Интернет

ТАССТАССДанные 20 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов попали в интернет

Персональная информация 20 млн пользователей группы бесплатных приложений VPN попала в открытый доступ. Об этом сообщает работающая в сфере кибербезопасности израильская компания vpnMentor.
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с чего всё началось

Данные пользователей VPN нашлись в интернете

Исследовательская команда vpnMentor обнаружила в открытом доступе данные более 20 млн пользователей бесплатных VPN-решений.
Коммерсантъ17:55

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СМИ: в Сеть «утекли» данные 20 миллионов пользователей VPN

ТК Звезда19:43

Данные 20 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов попали в интернет

ТАСС20:46

СМИ: Данные 20 млн пользователей VPN-сервисов обнаружены в интернете

RT на русском20:44

Данные 20 млн пользователей бесплатных VPN оказались без защиты

РЕН ТВ20:56

В отрытый доступ попали данные 20 млн пользователей VPN-сервисов

Телеканал 360°19:42

Данные 20 млн пользователей VPN-сервисов оказались в открытом доступе

Интерфакс19:20

Данные пользователей VPN нашлись в интернете

Коммерсантъ17:55
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 21:08, Ашберн
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