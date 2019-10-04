Экономика

Утро.ruУтро.ruДанию обязали дать разрешение на строительство «Северного потока-2»

Власти Дании обязаны согласовать маршруты газопровода "Северный поток-2" в своей экономической зоне, и не разрешить строительство они не имеют права. Об этом сегодня заявил замначальника департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Дмитрий Хандога.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Разрешение Дании по «Северному потоку — 2» ожидается до конца 2019 года

News.ru04:11

«Северному потоку-2» дали шанс

Lenta.ru07:30

Разрешение от Дании по «Северному потоку — 2» рассчитывают получить до конца года

ФАН04:18

Новак: Дания ещё может дать разрешение на прокладку «Северного потока — 2»

REGNUM13:05

Оператор «Северного потока 2» понадеялся получить разрешение от Дании до конца года

Интерфакс03:59

Разрешение Дании по «Северному потоку - 2» ожидают получить до конца 2019 года

ТАСС03:54

Остров преткновения

Известия01:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 20:08, Ашберн
Общество

Малышева объяснила свои слова о повышении пенсионного возраста

ФедералПресс вчера в 02:53
Происшествия

Мэр Львова назвал груз причиной гибели людей при крушении Ан-12

РИА Новости 07:19
Игры

Российский PS Store вернул страницу с Call of Duty: Modern Warfare

CyberSport.ru 14:04
Политика

Россия помогает Китаю в создании системы защиты от ракетного нападения

РЕН ТВ вчера в 16:06
Общество

Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию

Совет Федерации предлагает в 2020 году распространить взимание налогов с самозанятых граждан на территории всех регионов.
РБК 09:05
Политика

Американская экоактивистка призвала есть детей

Американская экоактивистка на встрече с членом Демократической партии США Александрией Окасио-Кортес заявила, что для спасения планеты недостаточно разбомбить Россию, чтобы решить климатические проблемы, нужно еще есть детей.
Известия 17:14
Экономика

Доходы среднего класса в России падают

Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 01:58
Кино

В Сети появилось фото со съемок «Аватар-2»

Режиссер Джеймс Кэмерон поделился фотографией со съемок одного из сиквелов "Аватара".
Sputnik Кыргызстан 04:58
Общество

Диетолог назвала самое вредное для человека мясо

Известия 02 октября в 17:50
Армия и оружие

Израильская армия сообщила о пуске двух ракет из сектора Газа

Израильская армия заявила, что зафиксировала пуск двух ракет из сектора Газа, они не достигли территории Израиля.
РИА Новости 18:03
Шоу-бизнес

Звезду Stand Up Юлию Ахмедову госпитализировали с нервным срывом

WomanHit.ru 09:51
Шоу-бизнес

У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица

После скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
Live24 02:09
Технологии

На самом мощном в мире атомном ледоколе запустили реакторы

Газета.Ru 09:00
Политика

Оскорбившего Путина грузинского журналиста вызвали в прокуратуру

Прокуратура Грузии вызвала для дачи показаний по делу о хищении денежных средств в "Рустави-2" бывшего сотрудника телекомпании Георгий Габуния, который в прямом эфире оскорбил президента РФ Владимира Путина.
DP.RU 11:28
Футбол

«Манчестер Юнайтед» интересуется Соболевым из «Крыльев Советов»

Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев попал в сферу интересов английского клуба "Манчестер Юнайтед".
Реальное время 14:51
Космос

Американцы создали GPS нового поколения

Телеканал 360° 01 октября в 19:17
Политика

В Польше обвинили США в выдумывании угроз от России

Соединенные Штаты придумали военную угрозу, которая якобы исходит со стороны России, пишет польский журналист Петр Панащук на портале Salon24.
Газета.Ru 18:56
Футбол

Тимур Жамалетдинов перешел из ЦСКА в «Лех». Сейчас он не играет в Польше

Почти сразу после переезда в Польшу Жамалетдинов дал интервью изданию Przeglad Sportowy, в котором прошёлся по ЦСКА.
Чемпионат 12:00
Политика

Демократы запросили у Белого дома документы по Украине

Демократы в палате представителей конгресса США запросили у Белого дома документы по Украине.
Российская газета 19:56
Здоровье

Перевозку россиян с инвалидностью в уазиках с капустой объяснили

Министерство здравоохранения Саратовской области назвало недопустимой ситуацию с перевозкой пациентов на гемодиализ в автомобиле, наполненном капустой.
Lenta.ru 10:24
Шоу-бизнес

Петросян попал в занятую Степаненко квартиру

Рамблер 11:26
Футбол

ЦСКА проиграл «Эспаньолу» в Лиге Европы

РИА Новости вчера в 14:49
Единоборства

Головкин и Деревянченко провели дуэль взглядов после взвешивания

После взвешивания спортсмены провели традиционную дуэль взглядов.
Чемпионат 19:51
Происшествия

Оценены шансы выжить в авариях на разных видах транспорта

Вертолеты являются самым опасным видом транспорта из всех, по которым страхуется обязательная гражданская ответственность перевозчиков (ОСГОП).
Lenta.ru 18:03
Космос

«Роскосмос» отказал НАСА в запуске «Союза МС»

Ранее в октябре гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в 2020 году НАСА будет нуждаться в «Союзе МС» из-за переноса испытаний Crew Dragon, а запуску в 2020 году космического корабля с тремя россиянами может помешать американская сторона, которая может нуждаться в отправке своего астронавта на околоземную орбиту на «Союзе МС».
Lenta.ru 04:50
Происшествия

Бывшему депутату Верховной рады Украины сообщили о подозрении — ГБР

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении бывшему депутату Верховной рады Украины, заявили 4 октября в пресс-службе ГБР.
REGNUM 08:41
Авто

Российский автомобильный рынок в сентябре продолжил падение

Известия 10:42
Игры

Red Dead Redemption 2 выйдет на компьютерах 5 ноября

Видеоигра Red Dead Redemption 2 американского разработчика Rockstar Games появится на персональных компьютерах 5 ноября 2019 года.
Коммерсантъ 14:26
Происшествия

Сына вице-президента МТС арестовали после погони

Известия вчера в 12:17
Здоровье

Ученые назвали вызывающие диабет профессии

Люди некоторых профессий в три раза чаще рискуют заболеть диабетом второго типа.
Вечерняя Москва вчера в 15:30
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное