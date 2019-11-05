Общество
РБКДанные клиентов Альфа-банка утекли в Сеть
Представитель Альфа-банка подтвердил РБК факт распространения персональных данных небольшого числа клиентов.
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с чего всё началось
Одному из клиентов уже успели позвонить мошенники, он заблокировал карту. Данные клиентов, указанные в договорах «АльфаСтрахования», в результате проверки не подтвердились.РБК23:00
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Единоборства
Победивший Ковалева Альварес откажется от завоеванного титула
Московский Комсомолец вчера в 13:02
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:48
Политика
Украина заявила о готовности прекратить транзит газа с Россией
Глава министерства энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Украина готова к остановке транспортировки газа с Россией.
Lenta.ru 19:20
Шоу-бизнес
Леонид Барац развелся со второй женой
«СтарХит» пытался дозвониться до супруги 48-летнего актера и узнать, что она думает по поводу измены мужа, но Анна Моисеева, законная жена комика, выключила телефон.
StarHit.ru 00:30
Общество
Сбой в работе «ВКонтакте» возник из-за пожара в дата-центре
Возгорание в дата-центре стало причиной масштабного сбоя в работе соцсети "ВКонтакте".
ТАСС 16:22
Происшествия
В Сети появилось видео с места убийства главы центра «Э» по Ингушетии
Ориентировочно в 18.30 по московскому времени жители позвонили в полицию и сообщили о стрельбе. Следствие разыскивает трех человек.
Красная весна вчера в 01:53
Здоровье
Ставить диагнозы россиянам сможет искусственный интеллект
Как пишет РИА Новости, проект подразумевает, что специальная система учета биологических материалов человека при помощи искусственного интеллекта будет определять диагнозы.
Neva.Today 03:46
Политика
Столтенберг обещает Украине вступление в НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал Украине членство в альянсе. С таким заявлением он выступил в эфире украинского телеканала.
Народные новости 23:35
Шоу-бизнес
Муж Лолиты озвучил причину развода с ней
Как заявляла сама певица, причиной расставания с пятым супругом стало то, что они вовремя не обратились к психологу.
URA.Ru 09:03
Экономика
МВФ назвал страну с самым быстрым ростом экономики
Международный валютный фонд назвал страну, экономика которой, как ожидается, станет самой быстрорастущей, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 21:42
Политика
Песков назвал показанный Путиным кулак «чудесной рекомендацией»
RT на русском вчера в 13:05
Политика
На Украине заявили о попытке свержения Зеленского
На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Известия вчера в 23:20
Космос
Сработало! Илон Маск передал первое сообщение через спутниковую сеть для всемирного Интернета
Американский предприниматель Илон Маск (Elon Musk) написал и отправил на своей странице в Twitter первое сообщение через спутниковую сеть Starlink.
IT-World вчера в 11:18
Общество
Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений
РИА Новости 04:13
Наука
Динозавров убила тьма: вулканы ни при чем
Naked Science 29 октября в 19:02
Экономика
Пекин продолжит облегчать доступ на китайский рынок для иностранных инвестиций
Китайские власти собираются и дальше облегчать доступ на рынок Поднебесной для зарубежных инвестиций и улучшать деловой климат в КНР для создания благоприятных условий для работы зарубежных предприятий.
Московский Комсомолец 22:27
Политика
В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли
4 ноября МИД Украины направил России ноту, в которой потребовал вернуть задержанные в Керченском проливе украинские корабли.
Известия 18:09
Политика
Бабченко заявил, что уехал с Украины
News.ru вчера в 07:40
Космос
На Марсе нашли озеро, подобное земному
Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Geoscience, на Марсе когда-то были соленые озера, которые высохли, как и некоторые подобные озера на Земле.
Популярная механика 31 октября в 19:02
Космос
Астрономы обнаружили экзопланету благодаря микролинзированию
Японские ученые описали экзопланету в созвездии Тельца, вращающуюся вокруг ближайшей к нам звезды, через редкое явление, известное как гравитационное микролинзирование.
Научная Россия вчера в 04:39
Авто
В продаже появился Mercedes-Benz 560 SEL 1986 года без пробега
В Португалии выставили на продажу совершенно новый Mercedes-Benz S-Class в кузове W126 1986 года выпуска.
Тарантас Ньюс вчера в 14:50
Наука
Сомнолог опроверг связь храпа с онкологией
ДЕТАЛИ Ученые из университета Аристотеля в Салониках (Греция) провели исследование, согласно которому 1,7 процента мужчин и 2,8 процента женщин, страдающих храпом, имеют онкологическое заболевание.
Вечерняя Москва 07:13
Политика
Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС
Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Известия 16:56
Общество
Депутат Госдумы предложил ограничить число разрешений на такси
Представительница Саратовской области Бокова руководит временной комиссией при Совете Федерации, которая работает над концепцией регулирования такси в России, сказано в письме Старовойтова.
Ведомости 15:53
Политика
Украина, Черногория и Норвегия продлили санкции против России
Черногория, Албания, Норвегия и Украина поддержали решение Европейского союза о продлении на шесть месяцев индивидуальных санкций в отношении ряда физических и юридических лиц России и Украины.
РБК 14:39
Происшествия
Под Саратовом ребенок погиб, провалившись под лед
ТАСС вчера в 11:23