Общество
Российская газетаДанные клиентов «Альфа-банка» попали в интернет
Объявление о продаже было выставлено 31 октября, в нем говорится о данных на 6,5 тыс. человек, пишет РБК. По данным издания, в банке подтвердили утечку данных и небольшом количестве клиентов.
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с чего всё началось
Представитель Альфа-банка подтвердил РБК факт распространения персональных данных небольшого числа клиентов.РБКвчера в 23:00
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Шоу-бизнес
Анджелину Джоли эвакуировали со съемочной площадки из-за бомбы
Экспресс газета 02:39
Общество
Репетиция марша в честь Парада 1941 года началась на Красной площади
На Красной площади Москвы началась репетиция марша, посвященного 78-ой годовщине военного Парада 1941 года.
Вечерняя Москва 03:59
Армия и оружие
Зачем в Минобороны Латвии спекулируют «российским вторжением»
По мнению экспертов, Минобороны Латвии пытается приучить население к мысли о якобы неминуемой агрессии РФ.
RT на русском 03 ноября в 02:46
Происшествия
СК опубликовал видео нападения на детсад в Нарьян-Маре
Следователи предъявили 36-летнему Денису Поздееву обвинение в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара.
Газета.Ru 03:51
Политика
Украина заявила о готовности прекратить транзит газа с Россией
Глава Министерства энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Украина готова к остановке транспортировки газа с Россией.
Lenta.ru вчера в 19:20
Общество
Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты
Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.
РБК 02:00
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 05:48
Космос
«Вояджер-2» прислал данные из межзвездного пространства
Американский межпланетный аппарат «Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства. Об этом сообщается на сайте НАСА.
Lenta.ru 04:22
Армия и оружие
В Донбассе сорвался процесс разведения сил в Петровском
RT на русском вчера в 09:44
Политика
Эстония не пустила через свою территорию борт с вице-премьером России
Эстония в начале октября не разрешила пролёт через свою территорию самолёту, на борту которого находился вице-премьер России.
RT на русском 04:31
Здоровье
Республиканский онкодиспансер в Уфе получил новое оборудование
Аргументы и Факты - Уфа 02:06
Космос
Во время испытания новейшего космического корабля не раскрылся парашют
В пресс-релизе NASA сообщается о том, что система спасения была спроектирована с тремя парашютами, однако успешное раскрытие только двух из них является приемлемым с точки зрения параметров испытания и обеспечения безопасности членов экипажа.
RuNews24.ru вчера в 15:29
Происшествия
Ехавшая в Китай россиянка приклеила к ступням 2 кг золота
Россиянка попыталась вывезти в Китай восемь золотых слитков, приклеив их скотчем к ступням.
РБК 02:58
Футбол
Объявлен состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов совместно со своим штабом принял окончательное решение относительно игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года, передает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
Газета.Ru 05:16
Политика
Путину доложили об убийстве начальника центра «Э» МВД Ингушетии
Президенту России Владимиру Путину доложили об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:17
Хоккей
«Рейнджерс» проиграл «Оттаве» в НХЛ, несмотря на гол Панарина
RT на русском 01:27
Здоровье
«Подобного объекта нет в стране»: в Екатеринбурге открылся родильный дом, где будут делать ЭКО
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Политика
Путин уволил высокопоставленного уральского следователя
Президент России Владимир Путин уволил главу Четвертого следственного управления ГСУ СКР Руслана Ибиева.
Московский Комсомолец Екатеринбург вчера в 22:20
Политика
NI: США продолжают зависеть от российских ракетных двигателей
В последние годы Соединенные Штаты вводили много разных санкций в отношении Москвы, однако им так и не удалось перестать быть зависимыми от российских ракетных двигателей РД-180.
Российская газета вчера в 22:42
Игры
Red Dead Redemption 2 на ПК выйдет с урезанной графикой
RDR 2 на ПК: первые недостатки Компания Nvidia, которая является лидером в создании видеокарт, выпустила разочаровывающее заявление - современное "железо" не в состоянии потянуть Red Dead Redemption 2 на максимальных настройках в разрешении 4К.
Crypto-news 05:00
Культура
Музей ивановского ситца и музей Москвы заключают соглашение о сотрудничестве
7 ноября музей ивановского ситца и музей Москвы попишут соглашение о сотрудничестве.
Ивтелерадио 05:11
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Новости недели: от анекдота Путина про бабушку стало не до смеха
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Шоу-бизнес
Ольге Бузовой дали леща после концерта в Ростове
Уже за несколько часов до начала её шоу-программы огромная очередь из донских поклонников певицы выстроилась перед входом в ночной клуб, который расположен на Театральном проспекте.
Ugpressa.ru вчера в 02:56
Наука
Сомнолог опроверг связь храпа с онкологией
ДЕТАЛИ Ученые из университета Аристотеля в Салониках (Греция) провели исследование, согласно которому 1,7 процента мужчин и 2,8 процента женщин, страдающих храпом, имеют онкологическое заболевание.
Вечерняя Москва вчера в 07:13
Футбол
Стюард умер после матча «Крыльев Советов» и «Рубина»
В ходе матча 15-го тура чемпионата России по футболу между самарскими «Крыльями Советов» и казанским «Рубином» скончался один из стюардов, сообщает издание «Бизнес Online».
РБК 04:25
Кино
Евгений Миронов заявил о нелюбви Ленина к русским
Российский актёр Евгений Миронов заявил о нелюбви революционера Владимира Ленина к русскому народу.
News.ru 04:34
Спорт
WADA передала в международные федерации 47 дел российских спортсменов
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отправило в международные федерации 47 пакетов документов в рамках расследования дела о «несоответствиях» в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщается на сайте агентства.
Коммерсантъ 04:50