Общество

РБКРБКДанные клиентов Альфа-банка утекли в Сеть

Представитель Альфа-банка подтвердил РБК факт распространения персональных данных небольшого числа клиентов.
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с чего всё началось

Данные клиентов Альфа-банка утекли в Сеть

Одному из клиентов уже успели позвонить мошенники, он заблокировал карту. Данные клиентов, указанные в договорах «АльфаСтрахования», в результате проверки не подтвердились.
РБК23:00

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Данные клиентов Альфа-банка утекли в Сеть

РБК23:00

Данные клиентов Альфа-банка оказались на черном рынке

Коммерсантъ23:33

Данные клиентов российского банка выставили на продажу

URA.Ru23:41

Данные владельцев кредиток Альфа-банка выставлены на продажу

Эхо Москвы23:15

Кто следующий? Данные клиентов Альфа-банка выставили на продажу

Фонтанка.Ру23:29

Мошенники получили данные клиентов Альфа-банка

News.ru23:28
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Общество

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Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:48
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Ставить диагнозы россиянам сможет искусственный интеллект

Как пишет РИА Новости, проект подразумевает, что специальная система учета биологических материалов человека при помощи искусственного интеллекта будет определять диагнозы.
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Политика

Столтенберг обещает Украине вступление в НАТО

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Муж Лолиты озвучил причину развода с ней

Как заявляла сама певица, причиной расставания с пятым супругом стало то, что они вовремя не обратились к психологу.
URA.Ru 09:03
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МВФ назвал страну с самым быстрым ростом экономики

Международный валютный фонд назвал страну, экономика которой, как ожидается, станет самой быстрорастущей, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 21:42
Политика

Песков назвал показанный Путиным кулак «чудесной рекомендацией»

RT на русском вчера в 13:05
Политика

На Украине заявили о попытке свержения Зеленского

На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Известия вчера в 23:20
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Сработало! Илон Маск передал первое сообщение через спутниковую сеть для всемирного Интернета

Американский предприниматель Илон Маск (Elon Musk) написал и отправил на своей странице в Twitter первое сообщение через спутниковую сеть Starlink.
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Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений

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Наука

Динозавров убила тьма: вулканы ни при чем

Naked Science 29 октября в 19:02
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Пекин продолжит облегчать доступ на китайский рынок для иностранных инвестиций

Китайские власти собираются и дальше облегчать доступ на рынок Поднебесной для зарубежных инвестиций и улучшать деловой климат в КНР для создания благоприятных условий для работы зарубежных предприятий.
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4 ноября МИД Украины направил России ноту, в которой потребовал вернуть задержанные в Керченском проливе украинские корабли.
Известия 18:09
Происшествия

Тела двух малолетних детей обнаружили в Приморье

ТАСС 19:53
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Бабченко заявил, что уехал с Украины

News.ru вчера в 07:40
Космос

На Марсе нашли озеро, подобное земному

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Geoscience, на Марсе когда-то были соленые озера, которые высохли, как и некоторые подобные озера на Земле.
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Астрономы обнаружили экзопланету благодаря микролинзированию

Японские ученые описали экзопланету в созвездии Тельца, вращающуюся вокруг ближайшей к нам звезды, через редкое явление, известное как гравитационное микролинзирование.
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В продаже появился Mercedes-Benz 560 SEL 1986 года без пробега

В Португалии выставили на продажу совершенно новый Mercedes-Benz S-Class в кузове W126 1986 года выпуска.
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Наука

Сомнолог опроверг связь храпа с онкологией

ДЕТАЛИ Ученые из университета Аристотеля в Салониках (Греция) провели исследование, согласно которому 1,7 процента мужчин и 2,8 процента женщин, страдающих храпом, имеют онкологическое заболевание.
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Сборная России по хоккею выиграла на старте молодежной Суперсерии

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Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС

Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
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Общество

Депутат Госдумы предложил ограничить число разрешений на такси

Представительница Саратовской области Бокова руководит временной комиссией при Совете Федерации, которая работает над концепцией регулирования такси в России, сказано в письме Старовойтова.
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Политика

Украина, Черногория и Норвегия продлили санкции против России

Черногория, Албания, Норвегия и Украина поддержали решение Европейского союза о продлении на шесть месяцев индивидуальных санкций в отношении ряда физических и юридических лиц России и Украины.
РБК 14:39
Происшествия

Под Саратовом ребенок погиб, провалившись под лед

ТАСС вчера в 11:23
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