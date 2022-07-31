Среднемесячная расчетная цена на газ на европейской бирже подскочила почти на 50 процентов, с 1180 долларов за тысячу кубометров в прошлом месяце до порядка 1805 долларов в этом, следует из расчетов РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE.
"В случае сохранения низкого уровня поставок из России не стоит ожидать снижения цен на газ в Европе, так как альтернативные маршруты поставок в ближайшей перспективе не смогут компенсировать выпадающие объёмы российского газа", — предположил Амирагян.
Старший аналитик BCS Global Markets Рональд Смит заявил, что сейчас европейский газовый рынок столкнулся с фундаментальным дефицитом предложения, а спрос на голубое топливо не очень к ним чувствителен, несмотря на цены.
"Газпром" в конце апреля прекратил поставки компаниям "Булгаргаз" в Болгарию и PGNiG в Польшу, в последние дни мая — Gasum в Финляндию и GasTerra в Нидерланды, а в начале лета — Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию.
Профессор Джорджтаунского университета в Вашингтоне Мэтью Крениг сообщил, что спикер палаты представителей Нэнси Пелоси допустила ошибку, запланировав посетить Тайвань, чем в будущем может воспользоваться Китай.