В документе содержатся записи о 17 млн человек, якобы имеющих карты лояльности этой сети. В базе есть их фамилия, имя, отчество, дата рождения и номер телефона. С сентября 2019 г. часть базы с данными о 124 000 человек продавалась в даркнете на форуме «Дубликаты».

с чего всё началось

В интернет попала база программы лояльности сети «Красное & белое», сообщают «Ведомости». В документе содержатся записи о 17 млн человек, якобы имеющих карты сети. В базе есть их ФИО, дата рождения и номер телефона.

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