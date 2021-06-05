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Экономика

Данкверт предложил американский метод госрегулирования цен на продукты

В России для регулирования цен на социально значимые продукты можно было бы использовать американские методы, заявил в беседе с РБК руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. По его мнению, необходимо создать интервенционные фонды для продовольствия.В источнике
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С чего всё началось

Данкверт предложил методы госрегулирования цен на продукты

Регулировать цены на социально значимые продукты в России можно по примеру США и Канады, считает руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. Об этом он заявил в интервью РБК на Петербургском международном экономическом форуме.
РБК05:07

Подробнее о событии

Данкверт предложил американский метод госрегулирования цен на продукты

Московский Комсомолец07:53

Россельхознадзор предложил регулировать цены на продукты в РФ по примеру США

ФАН06:09

В Россельхознадзоре предложили американский метод госрегулирования цен на продукты

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Данкверт советует применять американский метод регулирования цен на продукты

Росбалт06:31

Цены на продукты в России предложили регулировать по примеру США

Lenta.ru07:02

Данкверт предложил американский метод госрегулирования цен на продукты

ПРАЙМ05:54

Данкверт предложил методы госрегулирования цен на продукты

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