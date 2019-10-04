Власти Дании обязаны согласовать маршруты газопровода "Северный поток-2" в своей экономической зоне, и не разрешить строительство они не имеют права. Об этом сегодня заявил замначальника департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Дмитрий Хандога.

Авто Продажи новых легковых автомобилей в России сократились В сентябре 2019 года продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России снизились на 0,2% до 157 129 единиц.

Общество В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода Зимний период в средней полосе России постепенно сокращается, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд "Российской газете".

Происшествия Знакомые рассказали об убитой в Подмосковье студентке Знакомые рассказали об убитой в подмосковном Домодедово 17-летней студентке. По данным РЕН ТВ, девушка училась в МГТУ имени Баумана.

Культура Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая Известный блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма, сообщает ТАСС.

Политика Польша планирует прекратить поставки газа из России Как известно уже через 3 года (в 2022 г.) завершаются контрактные отношения между РФ и Польшей на поставку природного газа.

Армия и оружие Подлодка «Петропавловск-Камчатский» вышла на государственные испытания Подлодка проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский», построенная на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» и спущенная на воду в конце марта, отправилась на государственные испытания в Балтийском море.

Политика Венгрия забирает паспорта, выданные украинцам в Закарпатье Будапешт в массовом порядке забирает ранее выданные жителям Закарпатья венгерские паспорта, потому что их получатели не являются этническими венграми.

Происшествия В Якутске прошел пикет в поддержку Александра Габышева 5 октября в Якутске прошел пикет в поддержку Александра ГАБЫШЕВА, которого называют воином-шаманом.

Общество Маргарита Грачева выходит замуж Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.

Шоу-бизнес Актриса Наталья Бочкарева ответила критикам цитатой Чаадаева Актриса Наталья Бочкарева ответила на критику, обрушившуюся на нее после скандала с наркотиками, с которыми ее якобы задержали правоохранители.

Политика Трамп начал зачистку созданного для противодействия СССР совета Совет национальной безопасности США был создан в 1947 году при президенте Гарри Трумене.

Музыка В Новокузнецке во время концерта Бузовой произошла сильная давка Как отметили организаторы, никто из поклонников девушки не пострадал. Поклонникам пришлось ждать Бузову два часа.

Единоборства Головкин оказался тяжелее Деревянченко В Нью-Йорке прошло взвешивание казахстанского боксера Геннадия Головкина и украинца Сергея Деревянченко.

Футбол «Оренбург» и «Динамо» объявили стартовые составы Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов и наставник московского "Динамо" Дмитрий Хохлов объявили стартовые составы на матч 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Армия и оружие В ДНР украинского силовика приговорили к 30 годам тюрьмы Суд в Донецкой народной республике (ДНР) приговорил украинского военнослужащего к 30 годам тюремного заключения за диверсионную деятельность в республике.

Шоу-бизнес Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс в третий раз стали родителями СМИ стало известно о пополнении в семье Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли.

Наука Уникальный алмаз-матрешку нашли в Якутии Уникальный алмаз, возрастом 800 миллионов лет, добыли в Якутии сотрудники компании «Алроса».

Гаджеты Apple увеличит производство iPhone 11 из-за высокого спроса Компания Apple увеличит производство новой линейки смартфонов iPhone 11 на 10%, выпустив еще 7-8 млн устройств.

Спорт Глава ВФЛА назвал прыгунов Акименко и Иванюка героями «Ребята — герои, потому что сумели проявить себя при трибунах, которые просто «дышали» Баршимом (катарским спортсменом, занявшим в итоге первое место — прим. ред.). Это была очень классная борьба, я испытываю гордость за ребят, за их тренеров, за всю нашу команду», — приводит ТАСС слова Шляхтина.

Политика Путин оценил действия Зеленского по ситуации в Донбассе Президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что если у украинского лидера Владимира Зеленского хватит политического мужества и силы завершить урегулирование конфликта на востоке Украины, то он утвердится как честный политик.

Происшествия В Донецке прогремели мощные взрывы Сегодня утром в Донецке прогремели как минимум два мощных взрыва, звуки которых встревожили не только жителей столицы ДНР, но и население ближайших населенных пунктов.

Политика Телеведущего Соловьева, оскорбившего слушателя, высмеяли в стихах Журналист Максим Шевченко написал стихотворение, посвященное конфликту телеведущего Владимира Соловьева со слушателем из Казани, которого он назвал «мразью» в прямом эфире радиостанции «Вести FM».

Происшествия Совладелец «Теремка» Роман Фукс объявлен в розыск Московская полиция объявила в розыск совладельца сети блинных "Теремок" Романа Фукса.

Политика Соловьев оценил призыв Гордона построить забор на границе с Донбассом Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал призыв украинского журналиста Дмитрия Гордона построить забор между Украиной и Донбассом.