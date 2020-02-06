Общество
ВедомостиДанные более миллиона клиентов МФО выставили на продажу в интернете
Как пишет издание, объявление о продаже базы с данными 1,2 млн заемщиков было размещено в сети 2 февраля. По данным продавца, все они клиенты МФО, входящей в топ-10 на рынке. Большинство клиентов, ответивших на звонки РБК, сообщили, что обращались за займами в «Быстроденьги».
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с чего всё началось
На специализированном интернет-сайте выставлены на продажу данные клиентов микрофинансовых организаций (МФО). В базе содержатся данные более 1,2 млн клиентов МФО, входящей в топ-10 на рынке, уверяет ее продавец (РБК обнаружил объявление о продаже от 2 февраля).РБКвчера в 21:00
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