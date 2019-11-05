Общество
Российская газетаДанные клиентов «Альфа-банка» попали в интернет
Объявление о продаже было выставлено 31 октября, в нем говорится о данных на 6,5 тыс. человек, пишет РБК. По данным издания, в банке подтвердили утечку данных и небольшом количестве клиентов.
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с чего всё началось
Представитель Альфа-банка подтвердил РБК факт распространения персональных данных небольшого числа клиентов.РБКвчера в 23:00
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Общество
Китай обновил топ-10 городов с самой дорогой недвижимостью
Составители рейтинга отмечают, что среди крупнейших мегаполисов КНР самые доступные цены на жилье в Чунцине, Чэнду и Сиане.
Российская газета вчера в 11:23
Общество
Неплатежи компаний за вывоз мусора в России выросли до 70%
Уровень неплатежей за вывоз мусора юридическими лицами в России составляет от 65 до 70%, заявил гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.
RT на русском 03:36
Общество
ВЦИОМ: каждый пятый россиянин хочет, чтобы его дети стали разведчиками
"Каждый пятый россиянин (20%) в ходе опроса сказал, что хотел бы, чтобы его дети или внуки стали разведчиками", — сообщается на сайте организации.
URA.Ru 03:42
Происшествия
СК опубликовал видео нападения на детсад в Нарьян-Маре
Следователи предъявили 36-летнему Денису Поздееву обвинение в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара.
Газета.Ru 03:51
Космос
«Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства
Ученые получили данные с американского межпланетного аппарата «Вояджер-2», который в прошлом году вышел в межзвездное пространство.
РБК вчера в 23:32
Политика
Самолету с российским вице-премьером на борту отказали в пролете над Эстонией
Власти Эстонии не разрешили пролет через свою территорию самолету с вице-премьером правительства России на борту.
Lenta.ru 04:06
Футбол
Балотелли покинул поле из-за расистских оскорблений
Спорт-Экспресс 03 ноября в 12:17
Игры
Авторы Red Dead Redemption 2 назвали точное время запуска PC-версии
Студия Rockstar Games обозначила точное время выхода PC-версии Red Dead Redemption 2. Вестерн станет доступен пользователям сегодня, 5 ноября, в 16:00 по московскому времени.
News.ru 04:18
Энергетика
«Нафтогаз» разъяснил суть нового иска к «Газпрому»
Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал в Facebook об основных требованиях к "Газпрому" в новом иске, направленном в Стокгольмский арбитраж.
РИА Новости вчера в 15:20
Фигурное катание
Бестемьянова оценила выступление Косторной
Газета.Ru вчера в 13:13
Политика
В Совфеде отреагировали на заявление Киева о готовности к прекращению транзита газа
В Совета Федерации назвали шантажом украинской стороны заявление главы Минэнерго Украины Алексея Оржеля о том, что Киев готов к прекращению транзита российского газа через страну.
Газета.Ru 02:40
Гаджеты
Xiaomi представила умные часы Mi Watch
Компания Xiaomi официально представила новые умные часы, получившие название Mi Watch. Стоимость устройства составила 185 долларов.
Актуальные Новости 04:10
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM вчера в 06:50
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 05:48
Шоу-бизнес
Театр Вахтангова прервал спектакль из-за болезни Ланового
Спектакль с участием Василия Ланового "Последние луны" был прерван из-за плохого самочувствия артиста, передает "Рен ТВ" со ссылкой на сообщения зрителей спектакля.
Газета.Ru вчера в 03:13
Шоу-бизнес
Мужа Заворотнюк после шоу Навки упрекнули в непрофессионализме
Известный российский фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые появился на публике после слухов о тяжелой болезни супруги — он выступил в Петербурге в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», от которого не все фанаты остались в восторге.
ФАН вчера в 06:35
Кино
Режиссер из Екатеринбурга Иван Соснин выпустил фильм про защиту сквера
Наша Газета (г. Екатеринбург) 04:06
Происшествия
В Петербурге отравились 60 сотрудников «Ленты»
В Петербурге за помощью к врачам с симптомами отравления обратились около 60 сотрудников центрального офиса "Ленты".
Вести.Ru 04:05
Спорт
Умер олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Дмитрий Василенко
Василенко является победителем Олимпийских игр 1996 года в Атланте в командных соревнованиях.
ТАСС Спорт вчера в 14:11
Экономика
УГМК получит крупнейшее месторождение меди на Урале
Стартовый платеж на аукционе составит 2,1 миллиарда Правительство РФ запланировало на 2019 год проведение аукциона на разведку и добычу крупнейшего на Урале Волковского месторождения ванадиево-железо-медных руд.
Правда УрФО вчера в 22:21
Происшествия
Ехавшая в Китай россиянка приклеила к ступням 2 кг золота
Россиянка попыталась вывезти в Китай восемь золотых слитков, приклеив их скотчем к ступням.
РБК 02:58
Армия и оружие
Anadolu: США строят две новые базы в нефтеносном районе Сирии
RT на русском 02:27
Происшествия
В Адыгее задержали подозреваемого в убийстве 16-летней школьницы
Задержан подозреваемый в убийстве 16-летней школьницы, которая пропала в конце мая в Майкопе, сообщает СУСК РФ по республике Адыгея.
РИА Новости 04:10
Кино
«Джокер» претендует на 16 «Оскаров»
Фильм Тодда Филлипса "Джокер" студия Warner Bros. номинировала на 16 главных номинаций премии Американской киноакадемии, передает TopNews.
Газета.Ru вчера в 03:00
Гаджеты
Apple предупредила об отключении старых iPhone от интернета
04.11.2019 Владельцам старых iPhone и iPad надо установить новое программное обеспечение, предупредила корпорация Apple на своем официальном сайте.
Портал Поиск вчера в 02:35
Политика
Еще четыре страны продлили санкции против России
Албания, Норвегия, Украина и Черногория присоединились к решению Евросоюза продлить санкции против России.
Lenta.ru вчера в 13:42
Происшествия
В Томске руководителя Свидетелей Иеговы посадили на 6 лет
По данным СК, с апреля 2017 года по июнь 2018 года подсудимый вел проповедническую деятельность и организовывал религиозные выступления и богослужения, а также собирал деньги под видом пожертвований.
Российская газета 04:05
Шоу-бизнес
Киану Ривз представил всем свою новую девушку
На днях 55-летний Киану Ривз оказался в центре внимания гостей, пришедших в Музей Искусств на благотворительное художественно-кинематографическое мероприятие.
7Дней.ру вчера в 12:00
Происшествия
Задержаны двое подозреваемых по делу об убийстве экс-мэра Киселёвска
В Кемеровской области задержаны два человека после убийства бывшего мэра Киселёвска Сергея Лаврентьева, один из них уже арестован.
RT на русском 00:18