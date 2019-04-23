На специализированном интернет-сайте выставлены на продажу данные клиентов микрофинансовых организаций (МФО). В базе содержатся данные более 1,2 млн клиентов МФО, входящей в топ-10 на рынке, уверяет ее продавец (РБК обнаружил объявление о продаже от 2 февраля).

с чего всё началось

На специализированном интернет-сайте выставлены на продажу данные клиентов микрофинансовых организаций (МФО).

Персональные данные клиентов МФО выставили на продажу в интернете

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