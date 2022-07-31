Среднемесячная расчетная цена на газ на европейской бирже подскочила почти на 50 процентов, с 1180 долларов за тысячу кубометров в прошлом месяце до порядка 1805 долларов в этом, следует из расчетов РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE.