Общество

Российская газетаРоссийская газетаДанные клиентов «Альфа-банка» попали в интернет

Объявление о продаже было выставлено 31 октября, в нем говорится о данных на 6,5 тыс. человек, пишет РБК. По данным издания, в банке подтвердили утечку данных и небольшом количестве клиентов.
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с чего всё началось

Данные клиентов Альфа-банка утекли в Сеть

Представитель Альфа-банка подтвердил РБК факт распространения персональных данных небольшого числа клиентов.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

Альфа-банк подтвердил утечку данных клиентов

Интерфакс02:05

Альфа-банк рассказал об утечке данных клиентов

РИА Новости01:40

Данные клиентов Альфа-банка утекли в Сеть

РБКвчера в 23:00

Данные клиентов российского банка выставили на продажу

URA.Ruвчера в 23:41

Альфа-банк проводи внутреннее расследование по факту утечки персональных данных клиентов

Эхо Москвы02:02

Альфа-банк проводит расследование утечки данных клиентов

RT на русском01:31

Данные клиентов Альфа-банка оказались на черном рынке

Коммерсантъвчера в 23:33
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 04:22, Ашберн
Общество

Китай обновил топ-10 городов с самой дорогой недвижимостью

Составители рейтинга отмечают, что среди крупнейших мегаполисов КНР самые доступные цены на жилье в Чунцине, Чэнду и Сиане.
Российская газета вчера в 11:23
Общество

Неплатежи компаний за вывоз мусора в России выросли до 70%

Уровень неплатежей за вывоз мусора юридическими лицами в России составляет от 65 до 70%, заявил гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.
RT на русском 03:36
Общество

ВЦИОМ: каждый пятый россиянин хочет, чтобы его дети стали разведчиками

"Каждый пятый россиянин (20%) в ходе опроса сказал, что хотел бы, чтобы его дети или внуки стали разведчиками", — сообщается на сайте организации.
URA.Ru 03:42
Происшествия

СК опубликовал видео нападения на детсад в Нарьян-Маре

Следователи предъявили 36-летнему Денису Поздееву обвинение в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара.
Газета.Ru 03:51
Космос

«Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства

Ученые получили данные с американского межпланетного аппарата «Вояджер-2», который в прошлом году вышел в межзвездное пространство.
РБК вчера в 23:32
Политика

Самолету с российским вице-премьером на борту отказали в пролете над Эстонией

Власти Эстонии не разрешили пролет через свою территорию самолету с вице-премьером правительства России на борту.
Lenta.ru 04:06
Футбол

Балотелли покинул поле из-за расистских оскорблений

Спорт-Экспресс 03 ноября в 12:17
Игры

Авторы Red Dead Redemption 2 назвали точное время запуска PC-версии

Студия Rockstar Games обозначила точное время выхода PC-версии Red Dead Redemption 2. Вестерн станет доступен пользователям сегодня, 5 ноября, в 16:00 по московскому времени.
News.ru 04:18
Энергетика

«Нафтогаз» разъяснил суть нового иска к «Газпрому»

Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал в Facebook об основных требованиях к "Газпрому" в новом иске, направленном в Стокгольмский арбитраж.
РИА Новости вчера в 15:20
Фигурное катание

Бестемьянова оценила выступление Косторной

Газета.Ru вчера в 13:13
Политика

В Совфеде отреагировали на заявление Киева о готовности к прекращению транзита газа

В Совета Федерации назвали шантажом украинской стороны заявление главы Минэнерго Украины Алексея Оржеля о том, что Киев готов к прекращению транзита российского газа через страну.
Газета.Ru 02:40
Гаджеты

Xiaomi представила умные часы Mi Watch

Компания Xiaomi официально представила новые умные часы, получившие название Mi Watch. Стоимость устройства составила 185 долларов.
Актуальные Новости 04:10
Общество

Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей

Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM вчера в 06:50
Общество

На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»

Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 05:48
Шоу-бизнес

Театр Вахтангова прервал спектакль из-за болезни Ланового

Спектакль с участием Василия Ланового "Последние луны" был прерван из-за плохого самочувствия артиста, передает "Рен ТВ" со ссылкой на сообщения зрителей спектакля.
Газета.Ru вчера в 03:13
Шоу-бизнес

Мужа Заворотнюк после шоу Навки упрекнули в непрофессионализме

Известный российский фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые появился на публике после слухов о тяжелой болезни супруги — он выступил в Петербурге в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», от которого не все фанаты остались в восторге.
ФАН вчера в 06:35
Кино

Режиссер из Екатеринбурга Иван Соснин выпустил фильм про защиту сквера

Наша Газета (г. Екатеринбург) 04:06
Происшествия

В Петербурге отравились 60 сотрудников «Ленты»

В Петербурге за помощью к врачам с симптомами отравления обратились около 60 сотрудников центрального офиса "Ленты".
Вести.Ru 04:05
Спорт

Умер олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Дмитрий Василенко

Василенко является победителем Олимпийских игр 1996 года в Атланте в командных соревнованиях.
ТАСС Спорт вчера в 14:11
Экономика

УГМК получит крупнейшее месторождение меди на Урале

Стартовый платеж на аукционе составит 2,1 миллиарда Правительство РФ запланировало на 2019 год проведение аукциона на разведку и добычу крупнейшего на Урале Волковского месторождения ванадиево-железо-медных руд.
Правда УрФО вчера в 22:21
Происшествия

Ехавшая в Китай россиянка приклеила к ступням 2 кг золота

Россиянка попыталась вывезти в Китай восемь золотых слитков, приклеив их скотчем к ступням.
РБК 02:58
Армия и оружие

Anadolu: США строят две новые базы в нефтеносном районе Сирии

RT на русском 02:27
Происшествия

В Адыгее задержали подозреваемого в убийстве 16-летней школьницы

Задержан подозреваемый в убийстве 16-летней школьницы, которая пропала в конце мая в Майкопе, сообщает СУСК РФ по республике Адыгея.
РИА Новости 04:10
Кино

«Джокер» претендует на 16 «Оскаров»

Фильм Тодда Филлипса "Джокер" студия Warner Bros. номинировала на 16 главных номинаций премии Американской киноакадемии, передает TopNews.
Газета.Ru вчера в 03:00
Происшествия

В челябинской больнице уборщица «умыла» пациентку грязной тряпкой

REGNUM 02:14
Гаджеты

Apple предупредила об отключении старых iPhone от интернета

04.11.2019 Владельцам старых iPhone и iPad надо установить новое программное обеспечение, предупредила корпорация Apple на своем официальном сайте.
Портал Поиск вчера в 02:35
Политика

Еще четыре страны продлили санкции против России

Албания, Норвегия, Украина и Черногория присоединились к решению Евросоюза продлить санкции против России.
Lenta.ru вчера в 13:42
Происшествия

В Томске руководителя Свидетелей Иеговы посадили на 6 лет

По данным СК, с апреля 2017 года по июнь 2018 года подсудимый вел проповедническую деятельность и организовывал религиозные выступления и богослужения, а также собирал деньги под видом пожертвований.
Российская газета 04:05
Шоу-бизнес

Киану Ривз представил всем свою новую девушку

На днях 55-летний Киану Ривз оказался в центре внимания гостей, пришедших в Музей Искусств на благотворительное художественно-кинематографическое мероприятие.
7Дней.ру вчера в 12:00
Происшествия

Задержаны двое подозреваемых по делу об убийстве экс-мэра Киселёвска

В Кемеровской области задержаны два человека после убийства бывшего мэра Киселёвска Сергея Лаврентьева, один из них уже арестован.
RT на русском 00:18
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