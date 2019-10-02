Минэнерго России ожидает реализации проекта газопровода «Северный поток — 2» по маршруту, на который была подана заявка, несмотря на задержку с выдачей Данией разрешения. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак.

Происшествия Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.

Политика Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17 Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.

Футбол Уволенный за кражу часов игрок «Ниццы» объяснил причину поступка Ранее сообщалось, что укравший у одноклубника часы за €70 тысяч игрок "Ниццы" был уволен.

Происшествия Восемь человек пострадали в ДТП с легковушкой и автобусом в Петербурге Восемь человек пострадали в результате ДТП на Волхонском шоссе в Ленинградской области у границы с Санкт-Петербургом, один человек погиб.

Политика В Донбассе отреагировали на подписание Киевом «формулы Штайнмайера» Участники контактной группы по Украине на заседании в Минске 1 октября подписали «формулу Штайнмайера», которая определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, возможной амнистии и выборов в самопровозглашенных республиках.

Политика Британские читатели оценили испытания спецназа ФСИН на краповый берет Читатели британского таблоида The Daily Mail восхитились прохождением испытания на право носить краповый берет спецназом Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.

Общество Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на 2 тыс. сотрудников в соответствии с приказом МВД №653 от 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».

Экономика Владелец построенных для НОВАТЭКа танкеров попал под санкции США Совместное предприятие китайской госкомпании Cosco и канадской Teekay, владеющее четырьмя танкерами арктического класса Arc7 для перевозки сжиженного газа с завода «Ямал СПГ» НОВАТЭКа, попало под действие новых санкций США, которые были введены в отношении Cosco 25 сентября по подозрению в участии в перевозках иранской нефти.

Политика Премьер-министром Крыма стал Юрий Гоцанюк Ранее работу в должности главы Крыма и премьер-министра совмещал господин Аксенов, а Юрий Гоцанюк последние три года работал заместителем председателя правительства полуострова.

Футбол Зинедин Зидан: «Ошибки допустили все. В том числе и я» Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан оценил игру вратаря Тибо Куртуа в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» (2:2). — Результат плохой, но я доволен тем, как команда отреагировала на первый тайм.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 30 сентября.

Политика Шейнин вытолкал украинского эксперта из студии после слов о Захарове Ведущий ток-шоу "Время покажет" на Первом канале Артем Шейнин прогнал украинского журналиста Андрея Метлева с эфира, передает РИА "Новости".

Общество «Росконтроль» назвал опасные для здоровья куриные крылья Названы марки популярных куриных крыльев, которые могут быть опасными для здоровья.

Политика Сергею Чемезову присвоено звание Героя России Герою России вручается знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда» и сопровождающая грамота о присвоении звания.

Здоровье Эндокринолог рассказала об опасности приема витаминов Терапевт-эндокринолог Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Фатима Дзгоева рассказала, как витамины могут навредить здоровью.

Футбол Шевченко согласился возглавить «Милан» при двух условиях Главный тренер сборной Украины и бывший игрок «Милана» Андрей Шевченко согласился возглавить итальянский клуб, если его руководство решит уволить Марко Джампаоло.

Общество В Нью-Йорке отказались от термина «нелегальный мигрант» В рамках борьбы с дискриминацией на почве иммиграционного статуса и национального происхождения власти Нью-Йорка приняли решение внести изменения в законодательство и запретить термин «нелегальный мигрант».

Спорт Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.

Футбол Гризманн заявил, что ему трудно общаться с Месси Ранее суд закрыл дело против Месси по уклонению от уплаты налогов.

Общество Хостелы проигнорировали запрет на работу в жилых домах Владельцы хостелов и мини-отелей Москвы и Петербурга проигнорировали запрет на ведение деятельности в жилых домах, ограничившись переоформлением своего бизнеса в квартиры под сдачу в аренду.

Экономика Дудь записал программу с убежавшим во Францию экономистом Гуриевым Экономист рассказал, когда "придет конец доллару" Сбежавший из России во Францию экономист Сергей Гуриев дал интервью журналисту Юрию Дудю.