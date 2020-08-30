Данные карт клиентов ВТБ попали в открытый доступ
В открытый доступ в Сети попала еще одна партия данных банковских карт пользователей маркетплейса Joom, который специализируется на доставке товаров из Китая по всему миру. В этот раз в Telegram-каналах распространяется файл с 31 тыс. данных карт ВТБ, убедился РБК.В источнике
С чего всё началось
Данные карт клиентов ВТБ попали в открытый доступ
В пресс-службе кредитной организации сообщили, что банку известно об утечке, которая произошла на стороне маркетплейса Joom. Ранее на этой неделе Банк России и Visa обратили внимание на утечку данных 55 тыс. банковских карт клиентов Joom.
РБКвчера в 13:24
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