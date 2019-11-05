Общество
Российская газетаДанные клиентов «Альфа-банка» попали в интернет
Объявление о продаже было выставлено 31 октября, в нем говорится о данных на 6,5 тыс. человек, пишет РБК. По данным издания, в банке подтвердили утечку данных и небольшом количестве клиентов.
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с чего всё началось
Продавец утверждал, что у него в распоряжении около 60 млн записей, Сбербанк подтвердил утечку данных 5 тыс. клиентов. Позднее другой продавец на профильном форуме выставил на продажу, по его утверждению, данные 11,5 тыс. клиентов банка.РБКвчера в 23:00
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 04:41, Вашингтон
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