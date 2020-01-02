Общество
КоммерсантъДанные клиентов сети «Красное & белое» попали в интернет
В интернет попала база программы лояльности сети «Красное & белое», сообщают «Ведомости». В документе содержатся записи о 17 млн человек, якобы имеющих карты сети. В базе есть их ФИО, дата рождения и номер телефона.
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с чего всё началось
В документе содержатся записи о 17 млн человек, якобы имеющих карты лояльности этой сети. В базе есть их фамилия, имя, отчество, дата рождения и номер телефона. С сентября 2019 г. часть базы с данными о 124 000 человек продавалась в даркнете на форуме «Дубликаты».Ведомостивчера в 16:12
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В интернете опубликована база данных клиентов сети алкомаркетов «Красное и белое»
Ведомостивчера в 16:12
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