Экономика

Утро.ruУтро.ruДанию обязали дать разрешение на строительство «Северного потока-2»

Власти Дании обязаны согласовать маршруты газопровода "Северный поток-2" в своей экономической зоне, и не разрешить строительство они не имеют права. Об этом сегодня заявил замначальника департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Дмитрий Хандога.
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с чего всё началось

Новак: важно, что в переговорах по газовому транзиту участвовал министр энергетики Украины, а не глава МИД

В этот раз на переговоры по газовому транзиту через Украину приехал не министр иностранных дел, а министр энергетики, и в этом есть большая разница. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью главному редактору Business FM Илье Копелевичу на Российской энергетической неделе.
BFM.ru04 октября в 07:52

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Шито двумя нитками

Российская газетавчера в 12:29

Новак оценил шансы на прокладку «Северного потока — 2» в водах Дании

РИА Новости04 октября в 16:40

Истек срок выдачи Данией разрешения на строительство «Северного потока-2»

Интерфакс04 октября в 09:08

В «Газпроме» оценили сроки строительства «Северного потока — 2» в Дании

RT на русском04 октября в 13:48

Новак оценил вероятность одобрения Данией заявки на «Северный поток-2»

РЕН ТВ04 октября в 14:18

Новак заявил, что шансы на прокладку «Северного потока - 2» в водах Дании сохраняются

ТАСС04 октября в 08:30

Новак рассказал о шансах на прокладку «Северного потока – 2» в водах Дании

Известия04 октября в 08:18
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Происшествия

Обнародованы документы об убийстве 214 детей в Ейске в годы войны

Российская газета 05:59
Экономика

Минэк предложил максимальный за пять лет рост налогов на малый бизнес

Минэкономразвития предложило с 2020 года повысить единый налог на вмененный доход (ЕНВД), заменяющий налоги патент, а также торговый сбор на 4,9% относительно 2019 года.
РБК 10:06
Происшествия

В МЧС рассказали о способах остановить агрессивную собаку

Политическая Экспертиза 04 октября в 22:17
Политика

Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик

В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
Газета.Ru 07:16
Транспорт

РЖД рассматривают четыре варианта трассы ВСМ Москва – Петербург

Как сообщалось, ввод ВСМ Москва – Петербург в эксплуатацию предполагается в 2026 году, эксплуатационная длина трассы составит 659 км, минимальное время в пути – 2 часа 10 мин (без остановок), говорилось в материалах к проекту финансового плана ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) на ближайшую трехлетку.
Интерфакс 09:08
Политика

Появилось видео похода Путина и Шойгу за грибами в тайгу

Президент России Владимир Путин перед своим днем рождения, которое отмечает 7 октября, в компании главы Минобороны Сергея Шойгу побывал в сибирской тайге, где наблюдал за природой и собирал грибы.
РБК вчера в 18:13
Политика

Трамп пригрозил разрушить экономику Турции

Президент США Дональд Трамп пригрозил разрушить экономику Турции, если Анкара предпримет какие-либо действия, выходящие за рамки дозволенного.
Российская газета 12:34
Происшествия

Суд в Киеве арестовал экс-депутата Рады Пашинского

Печерский районный суд в Киеве постановил в понедельник взять экс-депутата Верховной рады Сергея Пашинского под стражу до 4 декабря по делу о нанесении тяжких телесных повреждений.
РИА Новости 12:46
Кино

Вышел трейлер четвертого сезона «Рика и Морти»

Канал Adult Swim опубликовал трейлер нового четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти», создатели на своей официальной странице назначили старт сезона на 10 ноября.
iReactor 03:33
Происшествия

Племянник убитого Хачатуряна знал об издевательствах в семье

Рамблер 09:04
Экономика

Естественная убыль населения в России сохранится до 2023 года

К 2024 году численность населения России прогнозируется на уровен,7 миллионов человек.
Рифей-Пермь 01:42
Политика

США не дали визы семи российским делегатам в ООН

Как говорит и.о. главы делегации России в работе Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения и международной безопасности, зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов, визы для участия в работе Первого комитета ООН не получило сразу несколько российских делегатов.
Новые Известия 11:29
Политика

Путин повысил зарплату себе и Медведеву

Зарплата Путина и Медведева с 1 октября 2019 года повышается на 4,3%.
REGNUM 11:25
Шоу-бизнес

Директор Анастасии Заворотнюк отреагировал на новость о смерти актрисы

Пиар-директор Анастасии Заворотнюк опровергла слухи появившиеся в Telegram-канале «Только никому» о смерти 48-летней актрисы.
Ugpressa.ru вчера в 09:34
Происшествия

Мосгорсуд оставил без изменения приговор Даниле Беглецу

ТАСС 09:01
Политика

Россияне верят в успешную реализацию проекта «Северный поток-2»

78% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, верят в успешную реализацию проекта «Северный поток — 2», поскольку считают, что очень многое уже в него вложено.
Рамблер 09:37
Кино

Аплодирующий убийствам зритель едва не сорвал показ «Джокера» в США

ФАН вчера в 14:17
Наука

Великобритания разработает собственную термоядерную электростанцию

Газета DAILY 05 октября в 12:58
Армия и оружие

В США опубликовали план по сдерживанию России в Черном море

Американский аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, в котором представлена стратегия безопасности в Черном море.
Известия 04:19
Происшествия

Первый штраф за курение на балконе выписали на Ставрополье

Известия 04:58
Происшествия

В Челнах женщина поссорилась с мужем и зарезала двухлетнего сына

Kazanfirst.ru 02:33
Общество

Врач назвал симптомы рака на теле человека

Врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» перечислил симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии онкологических заболеваний.
Известия 12:49
Политика

ФБР задержало и допросило российского депутата в аэропорту Нью-Йорка

Сотрудник Федерального бюро расследований США в течение часа допрашивал журналиста и депутата Государственной думы РФ Ингу Юмашеву, находившуюся в аэропорту Нью-Йорка по пути на форум «Диалог Форт-Росс».
RT на русском вчера в 05:43
Футбол

Агент Луческу рассказал об интересе «Динамо»

Аркадий Запорожану, представитель румынского тренера Мирчи Луческу, заявил, что его клиент может возглавить московское «Динамо».
RT на русском 11:54
Политика

Суд обязал Трампа передать налоговые декларации прокурору

Суд в Нью-Йорке обязал президента США Дональда Трампа передать свои налоговые декларации за последние восемь лет окружному прокурору Манхэттена Сайрусу Вэнсу, передает The New York Times.
Ведомости 10:44
Политика

В Госдуме ответили на заявление США об угрозе «Северного потока-2»

В комитете Госдумы РФ по энергетике обосновали несостоятельность заявлений Вашингтона о том, что запуск газопровода "Северный поток - 2" якобы нанесет сокрушительный удар по энергобезопасности Европы и ее энергетическому разнообразию.
Российская газета 10:29
Спорт

Глава РУСАДА заявил о риске отстранения России от двух Олимпиад

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил об угрозе отстранения России от участия в двух Олимпиадах.
iReactor 08:18
Транспорт

Грузовые поезда запустят через мост в Крым в июне 2020 года

Движение пассажирских поездов через мост в Крым будет запущено в конце 2019 года, а грузовое - в июне 2020 года из-за обнаруженного памятника археологии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса России.
РИА Новости 12:46
Кино

Опубликован трейлер зарубежного сериала с Козловским в роли князя Олега

В Сети появился трейлер шестого сезона сериала «Викинги», в котором российский актер Данила Козловский сыграет роль князя Олега.
Взгляд.ру 13:22
Происшествия

МЧС показало фото и видео со сгоревшим в тоннеле в Москве автобусом

МЧС показало фото и видео после пожара в Алабяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы, где загорелся пассажирский автобус.
РБК 09:53
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