Общество
РБКПерсональные данные клиентов МФО выставили на продажу в интернете
На специализированном интернет-сайте выставлены на продажу данные клиентов микрофинансовых организаций (МФО).
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с чего всё началось
На специализированном интернет-сайте выставлены на продажу данные клиентов микрофинансовых организаций (МФО). В базе содержатся данные более 1,2 млн клиентов МФО, входящей в топ-10 на рынке, уверяет ее продавец (РБК обнаружил объявление о продаже от 2 февраля).РБКвчера в 21:00
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Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Пресненский суд Москвы передал органам опеки девочку, пять лет жившую в столичном перинатальном медицинском центре (ПМЦ) "Мать и дитя", передает корреспондент РИА Новости.
Армия и оружие
SANA опубликовало видео отражения ракетных ударов сирийскими ПВО
Сирийское государственное агентство SANA опубликовало видео отражения ракетных ударов по Дамаску.
Политика
Путин заявил об отсутствии у правительства времени на раскачку
Путин подчеркнул, что ждет от правительства конкретной работы по каждому из обозначенных направлений.
Экономика
Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США
В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
Происшествия
В результате теракта в Иерусалиме пострадали 15 израильских военных
В центре Иерусалима, неподалеку от бывшего вокзала, а ныне развлекательного центра "Первая станция" автомобиль наехал на толпу военнослужащих ЦАХАЛа, пострадали 15 человек, один находится в критическом состоянии, пишет Jerusalem Post со ссылкой на представителя полиции.
Шоу-бизнес
Нелли Кобзон погуляла на вечеринке Кабо
Актриса театра и кино Ольга Кабо своё 52-летие отпраздновала вместе с телеведущей Ириной Сашиной, которая не так давно тоже отметила свой день рождения.
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Умер американский актёр Кирк Дуглас
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Здоровье
У итальянки на деснах выросли волосы
Итальянка обратилась к медикам с жалобами на волосы, растущие на деснах, сообщается в журнале Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology.
Политика
Трамп обратится к нации после завершения процедуры импичмента
Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам обвинения на процессе по импичменту.
Происшествия
В результате схода лавины в Турции погибли 23 человека
В турецкой провинции Ван в результате обрушения лавины погибли 23 человека. Об этом сообщает агентство Hurriyet.
Общество
«Известия» назвали регионы, лидирующие по потреблению водки в России
В целом в Сахалинской и Магаданской областях потребление водки снизилось за год на два процента.
Армия и оружие
Вице-адмирал США рассказал об угрозе от российских подлодок
Общество
В Москве умер сын экс-президента Киргизии, сообщили СМИ
Сын первого президента Киргизии Аскара Акаева Айдар скончался в возрасте 43 лет, сообщает Sputnik Кыргызстан.
Экономика
Компанию «Холидей» подозревают в преднамеренном банкротстве
На встрече контрагенты предложили несколько вариантов решения конфликта: добиться внесения изменений в законодательство, инициировать возбуждение уголовного дела в отношении ритейлера или же пойти с компанией «Холидей» на мировое соглашение.
Происшествия
Число жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх
В результате аварийной посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, погибли три человека, пострадали 179.
Наука
Морское существо возрастом 200 млн лет обнаружено на Аляске
Ученые из Университета Аляски идентифицировали и описали новый вид морского существа - талаттозавра.
Происшествия
У россиян с круизного лайнера в Японии коронавирус не диагностирован
Коронавирус 2019-nCoV не диагностирован у граждан России, находящихся на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на рейде японского порта Иокогама.
Хоккей
Бучневич стал третьей звездой матча «Рейнджерс» — «Торонто»
Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Павел Бучневич стал третьей звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Торонто Мэйпл Лифс".
Общество
В украинском учебнике географии нашли карту из Skyrim
Шоу-бизнес
Успенская находится на грани инсульта после скандала с дочерью
Певица Любовь Успенская находится в предынсультном состоянии после скандала с дочерью Татьяной Плаксиной.
Происшествия
В министерстве образования и науки Хакасии прошли обыски
Обыски прошли в рамках уголовного дела, возбужденного после того, как в нескольких сельских районах региона не были достроены детские сады.
Политика
Путин остановил кортеж на улице, чтобы пообщаться с жителями Череповца
Футбол
ФК «Балтика» заинтересовал Кокорина
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Происшествия
В Красноярском крае более 20 машин попали в ДТП из-за тумана
Пять аварий с участием 24 машин произошло в Красноярском крае из-за тумана, в результате два человека попали в больницу, сообщила пресс-служба ГИБДД РФ.
Политика
Путин примет в Кремле верительные грамоты от новых послов 23 стран
Президент России Владимир Путин в среду примет верительные грамоты у 23 вновь прибывших послов иностранных государств.
Происшествия
В Липецкой области две восьмиклассницы избили шестиклассницу
Общество
Самолет с эвакуированными из Китая россиянами приземлился в Тюмени
Общество
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Технологии
В Росреестре предложили создать государственный аналог «Яндекс.Карт»
Как полагает Федор Шкуров, государство не может использовать существующие открытые сервисы, такие как «Яндекс.Карты», поскольку они не обеспечивают необходимую точность, юридически не гарантируют ее: на основе таких данных нельзя организовать надежный государственный сервис, нельзя решать системные задачи национальных проектов.