Экономика

Утро.ruУтро.ruДанию обязали дать разрешение на строительство «Северного потока-2»

Власти Дании обязаны согласовать маршруты газопровода "Северный поток-2" в своей экономической зоне, и не разрешить строительство они не имеют права. Об этом сегодня заявил замначальника департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Дмитрий Хандога.
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с чего всё началось

Новак: важно, что в переговорах по газовому транзиту участвовал министр энергетики Украины, а не глава МИД

В этот раз на переговоры по газовому транзиту через Украину приехал не министр иностранных дел, а министр энергетики, и в этом есть большая разница. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью главному редактору Business FM Илье Копелевичу на Российской энергетической неделе.
BFM.ru04 октября в 07:52

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Шито двумя нитками

Российская газетавчера в 12:29

Новак оценил шансы на прокладку «Северного потока — 2» в водах Дании

РИА Новости04 октября в 16:40

В «Газпроме» оценили сроки строительства «Северного потока — 2» в Дании

RT на русском04 октября в 13:48

Новак оценил вероятность одобрения Данией заявки на «Северный поток-2»

РЕН ТВ04 октября в 14:18

Истек срок выдачи Данией разрешения на строительство «Северного потока-2»

Интерфакс04 октября в 09:08

Новак заявил, что шансы на прокладку «Северного потока - 2» в водах Дании сохраняются

ТАСС04 октября в 08:30

Новак рассказал о шансах на прокладку «Северного потока – 2» в водах Дании

Известия04 октября в 08:18
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Транспорт

Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли

Газета.Ru 14:55
Политика

Появилось видео похода Путина и Шойгу за грибами в тайгу

Президент России Владимир Путин перед своим днем рождения, которое отмечает 7 октября, в компании главы Минобороны Сергея Шойгу побывал в сибирской тайге, где наблюдал за природой и собирал грибы.
РБК вчера в 18:13
Единоборства

Головкин победил Деревянченко в титульном бою

В Нью-Йорке прошел боксерский вечер, главным событием которого стал поединок за звание чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе между Геннадием Головкиным и Сергеем Деревянченко.
Матч ТВ вчера в 00:04
Политика

Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции

Президент США Дональд Трамп пообещал разрушить экономику Турции в том случае, если ее власти сделают что-то, что ему покажется непозволительным.
Lenta.ru 11:55
Происшествия

В Башкирии неизвестные ворвались в травмпункт и избили пациентов

Несколько человек ворвались в травмпункт города Стерлитамака в Башкирии и избили двух мужчин. Об этом 7 октября сообщает ИА «Башинформ».
REGNUM 08:15
Хоккей

СКА проиграл «Спартаку» в матче КХЛ

Московский "Спартак" переиграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru 14:57
Армия и оружие

Китайские СМИ восхитились возможностями российского «надувного» полка

Взгляд.ру 14:03
Общество

Нобелевскую премию по медицине присудили за исследование клеток

Нобелевскую премию в области медицины и физиологии получили американский онколог Уильям Кэлин, британский ученый Питер Рэтклифф и американский ученый-медик и Грегг Л. Семенза.
Коммерсантъ 05:35
Политика

МИД РФ призвал США расследовать убийство Кеннеди

В ведомстве РФ отметили, что ее убийц наказали, а в США множество уголовных дел остаются не раскрытыми, в частности, убийство 35-го американского лидера.
РЕН ТВ 14:08
Единоборства

Узбекистанский боец ММА Нурматов умер после поединка в Грозном

Узбекистанский боец смешанных единоборств (ММА) Бекзод Нурматов умер после поединка с россиянином Бесланом Исаевым на турнире Absolute Championship Akhmat 100, который прошел 4 октября в Грозном.
ТАСС Спорт 13:34
Происшествия

Кассира BILLA уволили из-за отказа принять десятикопеечные монеты

Кассира сетевого супермаркета BILLA уволили после того, как она отказалась принимать к оплате десятикопеечные монеты.
РБК 15:08
Происшествия

Два пассажира маршрутки погибли в ДТП в Курске

BFM.ru 14:00
Общество

Врач назвал симптомы рака на теле человека

Врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» перечислил симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии онкологических заболеваний.
Известия 12:49
Общество

Росгвардия создала нагрудный жетон для опознавания сотрудников

Росгвардия создала проект нагрудного жетона, который позволит идентифицировать сотрудников.
Газета.Ru 12:44
Энергетика

Китайская CNPC отказалась от разработки газового проекта в Иране

Глава иранского Минэнерго Бижан Зангане объявил об отказе китайской нефтегазовой компании CNPC от участия в разработке газового проекта «Южный Парс 11».
Коммерсантъ вчера в 07:16
Политика

Штайнмайер рассказал о появлении «формулы Штайнмайера»

6 октября киевская полиция сообщила, что на акцию протеста против подписания украинскими властями «формулы Штайнмайера» вышло порядка 10 тыс. человек.
Rambler News Service 12:17
Политика

В МИД РФ обвинили Киев в насильственной украинизации страны

В Министерстве иностранных дел (МИД) России заявили, что власти Киева продолжают взятый ранее курс на тотальную и принудительную украинизацию страны, которая сопровождается дискриминацией русского языка.
Известия 14:30
Происшествия

Автомобиль насмерть сбил женщину и двоих детей под Белгородом

Автомобиль сбил женщину и двоих детей в Белгородской области, они погибли на месте.
ТАСС 12:40
Экономика

Минэк предложил максимальный за пять лет рост налогов на малый бизнес

С целью ежегодной индексации налогов для малого бизнеса Минэкономразвития каждую осень устанавливает размер применяемых к налогам коэффициентов-дефляторов (К1) на будущий год.
РБК 10:06
Игры

Полное прохождение Marvel’s Avengers займет более 30 часов

На прохождение основного сюжета уйдет 10-12 часов.
Cyber.sports.ru 03:50
Политика

Путин повысил зарплату себе и Медведеву

Зарплата Путина и Медведева с 1 октября 2019 года повышается на 4,3%.
REGNUM 11:25
Здоровье

В РПЦ пояснили отношение к абортам

В Русской Православной Церкви (РПЦ) пояснили отношение к утверждениям протоиерея Димитрия (Смирнова), который подверг критике женщин, делающих аборт.
РЕН ТВ вчера в 15:51
Гаджеты

Часы Apple Watch получат функцию мониторинга сна

Ожидалось, что функция мониторинга сна будет представлена вместе с 5-м поколением Apple Watch 10 сентября, однако этого не произошло.
Ридус 10:21
Происшествия

Суд в Киеве арестовал экс-депутата Рады Пашинского

Печерский районный суд в Киеве постановил в понедельник взять экс-депутата Верховной рады Сергея Пашинского под стражу до 4 декабря по делу о нанесении тяжких телесных повреждений.
РИА Новости 12:46
Общество

На Запашного пожаловались в СК России

"Творческое объединение цирковых коллективов" пожаловалось в СК на гендиректора Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгарда Запашного.
Газета.Ru 12:54
Культура

Конкурсант из Донецкой области стал победителем шоу «Голос. 60+»

После объявления итогов шоу победитель вновь выступил перед зрителями, а также наставники и участники показали совместный номер.
RT на русском 04 октября в 18:05
Армия и оружие

Шойгу провёл телефонный разговор с главой Пентагона

Министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры со своим американским коллегой Марком Эспером.
RT на русском 13:06
Космос

Роскосмос решил защитить знаком своего робота Федора

В Роспатент, по данным АБН, поступила заявка от государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» на регистрацию товарного знака с изображением робота Федора.
АБН 04 октября в 17:31
Футбол

Черчесов считает матч с Шотландией определяющим для сборной России

RT на русском 07:20
Шоу-бизнес

Участница КВН Евгения Жарикова умерла от рака

Участница команды КВН «Сборная Снежногорска» из Мурманской области Евгения Жарикова, у которой диагностировали онкологическое заболевание, ушла из жизни в московской клинике.
News.ru 09:07
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