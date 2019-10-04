В этот раз на переговоры по газовому транзиту через Украину приехал не министр иностранных дел, а министр энергетики, и в этом есть большая разница. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью главному редактору Business FM Илье Копелевичу на Российской энергетической неделе.

с чего всё началось

Власти Дании обязаны согласовать маршруты газопровода "Северный поток-2" в своей экономической зоне, и не разрешить строительство они не имеют права. Об этом сегодня заявил замначальника департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Дмитрий Хандога.

Транспорт РЖД рассматривают четыре варианта трассы ВСМ Москва – Петербург Как сообщалось, ввод ВСМ Москва – Петербург в эксплуатацию предполагается в 2026 году, эксплуатационная длина трассы составит 659 км, минимальное время в пути – 2 часа 10 мин (без остановок), говорилось в материалах к проекту финансового плана ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) на ближайшую трехлетку.

Политика Появилось видео похода Путина и Шойгу за грибами в тайгу Президент России Владимир Путин перед своим днем рождения, которое отмечает 7 октября, в компании главы Минобороны Сергея Шойгу побывал в сибирской тайге, где наблюдал за природой и собирал грибы.

Политика Трамп пригрозил разрушить экономику Турции Президент США Дональд Трамп пригрозил разрушить экономику Турции, если Анкара предпримет какие-либо действия, выходящие за рамки дозволенного.

Происшествия Суд в Киеве арестовал экс-депутата Рады Пашинского Печерский районный суд в Киеве постановил в понедельник взять экс-депутата Верховной рады Сергея Пашинского под стражу до 4 декабря по делу о нанесении тяжких телесных повреждений.

Кино Вышел трейлер четвертого сезона «Рика и Морти» Канал Adult Swim опубликовал трейлер нового четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти», создатели на своей официальной странице назначили старт сезона на 10 ноября.

Политика США не дали визы семи российским делегатам в ООН Как говорит и.о. главы делегации России в работе Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения и международной безопасности, зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов, визы для участия в работе Первого комитета ООН не получило сразу несколько российских делегатов.

Политика Россияне верят в успешную реализацию проекта «Северный поток-2» 78% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, верят в успешную реализацию проекта «Северный поток — 2», поскольку считают, что очень многое уже в него вложено.

Политика ФБР задержало и допросило российского депутата в аэропорту Нью-Йорка Сотрудник Федерального бюро расследований США в течение часа допрашивал журналиста и депутата Государственной думы РФ Ингу Юмашеву, находившуюся в аэропорту Нью-Йорка по пути на форум «Диалог Форт-Росс».

Политика Суд обязал Трампа передать налоговые декларации прокурору Суд в Нью-Йорке обязал президента США Дональда Трампа передать свои налоговые декларации за последние восемь лет окружному прокурору Манхэттена Сайрусу Вэнсу, передает The New York Times.

Политика В Госдуме ответили на заявление США об угрозе «Северного потока-2» В комитете Госдумы РФ по энергетике обосновали несостоятельность заявлений Вашингтона о том, что запуск газопровода "Северный поток - 2" якобы нанесет сокрушительный удар по энергобезопасности Европы и ее энергетическому разнообразию.