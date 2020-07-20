Интернет
ТАССДанные 20 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов попали в интернет
Персональная информация 20 млн пользователей группы бесплатных приложений VPN попала в открытый доступ. Об этом сообщает работающая в сфере кибербезопасности израильская компания vpnMentor.
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с чего всё началось
Исследовательская команда vpnMentor обнаружила в открытом доступе данные более 20 млн пользователей бесплатных VPN-решений.Коммерсантъ17:55
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