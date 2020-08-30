В открытый доступ в Сети попала еще одна партия данных банковских карт пользователей маркетплейса Joom, который специализируется на доставке товаров из Китая по всему миру. В этот раз в Telegram-каналах распространяется файл с 31 тыс. данных карт ВТБ, убедился РБК.

Политика Президент Черногории не признал поражение своей коалиции на выборах Президент Черногории и лидер правящей свыше 30 лет Демократической партии социалистов Мило Джуканович не согласился признать поражение на прошедших парламентских выборах и призвал дождаться официальных результатов. 104

Происшествия Огромная змея заползла в рот уснувшей жительнице Дагестана В Дагестане женщине в рот заползла огромная змея, передает Пятый канал. Как стало известно, инцидент случился в селе Леваши. 115

Экономика ПФР начал принимать заявления на новую выплату 10 тыс. рублей В Пенсионном фонде России (ПФР) обратились к отдельным категориям российских граждан, у которых сейчас появляется право на новую единовременную денежную выплату в размере десяти тысяч рублей, сообщает PRIMPRESS. 1

Технологии Microsoft задержит обновление Windows 10 в 2021 году Регулярное обновление Windows 10 весны 2021 года перенесено на осень, сообщает портал WindowsLatest 30 августа со ссылкой на источники внутри компании. 10

Происшествия Семь человек получили травмы: сводка ДТП за выходные дни в ЕАО За прошедшие выходные дни на территории области зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, в пяти из которых семь человек получили телесные повреждения, сообщили ИА EAOMedia в пресс-службе ГИБДД УМВР России по ЕАО.

Финансы Россияне стали активнее пользоваться кредитными картами Эксперты Бюро кредитных историй отмечают, что все больше граждан тратят деньги с карт уже в первый месяц после их получения – доля таких клиентов банков в июле приблизилась к отметке в 70%.

Футбол Видаль: «„Барселоне“ нужно поменять свое мышление, футбол сильно изменился» Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль рассказал, что нужно изменить каталонскому клубу, чтобы вновь стать доминирующей силой в европейском футболе.

Космос В США применили изотоп вольфрама для изучения разрушения стен реакторов Изотоп вольфрама W182 был использован для изучения коррозии стенок термоядерных реакторов плазмой учеными-ядерщиками известной Ок-Риджской национальной лаборатории (США).

Происшествия Полиция организовала проверку по факту избиения блогера Жукова По факту избиения блогера Егора Жукова в Москве проводится проверка. Об этом заявили в пресс-службе столичного управления МВД России.

Футбол «Лион» победил в финале женской Лиги чемпионов пятый раз подряд В финальном матче женской Лиги чемпионов французский «Лион» одержал победу над немецким «Вольфсбургом» со счетом 3:1. В составе французской команды по мячу забили Ле Соммер на 25-й минуте, Кумагаи на 44-й минуте и Гуннарсдоттир на 88-й минуте.