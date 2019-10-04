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Авто Chevrolet Tracker обошел по продажам Hyundai Creta За лето на территории Китая было реализовано 10 тысяч экземпляров, что дало возможность кроссоверу обогнать по объемам продаж Hyundai Creta/ix25.

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