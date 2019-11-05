Общество

Российская газетаРоссийская газетаДанные клиентов «Альфа-банка» попали в интернет

Объявление о продаже было выставлено 31 октября, в нем говорится о данных на 6,5 тыс. человек, пишет РБК. По данным издания, в банке подтвердили утечку данных и небольшом количестве клиентов.
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с чего всё началось

Данные клиентов Альфа-банка утекли в Сеть

Представитель Альфа-банка подтвердил РБК факт распространения персональных данных небольшого числа клиентов.
РБКвчера в 23:00

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Альфа-банк подтвердил утечку данных клиентов

Интерфакс02:05

Данные кредитных карт «Альфа-банка» и клиентов Альфа-страхования оказались на «черном рынке»

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ТАСС01:36

Альфа-банк проводит расследование утечки данных клиентов

RT на русском01:31

Альфа-банк рассказал об утечке данных клиентов

РИА Новости01:40

Данные клиентов Альфа-банка утекли в Сеть

РБКвчера в 23:00

Данные клиентов Альфа-банка оказались на черном рынке

Коммерсантъвчера в 23:33
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В челябинской больнице уборщица «умыла» пациентку грязной тряпкой

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В Донбассе сорвался процесс разведения сил в Петровском

RT на русском вчера в 09:44
Политика

Эстония не пустила через свою территорию борт с вице-премьером России

Эстония в начале октября не разрешила пролёт через свою территорию самолёту, на борту которого находился вице-премьер России.
RT на русском 04:31
Армия и оружие

РФ и Турция приступили ко второму совместному патрулированию в Сирии

РЕН ТВ 05:07
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Республиканский онкодиспансер в Уфе получил новое оборудование

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Во время испытания новейшего космического корабля не раскрылся парашют

В пресс-релизе NASA сообщается о том, что система спасения была спроектирована с тремя парашютами, однако успешное раскрытие только двух из них является приемлемым с точки зрения параметров испытания и обеспечения безопасности членов экипажа.
RuNews24.ru вчера в 15:29
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Ехавшая в Китай россиянка приклеила к ступням 2 кг золота

Россиянка попыталась вывезти в Китай восемь золотых слитков, приклеив их скотчем к ступням.
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Объявлен состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов совместно со своим штабом принял окончательное решение относительно игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года, передает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
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Путину доложили об убийстве начальника центра «Э» МВД Ингушетии

Президенту России Владимиру Путину доложили об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Путин уволил высокопоставленного уральского следователя

Президент России Владимир Путин уволил главу Четвертого следственного управления ГСУ СКР Руслана Ибиева.
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NI: США продолжают зависеть от российских ракетных двигателей

В последние годы Соединенные Штаты вводили много разных санкций в отношении Москвы, однако им так и не удалось перестать быть зависимыми от российских ракетных двигателей РД-180.
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RDR 2 на ПК: первые недостатки Компания Nvidia, которая является лидером в создании видеокарт, выпустила разочаровывающее заявление - современное "железо" не в состоянии потянуть Red Dead Redemption 2 на максимальных настройках в разрешении 4К.
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Музей ивановского ситца и музей Москвы заключают соглашение о сотрудничестве

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Цена на квартиры вдвое разнится.
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Ольге Бузовой дали леща после концерта в Ростове

Уже за несколько часов до начала её шоу-программы огромная очередь из донских поклонников певицы выстроилась перед входом в ночной клуб, который расположен на Театральном проспекте.
Ugpressa.ru вчера в 02:56
Наука

Сомнолог опроверг связь храпа с онкологией

ДЕТАЛИ Ученые из университета Аристотеля в Салониках (Греция) провели исследование, согласно которому 1,7 процента мужчин и 2,8 процента женщин, страдающих храпом, имеют онкологическое заболевание.
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Футбол

Стюард умер после матча «Крыльев Советов» и «Рубина»

В ходе матча 15-го тура чемпионата России по футболу между самарскими «Крыльями Советов» и казанским «Рубином» скончался один из стюардов, сообщает издание «Бизнес Online».
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