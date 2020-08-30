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РБК
РБК

Данные карт клиентов ВТБ попали в открытый доступ

В открытый доступ в Сети попала еще одна партия данных банковских карт пользователей маркетплейса Joom, который специализируется на доставке товаров из Китая по всему миру. В этот раз в Telegram-каналах распространяется файл с 31 тыс. данных карт ВТБ, убедился РБК.В источнике
С чего всё началось
РБК

Данные карт клиентов ВТБ попали в открытый доступ

В пресс-службе кредитной организации сообщили, что банку известно об утечке, которая произошла на стороне маркетплейса Joom. Ранее на этой неделе Банк России и Visa обратили внимание на утечку данных 55 тыс. банковских карт клиентов Joom.
РБКвчера в 13:24
Подробнее о событии
ТАСС

В Joom заявили, что утечка данных пользователей не дает доступ к их банковским средствам

ТАСС18:45
ИА Красная Весна

Joom: платежной информации в утекших данных нет

ИА Красная Весна23:19
Эхо Москвы

Данные карт клиентов ВТБ утекли в открытый доступ

Эхо Москвы18:08
Коммерсантъ

Маркетплейс Joom заявил, что его клиенты не пострадают от утечки данных

Коммерсантъ00:29
Говорит Москва

В ВТБ прокомментировали утечку данных карт клиентов банка

Говорит Москвавчера в 13:40
Суть событий

На продажу выставили данные карт пользователей интернет-магазина

Суть событийвчера в 13:25
РБК

Данные карт клиентов ВТБ попали в открытый доступ

РБКвчера в 13:24

Футболист Головин пропустит матчи сборной в РФ в Лиге наций в сентябре

В воскресенье, 30 августа, Головин получил травму в гостевом матче второго тура чемпионата Франции с «Мецем» (1:0). Полузащитник, ранее получивший вызов в состав сборной России для подготовки к сентябрьским матчам Лиги наций, покинул поле на 15-й минуте встречи.
Футболист Головин пропустит матчи сборной в РФ в Лиге наций в сентябре
Известиявчера в 16:47

Умер создатель мультсериала «Смешарики» Анатолий Прохоров

Художественный руководитель проекта «Смешарики» Анатолий Прохоров ушел из жизни в возрасте 72 лет, соболезнования выразил российский мультипликатор и двукратный номинант на премию «Оскар» Константин Бронзит.
Взгляд.рувчера в 08:02
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Врач-диетолог назвала негативно влияющие на иммунитет продукты

Негативно повлиять на иммунитет могут некоторые продукты, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.«Речь – о продуктах с высоким содержанием сахара», - говорит врач-диетолог, дерматокосметолог Ирина Лизун.
Уфимские Заметки28 августа в 05:02
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AliExpress запустит в России сервис экспресс-доставки продуктов

«AliExpress Россия» (принадлежит Alibaba Group, Mail.ru Group, «МегаФону» и РФПИ) совместно с сервисом «Самокат» запускает в России экспресс-доставку продуктов и товаров повседневного спроса, сообщил РБК со ссылкой на пресс-релиз компаний.
Коммерсантъ19:17
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Вашингтон начал поставки ЗРК Patriot для военных в Румынии

Кроме всего прочего, как пишет «Слово и дело» со ссылкой на Центр анализа мировой торговли оружием, на данный момент известно, что в Пентагоне одобрили поставку семи экземпляров модернизированных комплексов Patriot для румынских военных еще летом 2017 года.
Актуальные Новости29 августа в 06:50
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Дочь Любови Успенской показала обнаженную грудь в поддержку Трампа

Единственная наследница российской певицы Любови Успенской поделилась с подписчиками пикантным фото и намекнула, что намерена поддерживать действующего президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах главы государства.
iReactor29 августа в 12:05
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Трамп назвал Абэ величайшим премьер-министром в истории Японии

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Общественная служба новостей00:13

Пекин бросил новый вызов США в Индо-Тихоокеанском регионе

Пекин бросил новый вызов США в Индо-Тихоокеанском регионе Военно-морские силы КНР завершили масштабные учения в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, подтвердив решимость установить контроль над богатыми природными ресурсами спорными территориями Индо-Тихоокеанского региона, входящими в зону стратегических интересов США.
Коммерсантъвчера в 13:23