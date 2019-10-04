Экономика
Утро.ruДанию обязали дать разрешение на строительство «Северного потока-2»
Власти Дании обязаны согласовать маршруты газопровода "Северный поток-2" в своей экономической зоне, и не разрешить строительство они не имеют права. Об этом сегодня заявил замначальника департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Дмитрий Хандога.
Читать в источнике
Оценить53
с чего всё началось
Новак: важно, что в переговорах по газовому транзиту участвовал министр энергетики Украины, а не глава МИД
В этот раз на переговоры по газовому транзиту через Украину приехал не министр иностранных дел, а министр энергетики, и в этом есть большая разница. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью главному редактору Business FM Илье Копелевичу на Российской энергетической неделе.BFM.ru04 октября в 07:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Истек срок выдачи Данией разрешения на строительство «Северного потока-2»
Интерфакс04 октября в 09:08
В «Газпроме» оценили сроки строительства «Северного потока — 2» в Дании
RT на русском04 октября в 13:48
Новак заявил, что шансы на прокладку «Северного потока - 2» в водах Дании сохраняются
ТАСС04 октября в 08:30
Новак рассказал о шансах на прокладку «Северного потока – 2» в водах Дании
Известия04 октября в 08:18
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 13:46, Ашберн
Происшествия
Обнародованы документы об убийстве 214 детей в Ейске в годы войны
Экономика
Минэк предложил максимальный за пять лет рост налогов на малый бизнес
Минэкономразвития предложило с 2020 года повысить единый налог на вмененный доход (ЕНВД), заменяющий налоги патент, а также торговый сбор на 4,9% относительно 2019 года.
Происшествия
В МЧС рассказали о способах остановить агрессивную собаку
Политика
Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик
В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
Транспорт
РЖД рассматривают четыре варианта трассы ВСМ Москва – Петербург
Как сообщалось, ввод ВСМ Москва – Петербург в эксплуатацию предполагается в 2026 году, эксплуатационная длина трассы составит 659 км, минимальное время в пути – 2 часа 10 мин (без остановок), говорилось в материалах к проекту финансового плана ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) на ближайшую трехлетку.
Политика
Появилось видео похода Путина и Шойгу за грибами в тайгу
Президент России Владимир Путин перед своим днем рождения, которое отмечает 7 октября, в компании главы Минобороны Сергея Шойгу побывал в сибирской тайге, где наблюдал за природой и собирал грибы.
Политика
Трамп пригрозил разрушить экономику Турции
Президент США Дональд Трамп пригрозил разрушить экономику Турции, если Анкара предпримет какие-либо действия, выходящие за рамки дозволенного.
Происшествия
Суд в Киеве арестовал экс-депутата Рады Пашинского
Печерский районный суд в Киеве постановил в понедельник взять экс-депутата Верховной рады Сергея Пашинского под стражу до 4 декабря по делу о нанесении тяжких телесных повреждений.
Кино
Вышел трейлер четвертого сезона «Рика и Морти»
Канал Adult Swim опубликовал трейлер нового четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти», создатели на своей официальной странице назначили старт сезона на 10 ноября.
Экономика
Естественная убыль населения в России сохранится до 2023 года
К 2024 году численность населения России прогнозируется на уровен,7 миллионов человек.
Политика
США не дали визы семи российским делегатам в ООН
Как говорит и.о. главы делегации России в работе Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения и международной безопасности, зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов, визы для участия в работе Первого комитета ООН не получило сразу несколько российских делегатов.
Политика
Путин повысил зарплату себе и Медведеву
Зарплата Путина и Медведева с 1 октября 2019 года повышается на 4,3%.
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк отреагировал на новость о смерти актрисы
Пиар-директор Анастасии Заворотнюк опровергла слухи появившиеся в Telegram-канале «Только никому» о смерти 48-летней актрисы.
Политика
Россияне верят в успешную реализацию проекта «Северный поток-2»
78% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, верят в успешную реализацию проекта «Северный поток — 2», поскольку считают, что очень многое уже в него вложено.
Наука
Великобритания разработает собственную термоядерную электростанцию
Армия и оружие
В США опубликовали план по сдерживанию России в Черном море
Американский аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, в котором представлена стратегия безопасности в Черном море.
Происшествия
В Челнах женщина поссорилась с мужем и зарезала двухлетнего сына
Общество
Врач назвал симптомы рака на теле человека
Врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» перечислил симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии онкологических заболеваний.
Политика
ФБР задержало и допросило российского депутата в аэропорту Нью-Йорка
Сотрудник Федерального бюро расследований США в течение часа допрашивал журналиста и депутата Государственной думы РФ Ингу Юмашеву, находившуюся в аэропорту Нью-Йорка по пути на форум «Диалог Форт-Росс».
Футбол
Агент Луческу рассказал об интересе «Динамо»
Аркадий Запорожану, представитель румынского тренера Мирчи Луческу, заявил, что его клиент может возглавить московское «Динамо».
Политика
Суд обязал Трампа передать налоговые декларации прокурору
Суд в Нью-Йорке обязал президента США Дональда Трампа передать свои налоговые декларации за последние восемь лет окружному прокурору Манхэттена Сайрусу Вэнсу, передает The New York Times.
Политика
В Госдуме ответили на заявление США об угрозе «Северного потока-2»
В комитете Госдумы РФ по энергетике обосновали несостоятельность заявлений Вашингтона о том, что запуск газопровода "Северный поток - 2" якобы нанесет сокрушительный удар по энергобезопасности Европы и ее энергетическому разнообразию.
Спорт
Глава РУСАДА заявил о риске отстранения России от двух Олимпиад
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил об угрозе отстранения России от участия в двух Олимпиадах.
Транспорт
Грузовые поезда запустят через мост в Крым в июне 2020 года
Движение пассажирских поездов через мост в Крым будет запущено в конце 2019 года, а грузовое - в июне 2020 года из-за обнаруженного памятника археологии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса России.
Кино
Опубликован трейлер зарубежного сериала с Козловским в роли князя Олега
В Сети появился трейлер шестого сезона сериала «Викинги», в котором российский актер Данила Козловский сыграет роль князя Олега.
Происшествия
МЧС показало фото и видео со сгоревшим в тоннеле в Москве автобусом
МЧС показало фото и видео после пожара в Алабяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы, где загорелся пассажирский автобус.