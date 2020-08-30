Общество
РБКДанные карт клиентов ВТБ попали в открытый доступ
В открытый доступ в Сети попала еще одна партия данных банковских карт пользователей маркетплейса Joom, который специализируется на доставке товаров из Китая по всему миру. В этот раз в Telegram-каналах распространяется файл с 31 тыс. данных карт ВТБ, убедился РБК.
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Туристы рассказали о массовом убийстве медведей на Камчатке
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Семь человек получили травмы: сводка ДТП за выходные дни в ЕАО
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EAOmedia.ru 19:32
Футбол
Футболист «Спартака» Соболев заявил, что уладил конфликт с Дзюбой
Футболист столичного клуба «Спартак» Александр Соболев заявил, что между ним и игроком петербургской команды «Зенит» Артемом Дзюбой больше нет конфликта.
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На территории между Чехов-центром и домом правительства собрались художники, музыканты, экстремалы, танцоры, актеры, спортсмены и представители прикладного творчества.
Сахалин.Инфо 06:24
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Эксперты Бюро кредитных историй отмечают, что все больше граждан тратят деньги с карт уже в первый месяц после их получения – доля таких клиентов банков в июле приблизилась к отметке в 70%.
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«АвтоВАЗ» сообщил о запуске производства Granta Cross Quest
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Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль рассказал, что нужно изменить каталонскому клубу, чтобы вновь стать доминирующей силой в европейском футболе.
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В США применили изотоп вольфрама для изучения разрушения стен реакторов
Изотоп вольфрама W182 был использован для изучения коррозии стенок термоядерных реакторов плазмой учеными-ядерщиками известной Ок-Риджской национальной лаборатории (США).
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«Лион» победил в финале женской Лиги чемпионов пятый раз подряд
В финальном матче женской Лиги чемпионов французский «Лион» одержал победу над немецким «Вольфсбургом» со счетом 3:1. В составе французской команды по мячу забили Ле Соммер на 25-й минуте, Кумагаи на 44-й минуте и Гуннарсдоттир на 88-й минуте.
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«Марсель» обыграл «Брест» во втором туре чемпионата Франции
Футболисты "Марселя" в гостях нанесли поражение "Бресту" в матче второго тура чемпионата Франции.
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