Интернет
ТАССДанные 20 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов попали в интернет
Персональная информация 20 млн пользователей группы бесплатных приложений VPN попала в открытый доступ. Об этом сообщает работающая в сфере кибербезопасности израильская компания vpnMentor.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Исследовательская команда vpnMentor обнаружила в открытом доступе данные более 20 млн пользователей бесплатных VPN-решений.Коммерсантъ17:55
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 21:08, Ашберн
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
Автовладельцев следует освобождать от уплаты транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев.
РБК вчера в 05:32
Происшествия
На поиск пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 вылетели три борта
На поиск пропавшего в Бурятии Ан-2 вылетели два самолета и вертолет, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Сибирский поисково-спасательный центр.
Российская газета 20:26
Армия и оружие
Глава Пентагона призвал укреплять НАТО для сдерживания России и Китая
Газета.Ru 06:06
Политика
В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
REGNUM 13:12
Авто
Локализованные «Газели» под брендом HDC начнут продавать в Украине
Как сообщает ToDay News Ufa, партнер группы «ГАЗ» на территории Украины дает «ГАЗелям» новые названия, после чего отпускает автомобили на украинский рынок под маркой бренда HDC.
ToDay News Ufa 09:38
Общество
Handelsblatt: ключевой фигурант дела Wirecard скрывается в России
Операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек после побега скрывается в России, сообщили источники газеты Handelsblatt в органах правосудия, предпринимательских и дипломатических кругах.
Коммерсантъ 18:25
Футбол
«Локомотив» завоевал серебро чемпионата России по футболу
Футболисты московского «Локомотива» обеспечили себе серебряные медали чемпионата России.
Коммерсантъ 15:41
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович оказалась обладательницей московской недвижимости
Как только стало известно о романе Павла Прилучного и Мирославы Карпович, актрису из «Папиных дочек» тут же стали обвинять в расчетливости.
Bimru.ru 11:03
Политика
МИД Британии намерен приостановить соглашение об экстрадиции с Гонконгом
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб намерен объявить в понедельник, 20 июля, о приостановке действия соглашения об экстрадиции с Гонконгом.
Известия 21:06
Автоспорт
Haas оштрафована, Магнуссен потерял девятое место
F1news.ru 14:21
Общество
Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II
Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
Lenta.ru 05:07
Здоровье
40 случаев коронавируса выявлено за сутки в Амурской области
Двое амурчан с коронавирусом скончались. 18 июля в Амурской области подтверждено 40 новых случаев COVID-19.
Телепорт вчера в 03:37
Политика
Трамп заявил о победе США в двух мировых войнах
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты победили в «двух прекрасных мировых войнах».
RT на русском 19:35
Политика
NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна
Россия к 2028 может контролировать 20% мирового экспорта зерна, подсчитали в National Interest.
Российская газета 04:22
Армия и оружие
Эсминец ВМС США Porter выдвинулся в Черное море для участия в учениях
«Ракетный эсминец USS Porter класса «Арли Берк» начал переход в Черное море 19 июля 2020 года, чтобы усилить региональную стабильность на море, участвуя в 20-х учениях Sea Breeze–2020, организуемых США и Украиной», — цитирует «РИА Новости» данное заявление.
Известия 09:37
Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия 12:11
Кино
Вышел трейлер «Новых мутантов» с «Арьей Старк»
Evo-rus.com 17 июля в 07:27
Политика
Reuters: в Германии просят США не выводить войска
Премьер-министры четырех федеральных земель Германии просят США не сокращать численность американских войск, размещенных в стране.
Газета.Ru 15:51
Космос
Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»
Японская ракета-носитель H-IIA с космическим зондом ОАЭ "Аль-Амаль" ("Надежда") для изучения Марса стартовала в понедельник с космодрома на острове Танэгасима.
ТАСС Наука 18:04
Общество
The Last of Us: Part II стала самой продаваемой игрой июня в США
Игромания.ру 17 июля в 09:20
Футбол
«Спартак» не смог остановить Дзюбу и Азмуна. Почему Семак обыграл Тедеско?
«Зенит» одержал победу по двум причинам: одна связана с тактическим решением Сергея Семака, а другая — с вынужденными действиями Доменико Тедеско по формированию стартового состава.
Спорт-Экспресс 20:05
Политика
Влиятельные армяне поддержали критику властей Армении — Симоньян
Влиятельные армяне предлагают подписаться под ранее опубликованным обращением главного редактора RT Маргариты Симоньян к властям Армении.
ИА Красная Весна вчера в 13:04
Футбол
«Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» и вышел в финал Кубка Англии
В матче 1/2 финала Кубка Англии по футболу лондонский «Челси» на выезде одержал победу над «Манчестер Юнайтед».
RT на русском 15:05
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор подготовил новые правила оказания услуг общественного питания.
Газета.Ru 11:00