Исследовательская команда vpnMentor обнаружила в открытом доступе данные более 20 млн пользователей бесплатных VPN-решений.

с чего всё началось

Персональная информация 20 млн пользователей группы бесплатных приложений VPN попала в открытый доступ. Об этом сообщает работающая в сфере кибербезопасности израильская компания vpnMentor.

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