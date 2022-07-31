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Данные ICE: средняя цена газа на бирже в Европе в июле выросла почти на 50%, выше $1800

Среднемесячная расчетная цена на газ на европейской бирже подскочила почти на 50 процентов, с 1180 долларов за тысячу кубометров в прошлом месяце до порядка 1805 долларов в этом, следует из расчетов РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE.
РИА Новости
"В случае сохранения низкого уровня поставок из России не стоит ожидать снижения цен на газ в Европе, так как альтернативные маршруты поставок в ближайшей перспективе не смогут компенсировать выпадающие объёмы российского газа", — предположил Амирагян.
РИА Новости
Старший аналитик BCS Global Markets Рональд Смит заявил, что сейчас европейский газовый рынок столкнулся с фундаментальным дефицитом предложения, а спрос на голубое топливо не очень к ним чувствителен, несмотря на цены.
РИА Новости
"Газпром" в конце апреля прекратил поставки компаниям "Булгаргаз" в Болгарию и PGNiG в Польшу, в последние дни мая — Gasum в Финляндию и GasTerra в Нидерланды, а в начале лета — Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Средняя цена на газ в Европе в июле подскочила почти на 50%
Профиль00:56
Средняя цена газа на бирже в Европе в июле выросла почти на 50%
Online47.ru00:25
Данные ICE: средняя цена газа на бирже в Европе в июле выросла почти на 50%, выше $1800
РИА Новости00:19
Европейские биржевые цены на газ в июле выросли почти наполовину
Московский Комсомолец00:24
Средняя цена газа на бирже в Европе в июле выросла почти на 50%, выше 1800 долларов
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