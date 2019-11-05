Одному из клиентов уже успели позвонить мошенники, он заблокировал карту. Данные клиентов, указанные в договорах «АльфаСтрахования», в результате проверки не подтвердились.

с чего всё началось

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