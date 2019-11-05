Общество
Российская газетаДанные клиентов «Альфа-банка» попали в интернет
Объявление о продаже было выставлено 31 октября, в нем говорится о данных на 6,5 тыс. человек, пишет РБК. По данным издания, в банке подтвердили утечку данных и небольшом количестве клиентов.
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с чего всё началось
Представитель Альфа-банка подтвердил РБК факт распространения персональных данных небольшого числа клиентов.РБКвчера в 23:00
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Общество
Раскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата
Lenta.ru вчера в 10:08
Происшествия
Появилось видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре
Следственный комитет России опубликовал видео, на котором мужчина заходит в детский сад в Нарьян-Маре, поднимается по лестнице и заходит в комнату, где обвиняемый совершил убийство шестилетнего ребенка.
Известия 04:38
Происшествия
Двух подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска задержали
В Кемеровской области задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 00:40
Шоу-бизнес
Жена Джигана Оксана Самойлова подтвердила четвертую беременность
За час публикация набрала более 800 тысяч лайков. Напомним, Оксана Самойлова и Джиган воспитывают трех дочек – Ариелу, Лею и Майю.
RuNews24.ru 05:50
Кино
Киану Ривз очень любит своего персонажа Cyberpunk 2077
3DNews вчера в 12:47
Здоровье
Минздрав назвал виды рака с самой высокой одногодичной смертностью
Видами рака с самой высокой одногодичной смертность специалисты Минздрава назвали рак пищевода, легких и желудка.
Невские Новости 06:03
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, кому нельзя принимать аспирин
Мясников подчеркнул, что нельзя принимать аспирин для профилактики сердечных болезней. Дело в том, что повышается риск кровоизлияния в мозг.
Цензуры.Нет вчера в 02:14
Политика
Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России
Украина готова к прекращению транзита газа из России, заявил глава Минэнерго Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
РИА Новости вчера в 16:58
Политика
Умер генерал-полковник Анатолий Ноговицын
Скончался генерал-полковник и ведущий регулярных пресс-конференций грузино-осетинского конфликта 2008 года Анатолий Ноговицын.
Известия 06:57
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 05:48
Армия и оружие
Власти Турции подтвердили задержание сестры аль-Багдади
Задержание сестры ликвидированного лидера ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади подтвердил 5 ноября руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
REGNUM 06:26
Общество
В Госдуме планируют ввести налоговый вычет на фитнес-услуги
Летом 2020 года у россиян может появиться возможность оформить налоговый вычет на фитнес-услуги.
РИА Новости вчера в 19:01
Происшествия
Путину доложили об убийстве главы центра «Э» по Ингушетии
Президенту России Владимиру Путину доложили об убийстве главы Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
РБК 07:00
Армия и оружие
В район разведения сил в Донбассе прибыли националисты
Около 60 украинских националистов прибыли в район разведения сил и средств в Донбассе.
МонаВиста 06:19
Происшествия
Галкин избежал допроса по делу о покушении на Киркорова
Следователи отказались привлекать Максима Галкина и Аллу Пугачеву в качестве свидетелей по делу о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале летом 2017 года.
Уралинформбюро 01:14
Политика
В Кремле прокомментировали срыв разведения сил в Донбассе
Отвод сил в городах Золотое и Петровское В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе.
РИА Новости 06:23
Политика
Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru вчера в 06:55
Происшествия
Тела двух маленьких детей нашли в Приморье
Известия вчера в 22:09
Спорт
Черный кот прервал футбольный матч и стал знаменитым
Обычный черный кот из США покорил интернет, появившись на стадионе «Метлайф» в штате Нью-Джерси в разгар матча по американскому футболу между командами «Даллас Ковбойс» и «Нью-Йорк Джайнтс» 4 ноября.
Ридус 05:28
Происшествия
В Якутии проверят видео с девушкой за штурвалом пассажирского лайнера
Как отмечается на официальном сайте ведомства, на видео запечатлена 33-летняя девушка, не имеющая допуска к управлению воздушным судном и осуществлению пассажирских перевозок.
Российская газета 05:49
Происшествия
Дрыманов сообщил о напившихся во время обыска у него сотрудниках ФСБ
Бывший начальник Главного следственного управления СК по Москве Александр Дрыманов заявил в суде, что нарушения, допущенные при обыске у него дома, стали предметом доклада главы Следственного комитета Александра Бастрыкина на имя директора ФСБ Александра Бортникова.
РБК 07:07
Космос
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Регулировка давления в перчатке не дала нужного результата, поэтому ученые пошли совершенно другим путем и создали настоящую магическую перчатку.
Популярная механика 06:28
Общество
Госдума поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО
Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий продажу смартфонов и компьютеров, на которых нет российского программного обеспечения.
Известия 07:24
Общество
Юрлица не платят за вывоз мусора
Невыплаты за вывоз мусора со стороны юридических лиц составляют 65-70 %, в то время как на население приходится от 20 до 35 %.
ФедералПресс 03:50
Шоу-бизнес
Повзрослевшей дочерью Евой похвасталась Лолита Милявская
Артистка редко выкладывает в сеть снимки с дочерью, каждый раз это становится сенсацией. Ева родилась в 1998 году, ее отец Александр Цекало.
Privet-Rostov.ru 03 ноября в 13:39
Общество
Диетолог назвала самые вредные сладости
РИА Новости 01:00
Космос
Нечего надеть: как отсутствие подходящих скафандров на полгода отсрочило «женский» выход в космос
Forbes 01 ноября в 02:00
Наука
В польском бункере обнаружили колонию муравьев-каннибалов
Planet Today 05:28
Армия и оружие
Зачем армия США сотрудничает с организацией, исследующей НЛО
RT на русском 01:01