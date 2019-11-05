Общество

ВедомостиВедомостиРБК узнал об утечке данных владельцев кредитных карт Альфа-банка

Выставленные на продажу договоры Альфа-банка были оформлены в октябре, рассказал продавец РБК. Договоры, заключенные в "АльфаСтраховании", были заключены 8 мая 2019 г. РБК проверил данные клиентов Альфа-банка пробной версии.
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с чего всё началось

Данные клиентов Альфа-банка утекли в Сеть

Дозвониться удалось до девяти клиентов: большинство из них, в том числе те, кого не удалось проверить через мобильное приложение, подтвердили, что недавно оформляли кредитную карту в Альфа-банке. Одному из клиентов уже успели позвонить мошенники, он заблокировал карту.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

Данные клиентов Альфа-банка утекли в Сеть

РБКвчера в 23:00

Данные клиентов Альфа-банка оказались на черном рынке

Коммерсантъвчера в 23:33

Данные держателей кредитных карт Альфа-банка, а также клиентов Альфа-страхования выставлены на продажу

Эхо Москвы00:15

РБК узнал об утечке данных владельцев кредитных карт Альфа-банка

Ведомости00:45

Кто следующий? Данные клиентов Альфа-банка выставили на продажу

Фонтанка.Рувчера в 23:29

Данные клиентов российского банка выставили на продажу

URA.Ruвчера в 23:41

Мошенники получили данные клиентов Альфа-Банка

News.ruвчера в 23:28
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Политика

О попытках свергнуть Зеленского заявили на Украине

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«Спектр-РГ» начнёт выполнение основной научной программы до конца года

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В Донбассе сорвался процесс разведения сил в Петровском

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Президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает штрафы за производство порошкового алкоголя.
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Общество

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Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
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В России введут налоговый вычет на фитнес

Налоговый вычет на фитнес-услуги могут ввести в России летом 2020 года, сообщают "Известия" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенёва.
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Шоу-бизнес

Волочкова прибыла в Минск, где выступит «на разогреве» у Пугачевой

Танцовщица Анастасия Волочкова прибыла в Минск, где выступит на концерте Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой.
Телепрограмма 02 ноября в 05:53
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