в рамках дела о его драке с депутатом Рады Андреем Герусом, представляющим партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».
RT на русском 11:26
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное