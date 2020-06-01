Общество
RT на русскомДанкверт подал заявление в полицию после публикаций о вымогательстве
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт подал заявление в полицию после публикаций о том, что он якобы требовал деньги за допуск польской молочной продукции в Россию. Об этом сообщила его советник Юлия Мелано.
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Глава Россельхознадзора подал заявление в полицию после сообщений о вымогательстве
Rambler News Service08:32
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Общество
Российские пенсионеры получат новые доплаты с 1 июня
Пожилые люди, получающие выплаты на несовершеннолетних иждивенцев (не более трех человек), дополнительно получат 1859 рублей, а пенсионеры, в мае оставившие работу, смогут рассчитывать на недополученную от пропущенных индексаций сумму.
Политическая Экспертиза вчера в 04:38
Политика
Памфилова рекомендовала провести голосование по Конституции 1 июля
Председатель центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова рекомендовала провести голосование по поправкам в Конституцию 1 июля.
Коммерсантъ 09:22
Происшествия
Сбербанк пообещал миллион рублей за данные о напавших на инкассаторов
Сбербанк заплатит миллион рублей тому, кто поможет поймать напавших на инкассаторов в Красноярске, сообщает пресс-центр Сибирского банка ПАО "Сбербанк".
РИА Новости 07:13
Политика
МИД РФ выразил послу Чехии недоумение из-за затягивания консультаций
Посла Чехии в Москве Витезслава Пивоньку пригласили в МИД РФ в связи с затягиванием Прагой консультаций по актуальным двусторонним вопросам, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Интерфакс 09:13
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Авто
В России введут штраф за брошенные автомобили
В Российской Федерации планируют ввести штраф для владельцев разукомплектованных транспортных средств, которые были брошены ими на улице.
Discover24 03:53
Происшествия
Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве
Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.
РБК 06:28
Гаджеты
В Сети появились цены на процессоры AMD серии Ryzen 3000XT
В интернете появились цены на процессоры AMD серии Ryzen 3000XT.
Evo-rus.com 07:40
Политика
Лукашенко пообещал не допустить «майданов» в Белоруссии
Минск, 1 июня 2020, 12:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с председателем комитета госбезопасности страны Валерием Вакульчиком заявил, что никаких «майданов» в республике не будет, сообщает 1 июня Белта.
REGNUM 05:41
Происшествия
Под Мурманском рухнул железнодорожный мост
Мурманск, 1 июня 2020, 15:37 — REGNUM Железнодорожный мост на перегоне Выходной — Кола под Мурманском обрушился в результате паводка, передает 1 июня государственная телерадиокомпания «Мурманск».
REGNUM 08:37
Общество
NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе
Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Известия вчера в 22:48
Происшествия
В Киеве задержали предполагаемого «минёра» моста
Киев, 1 июня 2020, 15:30 — REGNUM В Киеве введён режим спецоперации из-за поступившей информации о возможном взрыве моста Метро, сообщила 1 июня пресс-служба Национальной полиции города.
REGNUM 08:30
Армия и оружие
На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета 30 мая в 21:42
Энергетика
«Транснефть» оценила снижение экспорта нефти из России в мае
Экспорт российской нефти по системе магистральных нефтепроводов и через морские порты снизился в мае 2020 года на 14,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 13,73 млн тонн, говорится в сообщении «Транснефти».
Rambler News Service 08:47
Происшествия
В Белгороде подсчитывают ущерб от урагана
Дождь и ветер обрушился 1 июня на северную часть Белгорода и пригороды.
REGNUM 09:12
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Космос
Новая блестящая версия Тунгусского феномена вызывает сомнения
В нижней точке траектории плазменный вихрь вызвал мощное излучение, породившее пожары, и ударную волну, которая повалила деревья на огромной площади, сравнимой с маленьким европейским государством (более 2 тыс. км2) wikipedia.org Красивая версия, но есть вопросы.
SM News 30 мая в 09:51
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми капризными двигателями
Российская газета 09:30
Общество
В Москве открылись непродовольственные магазины
Российская газета 01:58
Происшествия
В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи
BFM.ru вчера в 09:55
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук навязала бывшему мужу Паулину Андрееву
Бывшая супруга актера и кинорежиссера Федора Бондарчука Светлана в эфире программы «Осторожно, Собчак!» призналась, что в свое время сама обратила внимание мужа на звезду сериалов «Метод» и «Лучше, чем люди» Паулину Андрееву.
Территория новостей 08:53
Хоккей
«Амур» расторг контракты с Карповым и Каблуковым
«Амур» расторг контракты с нападающими Максимом Карповым и Ильёй Каблуковым, которые ранее были выменяны из СКА.
Спорт БИЗНЕС Online 06:55
Здоровье
Реальные сроки проникновения коронавируса в Европу названы
Французские ученые обозначили реальные сроки появления коронавируса в Европе.
Что происходит вчера в 09:35
Политика
Песков: диалог РФ с Украиной и Грузией на высшем уровне не развивается
"Что касается руководства этих стран [Украины и Грузии], то мы видим, что, к сожалению, несмотря на наличие определенных контактов, все-таки мы не можем похвастаться позитивной динамикой в развитии диалога на высшем уровне", - сказал Песков, подчеркнув, что динамика развития отношений зависит от того, как руководство страны выполняет свои обязательства.
ТАСС 07:33
Происшествия
На юге Красноярского края нашли убитой пропавшую школьницу
РИА Новости 06:19
Армия и оружие
США за месяц нарастили полеты бомбардировщиков B-1B у границ России
США за месяц существенно нарастили полеты бомбардировщиков B-1B у границ России, в частности, в 10 километрах от Калининградской области, заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
РИА Новости 07:55
Общество
В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом.
РБК 09:07
Происшествия
Уголовное дело в отношении замминистра Кубани направлено в суд
Как писала "Живая Кубань", 30 апреля председатель кооператива, предварительно сообщив о криминальном предложении в правоохранительные органы, встретился с Пиуновым и передал ему оговоренные ранее, но помеченные, денежные средства.
Живая Кубань 07:11