Продавец утверждал, что у него в распоряжении около 60 млн записей, Сбербанк подтвердил утечку данных 5 тыс. клиентов. Позднее другой продавец на профильном форуме выставил на продажу, по его утверждению, данные 11,5 тыс. клиентов банка.

с чего всё началось

Объявление о продаже было выставлено 31 октября, в нем говорится о данных на 6,5 тыс. человек, пишет РБК. По данным издания, в банке подтвердили утечку данных и небольшом количестве клиентов.

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