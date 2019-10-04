Экономика
Утро.ruДанию обязали дать разрешение на строительство «Северного потока-2»
Власти Дании обязаны согласовать маршруты газопровода "Северный поток-2" в своей экономической зоне, и не разрешить строительство они не имеют права. Об этом сегодня заявил замначальника департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Дмитрий Хандога.
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Оператор «Северного потока 2» понадеялся получить разрешение от Дании до конца года
Интерфаксвчера в 03:59
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СМИ стало известно о пополнении в семье Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли.
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