Общество
Российская газетаДанные клиентов «Альфа-банка» попали в интернет
Объявление о продаже было выставлено 31 октября, в нем говорится о данных на 6,5 тыс. человек, пишет РБК. По данным издания, в банке подтвердили утечку данных и небольшом количестве клиентов.
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с чего всё началось
Продавец утверждал, что у него в распоряжении около 60 млн записей, Сбербанк подтвердил утечку данных 5 тыс. клиентов. Позднее другой продавец на профильном форуме выставил на продажу, по его утверждению, данные 11,5 тыс. клиентов банка.РБКвчера в 23:00
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«Силовые машины» просят власти не заключать контракт с Siemens
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Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты
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