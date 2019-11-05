Дозвониться удалось до девяти клиентов: большинство из них, в том числе те, кого не удалось проверить через мобильное приложение, подтвердили, что недавно оформляли кредитную карту в Альфа-банке. Одному из клиентов уже успели позвонить мошенники, он заблокировал карту.

с чего всё началось

Выставленные на продажу договоры Альфа-банка были оформлены в октябре, рассказал продавец РБК. Договоры, заключенные в "АльфаСтраховании", были заключены 8 мая 2019 г. РБК проверил данные клиентов Альфа-банка пробной версии.

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