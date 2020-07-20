Интернет

ТАССТАССДанные 20 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов попали в интернет

Персональная информация 20 млн пользователей группы бесплатных приложений VPN попала в открытый доступ. Об этом сообщает работающая в сфере кибербезопасности израильская компания vpnMentor.
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с чего всё началось

Данные пользователей VPN нашлись в интернете

Исследовательская команда vpnMentor обнаружила в открытом доступе данные более 20 млн пользователей бесплатных VPN-решений.
Коммерсантъ17:55

Подробнее о событии

Данные более 20 млн пользователей VPN-сервисов утекли в интернет

РБК22:16

Данные 20 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов попали в интернет

ТАСС20:46

Данные пользователей VPN нашлись в интернете

Коммерсантъ17:55

СМИ: в Сеть «утекли» данные 20 миллионов пользователей VPN

ТК Звезда19:43

В отрытый доступ попали данные 20 млн пользователей VPN-сервисов

Телеканал 360°19:42

Данные 20 млн пользователей VPN-сервисов оказались в открытом доступе

Интерфакс19:20

СМИ: Данные 20 млн пользователей VPN-сервисов обнаружены в интернете

RT на русском20:44
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 22:43, Ашберн
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В Свердловской области за минувшие сутки коронавирусом заболели 259 человек.
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На поиск пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 вылетели три борта

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Один человек погиб, еще восемь получили ранения в результате стрельбы в Вашингтоне.
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