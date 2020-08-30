Общество
РБКДанные карт клиентов ВТБ попали в открытый доступ
В открытый доступ в Сети попала еще одна партия данных банковских карт пользователей маркетплейса Joom, который специализируется на доставке товаров из Китая по всему миру. В этот раз в Telegram-каналах распространяется файл с 31 тыс. данных карт ВТБ, убедился РБК.
Читать в источнике
Оценить43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7391 источник, обновлено в 20:22, Ашберн
Политика
Президент Черногории не признал поражение своей коалиции на выборах
Президент Черногории и лидер правящей свыше 30 лет Демократической партии социалистов Мило Джуканович не согласился признать поражение на прошедших парламентских выборах и призвал дождаться официальных результатов.
РИА Новости 18:59
Общество
«Жаркий» фотоконкурс «Мисс пляж» проходит в Приморье (фото)
ГТРК "Владивосток" проводит конкурс «Мисс пляж Приморья - 2020».
ДВ-РОСС 05:45
Общество
В Минздраве назвали основного врага онкологических заболеваний
Главный онколог Минздрава Андрей Каприн назвал раннюю диагностику главным врагом рака.
РИА Новости 12:25
Происшествия
Число жертв урагана «Лаура» в США увеличилось до 14
Жертвами урагана «Лаура» в американских штатах Луизиана и Техас стали как минимум 14 человек, сообщает AP.
Коммерсантъ 28 августа в 20:30
Происшествия
Полиция организовала проверку по факту избиения блогера Жукова
По факту избиения блогера Егора Жукова в Москве проводится проверка. Об этом заявили в пресс-службе столичного управления МВД России.
RT на русском 19:27
Политика
В Белоруссии военные нашли тайники протестующих с прутами и кольями
Минск, 30 августа 2020, 23:11 — REGNUM В Белоруссии военнослужащие в последние недели находили тайники с прутами и кольями, которые были заранее заготовлены участниками протестов.
REGNUM 16:11
Космос
В 2021 году на МКС впервые могут отправить полностью российский экипаж
Piter.tv 28 августа в 04:15
Кино
Умерла актриса из «Терминатора-2»
Умерла актриса из фильма «Терминатор-2:Судный день» Лесли Хэмилтон (Leslie Hamilton), сестра-близнец сыгравшей Сару Коннор в обоих частях «Терминатора» Линды Хэмилтон.
Lenta.ru 19:20
Армия и оружие
Иран сделал Израилю в Сирии неприятный сюрприз в виде ЗРК «Khordad-3»
В интернете появились спутниковые снимки 3-х зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Khordad-3» иранского производства на границе Сирии и Ливана.
Недвижимость.RU вчера в 15:05
Авто
«Газпром трансгаз Томск» за год увеличил парк газомоторной техники на 50 единиц
ИА Камчатка 17:51
Здоровье
Сомнолог объяснила, нужно ли бояться судорог во сне
Руководитель сомнологической службы «Унисон», невролог-сомнолог Елена Царева объяснила, когда короткие судороги во сне или непосредственно перед сном могут указывать на болезнь, а когда это — безобидное свойство организма.
Невские Новости 20:12
Общество
Что изменится в жизни россиян с сентября 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в сентябре 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 17:01
Здоровье
Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе
Риск заражения COVID-19 все еще сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребенка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости 20:16
Футбол
Ахметов поздравил дончан с Днём города
Бизнесмен Ринат Ахметов поздравил дончан с Днём шахтера и Днём города. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
ИА Новороссия 08:40
Общество
Рост случаев COVID-19 и ОРВИ наблюдается в Чите
За минувшую неделю в Чите наблюдалось увеличение случаев заболеваемости коронавирусом и острыми респираторными вирусными инфекциями.
Московский Комсомолец Чита 19:57
Политика
Трамп назвал силу единственным способом остановить беспорядки в США
Прекратить беспорядки в американских городах, где у руководства находятся демократы, можно только силой.
РБК 19:19
Политика
В Крыму отказались делать статус полуострова предметом обсуждений
Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что в регионе не считают актуальным делать статус полуострова предметом обсуждений.
Lenta.ru 01:10
Гаджеты
Эксперт рассказал, почему нагревается смартфон
Гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин сказал, что существует ряд популярных причин, из-за которых смартфон может нагреваться, передает агентство "Прайм".
Газета.Ru 19:35
Культура
Финал отборочного тура на «Детское Евровидение» состоится 25 сентября
В Москве 25 сентября состоится финал национального отборочного тура на конкурс "Детское Евровидение-2020", сообщает РИА Новости.
Москва 24 28 августа в 14:32
Кино
Три фильма покажут на «Ночи кино» в парках Люберец в субботу
РИАМО в Люберцах 28 августа в 22:30
Политика
Помощник Лукашенко оценил долю настроенных против главы государства
Против президента Белоруссии Александра Лукашенко радикально настроены 20−30% населения.
РБК 14:52
Армия и оружие
Турция купит у России 40 истребителей Су-35
Турция хочет купить 40 истребителей Су-35. Как сообщается, заключение контракта между Россией и Турцией состоялось на форуме «Армия-2020».
Территория новостей вчера в 11:38
Происшествия
В Москве суд продолжит рассматривать дело Ефремова
В понедельник суд продолжит рассматривать уголовное дела актера Михаила Ефремова.
Вести.Ru 18:06
Футбол
«Локомотив» сыграл вничью с «Зенитом» в матче РПЛ
Футболисты московского "Локомотива" и петербургского "Зенита" сыграли вничью в матче шестого тура чемпионата России.
РИА Новости 11:00
Футбол
Мурад Мусаев: «Краснодар» провёл один из лучших матчей в сезоне
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал ничейный результат матча 6-го тура РПЛ с "Ростовом" (1:1).
Чемпионат 16:07
Шоу-бизнес
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин женился на своей возлюбленной Лиане
Известная певица Валерия опубликовала в своем Instagram первые фотографии со свадьбы младшего сына, 21-летнего предпринимателя Арсения Шульгина.
iReactor 28 августа в 12:51
Политика
На Украине предупредили о возможности катастрофы больше Чернобыля
Ситуация с шахтными водами в Донбассе может привести к катастрофе большей, чем авария на Чернобыльской АЭС.
РБК 10:48
Общество
AliExpress запустит в России сервис экспресс-доставки продуктов
«AliExpress Россия» (принадлежит Alibaba Group, Mail.ru Group, «МегаФону» и РФПИ) совместно с сервисом «Самокат» запускает в России экспресс-доставку продуктов и товаров повседневного спроса, сообщил РБК со ссылкой на пресс-релиз компаний.
Коммерсантъ 19:17