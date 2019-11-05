Общество
ВедомостиРБК узнал об утечке данных владельцев кредитных карт Альфа-банка
Выставленные на продажу договоры Альфа-банка были оформлены в октябре, рассказал продавец РБК. Договоры, заключенные в "АльфаСтраховании", были заключены 8 мая 2019 г. РБК проверил данные клиентов Альфа-банка пробной версии.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Дозвониться удалось до девяти клиентов: большинство из них, в том числе те, кого не удалось проверить через мобильное приложение, подтвердили, что недавно оформляли кредитную карту в Альфа-банке. Одному из клиентов уже успели позвонить мошенники, он заблокировал карту.РБКвчера в 23:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 00:53, Вашингтон
Происшествия
Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска
В Кемеровской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева на его приусадебном участке.
Происшествия
В Приморье нашли мертвыми двоих детей
Финансы
Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета от повышения НДС
Более двух триллионов рублей поступит в бюджет в результате повышения ставки НДС в 2019 году, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на проектировки Минфина.
Кино
«Джокер» собрал более $900 млн к прошедшим выходным
Фильм "Джокер" к воскресенью, 3 ноября, собрал $900 млн в мировом прокате.
Шоу-бизнес
Муж Лолиты озвучил причину развода с ней
Как заявляла сама певица, причиной расставания с пятым супругом стало то, что они вовремя не обратились к психологу.
Армия и оружие
Калининградскую область защитят с воздуха беспилотниками
Группировка войск в Калининградской области пополнилась отрядом беспилотников "Форпост".
Футбол
Неймар избежал наказания за нападение на фаната
Неймар перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны». Сумма трансфера составила рекордные € 222 млн.
Шоу-бизнес
Повзрослевшей дочерью Евой похвасталась Лолита Милявская
Артистка редко выкладывает в сеть снимки с дочерью, каждый раз это становится сенсацией. Ева родилась в 1998 году, ее отец Александр Цекало.
Музыка
Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей
Политика
Украина объявила о готовности к прекращению транзита российского газа
Глава минэнерго Украины Алексей Оржель заявил о готовности страны к прекращению транзита газа из России.
Политика
NI: США продолжают зависеть от российских ракетных двигателей
Политика
О попытках свергнуть Зеленского заявили на Украине
Бывший министр юстиции страны Елена Лукаш заявила о том, что на Украине сейчас некие политические силы пытаются свергнуть действующего президента.
Музыка
Путин прибыл на концерт оркестра Мариинского театра в парк «Зарядье»
Общество
В Госдуме намерены ограничить число разрешений на такси
В Госдуме предложили ограничить число разрешений на такси в регионах, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости".
Общество
Правительство назвало лучшие и худшие города России по качеству жизни
«Ведомости» сравнили индексы всех городов и выделили среди них лучшие и худшие российские города по качеству городской среды.
Армия и оружие
В США назвали отстающую от России военную сферу
Подполковник отметил, что Россия и Китай не упустят шанса использовать в своих целях эти недостатки американских военных.
Шоу-бизнес
Пугачеву отказались допрашивать по делу о покушении на Киркорова
Дело о подготовке теракта на концерте Киркорова в июле 2017 года повторно направили в суд Махачкалы.
Космос
«Спектр-РГ» начнёт выполнение основной научной программы до конца года
Армия и оружие
В Донбассе сорвался процесс разведения сил в Петровском
Политика
Путин уволил главного следователя Урала
«Освободить от занимаемой должности генерал-лейтенанта юстиции Ибиева Руслана Керимовича, руководителя четвертого следственного управления Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации», – говорится в указе.
Политика
США начали процесс выхода из Парижского соглашения по климату
Соединенные Штаты сделали официальное заявление о выходе из Парижского соглашения по климату.
Общество
Минэкономразвития разработало единые правила для бизнеса
Общие правила должны дать бизнесу «четкое понимание» того, как получить разрешения, и гарантировать прозрачность процедур, заявил замглавы Минэкономразвития Савва Шипов.
Общество
Путин ввел штрафы за производство порошкового алкоголя
Президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает штрафы за производство порошкового алкоголя.
Политика
Песков назвал показанный Путиным кулак «чудесной рекомендацией»
Политика
В Совфеде ответили на призыв Украины вернуть задержанные корабли
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал в беседе с «Российской газетой» направленную Москве ноту украинского МИД с требованием указать «координаты и время» для того, чтобы забрать задержанные в Керченском проливе корабли.
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
Здоровье
В Кемерове за выходные покусали пятерых детей
Ещё пятерых детей укусили кошки и собаки. Врачи Областной детской клинической больницы оказали всем обратившимся необходимую помощь.
Общество
В России введут налоговый вычет на фитнес
Налоговый вычет на фитнес-услуги могут ввести в России летом 2020 года, сообщают "Известия" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенёва.
Спорт
Американский клуб НФЛ отметил победу российским мемом
Команда по американскому футболу «Лос-Анджелес Чарджерс», выступающая в НФЛ, отметила победу над «Грин-Бэй Пэкерс» в матче регулярного чемпионата российским интернет-мемом.
Шоу-бизнес
Волочкова прибыла в Минск, где выступит «на разогреве» у Пугачевой
Танцовщица Анастасия Волочкова прибыла в Минск, где выступит на концерте Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой.