Экономика

Утро.ruУтро.ruДанию обязали дать разрешение на строительство «Северного потока-2»

Власти Дании обязаны согласовать маршруты газопровода "Северный поток-2" в своей экономической зоне, и не разрешить строительство они не имеют права. Об этом сегодня заявил замначальника департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Дмитрий Хандога.
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Оператор «Северного потока 2» понадеялся получить разрешение от Дании до конца года

Интерфаксвчера в 03:59

Гамлет против «Северного потока». Таинственный датский интерес

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Новак: Дания ещё может дать разрешение на прокладку «Северного потока — 2»

REGNUMвчера в 13:05

Разрешение Дании по «Северному потоку - 2» ожидают получить до конца 2019 года

ТАССвчера в 03:54

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Известиявчера в 01:00
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Продажи новых легковых автомобилей в России сократились

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Как отметили организаторы, никто из поклонников девушки не пострадал. Поклонникам пришлось ждать Бузову два часа.
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Первый канал изменил правила голосования на шоу «Голос».
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СМИ стало известно о пополнении в семье Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли.
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Уникальный алмаз-матрешку нашли в Якутии

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