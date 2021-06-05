В России для регулирования цен на социально значимые продукты можно было бы использовать американские методы, заявил в беседе с РБК руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. По его мнению, необходимо создать интервенционные фонды для продовольствия.

С чего всё началось Данкверт предложил методы госрегулирования цен на продукты Регулировать цены на социально значимые продукты в России можно по примеру США и Канады, считает руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. Об этом он заявил в интервью РБК на Петербургском международном экономическом форуме. РБК 05:07