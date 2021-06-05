Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Данкверт предложил методы госрегулирования цен на продукты

Речь идет о создании интервенционных фондов для социально значимых продуктов по аналогии с интервенционным фондом для зерна, который уже действует в России. Механизм зерновых интервенций государство применяет с 2001 года, он нужен для стабилизации внутренних цен на зерно.В источнике
РБК
Экономика сегодня
Lenta.ru
ПРАЙМ
Discover24
ФАН
Росбалт

С чего всё началось

Данкверт предложил методы госрегулирования цен на продукты

Регулировать цены на социально значимые продукты в России можно по примеру США и Канады, считает руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. Об этом он заявил в интервью РБК на Петербургском международном экономическом форуме.
РБК05:07

Подробнее о событии

Цены на продукты в России предложили регулировать по примеру США

Lenta.ru07:02

В Россельхознадзоре предложили американский метод госрегулирования цен на продукты

Говорит Москва06:56

Данкверт предложил американский метод госрегулирования цен на продукты

ПРАЙМ05:54

Данкверт советует применять американский метод регулирования цен на продукты

Росбалт06:31

Россельхознадзор предложил регулировать цены на продукты в РФ по примеру США

ФАН06:09

В Россельхознадзоре предлагают регулировать цены «по-американски»

Экономика сегодня06:51

Данкверт предложил методы госрегулирования цен на продукты

РБК05:07
Интересное

Ростех разработал новый боеприпас для защиты бронетехники от высокоточного оружия

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (АО "ЦНИИТОЧМАШ" госкорпорации "Ростех") разработал новый боеприпас для защиты от высокоточного оружия, который повысит живучесть бронетехники на поле боя.
ТАССвчера в 02:32

Вручение премии «Щит и Роза» состоится в Нижегородской области

Справка: Ежегодная общероссийская общественная премия "Щит и роза" была учреждена решением генерального совета общероссийской общественной организации "Ассоциация работников правоохранительных органов и спецслужб Российской Федерации" в 2008 году.
ГТРК Нижний Новгород07:32