Общество

КоммерсантъКоммерсантъДанные клиентов сети «Красное & белое» попали в интернет

В интернет попала база программы лояльности сети «Красное & белое», сообщают «Ведомости». В документе содержатся записи о 17 млн человек, якобы имеющих карты сети. В базе есть их ФИО, дата рождения и номер телефона.
Читать в источнике
Комментировать25
с чего всё началось

В интернете опубликована база данных клиентов сети алкомаркетов «Красное и белое»

В документе содержатся записи о 17 млн человек, якобы имеющих карты лояльности этой сети. В базе есть их фамилия, имя, отчество, дата рождения и номер телефона. С сентября 2019 г. часть базы с данными о 124 000 человек продавалась в даркнете на форуме «Дубликаты».
Ведомостивчера в 16:12

Подробнее о событии

«Красное и Белое» начала проверку после сообщений об утечке данных

РБК03:07

Данные клиентов сети «Красное & белое» попали в интернет

Коммерсантъвчера в 16:50

«Красное и белое» проверяет информацию об утечке базы данных клиентов

ТАСС01:57

«Красное и белое» проверит слив данных клиентов в интернет

Телеканал 360°02:45

В интернете опубликована база данных клиентов сети «Красное и белое», которые участвуют в программе лояльности

Эхо Москвы01:30

«Красное & Белое» проверит информацию об утечке данных клиентов

РИА Новости02:18

В интернете опубликована база данных клиентов сети алкомаркетов «Красное и белое»

Ведомостивчера в 16:12
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 03:57, Ашберн
Экономика

Эксперты рассказали, кто в Турции не будет платить налог на проживание

Туроператоры объяснили, как в Турции в 2020 году будет взиматься налог на проживание с организованных и самостоятельных туристов, сообщает АТОР.
РИА Новости 03:20
Происшествия

В Москве слесарь изнасиловал и убил пенсионерку

Московские полицейские задержали мужчину, который подозревается в грабеже, изнасиловании и убийстве пожилой женщины, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 00:42
Происшествия

Отец, бросивший детей в «Шереметьево», сдался следователям

Мужчина, бросивший двоих детей в московском аэропорту «Шереметьево», пришёл к следователям. Об этом 28 января сообщает Telegram-канал Mash.
REGNUM 03:11
Происшествия

Житель Камчатки сломал челюсть восьмилетнему сыну

На Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении жителя поселка Оссора Карагинского района за то, что он сломал челюсть своему восьмилетнему сыну, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МВД по региону.
REGNUM вчера в 22:37
Политика

Белашко раскритиковал выступление Зеленского в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Польше с русофобской речью, которую будто бы позаимствовал у своего предшественника Петра Порошенко, отметил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.
Экономика сегодня вчера в 18:30
Политика

Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.
Известия вчера в 20:58
Политика

Мишустин уволил замглавы Минздрава Елену Бойко

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы Минздрава Елену Бойко по ее собственному желанию.
Москва 24 вчера в 12:51
Происшествия

На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

Известия 26 января в 15:34
Происшествия

Пожар в ангаре в Тольятти ликвидирован

Сообщение о пожаре поступило в 06:32 мск, его площадь составляла 450 кв. м, позже увеличилась до 1050 кв. м. По данным МЧС, в ангаре хранились резинотехнические изделия.
ТАСС 02:11
Политика

Пресс-служба главы Чувашии не знает о его возможной отставке

Пресс-служба главы Чувашии заявила, что не знает о возможной отставке Михаила Игнатьева с должности руководителя региона.
Коммерсантъ 02:34
Музыка

Билли Айлиш завоевала «Грэмми» в главных номинациях

РБК вчера в 00:04
Общество

Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке

Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Газета.Ru 00:30
Экономика

ГПП сможет прибавить к пенсии до 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Газета.Ru 03:45
Здоровье

Доктор Мясников рекомендовал не паниковать из-за коронавируса

По словам доктора Мясникова, панику вокруг нового коронавируса распространяют те, кому это выгодно.
ToDay News Ufa вчера в 09:33
Общество

Губернатор Подмосковья подписал рекомендацию помиловать Нааму Иссахар

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал заключение региональной комиссии по помилованию, которая рекомендовала помиловать гражданку Израиля Нааму Иссахар, осужденную по обвинению в контрабанде и незаконном хранении гашиша.
Интерфакс 02:02
Политика

В России утвердили новые основы госполитики в области космоса

В России утвердили новые основы госполитики в области космической деятельности, заявил на проходящей в Москве научной конференции по космонавтике "Королёвские чтения" первый замгендиректора "Роскосмоса" Юрий Урличич.
РИА Новости 03:45
Происшествия

В Иркутской области сошли с рельсов 30 вагонов с углем

Тридцать вагонов с углем, по уточненным данным, сошли с рельсов на станции Мегет Иркутской области, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
ТАСС 03:21
Политика

В МВД назвали число получивших российское гражданство жителей Донбасса

Гражданство России за 2019 год получили 227 тыс. жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
РБК 00:15
Происшествия

В Томске женщина оставила девушку с ДЦП в отделении полиции

Газета.Ru 03:41
Авто

Volvo XC90 станет электрическим

Шведская компания Volvo сообщила о планах выпустить электрическую версию полноразмерного кроссовера XC90.
Somanyhorses вчера в 03:59
Общество

Глава СВР рассекретил имена семерых разведчиков-нелегалов

В декабре Нарышкин сообщил, что СВР в преддверии своего столетнего юбилея в 2020 году приняла решение официально раскрыть имена семи "сотрудников особого резерва".
РИА Новости 03:05
Космос

Разработчику «Бурана» в РКК «Энергия» предложили должность уборщика

Руководство ракетно-космической корпорации "Энергия" предложило разработчику советского космического челнока "Буран" Сергею Романову должность уборщика помещений.
Труд 24 января в 16:16
Политика

Путин назначил Виктора Стригунова первым замглавы Росгвардии

Президент России Владимир Путин назначил первым заместителем главы Росгвардии Виктора Стригунова.
ТАСС вчера в 09:40
Футбол

Уткин: Кокорин получает по контракту в «Зените» 20 тысяч рублей

Телекомментатор Василий Уткин назвал сумму, которую нападающий Александр Кокорин зарабатывает в «Зените».
Metaratings 02:20
Культура

Стал известен главный приз 2-го сезона шоу «Ну-ка, все вместе!»

Съемки 2-го сезона вокального шоу «Ну-ка все вместе!» прошли сегодня на «Мосфильме».
Вокруг ТВ вчера в 09:40
Шоу-бизнес

Пропавшая в Мексике актриса Наталья Андрейченко нашлась

Актриса Наталья Андрейченко, которую искали в Мексике, заявила, что уехала в джунгли, чтобы набраться сил.
Русская Планета 01:07
Культура

Макаревич объяснил отмену съемок фильма о «Машине времени»

Рок-музыкант Андрей Макаревич у себя в Facebook рассказал об отмене съемок фильма к 50-летию группы "Машина времени".
Газета.Ru 03:13
Шоу-бизнес

Лариса Голубкина экстренно госпитализирована

Звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина находится в терапевтическом отделении, у нее высокое давление.
Рамблер вчера в 06:18
Экономика

Россияне взяли рекордное за 6 лет число кредитов на покупку автомобиля

Рост выдачи кредитов на покупку машин наблюдается на фоне снижения продаж новых авто: в 2019 году, по данным «Автостата», было реализовано 1,59 млн автомобилей, на 2,5% меньше, чем в 2018-м.
РБК вчера в 16:00
Происшествия

В Москве арестовали отвечавшего за закупки для МИДа чиновника

Суд в Москве арестовал по подозрению в получении взяток начальника отдела организации госзакупок ФГБУ "Управление по эксплуатации зданий МИД РФ" Алексея Добровольского, выяснил "Ъ".
Коммерсантъ 02:46
Как работают Яндекс.Новости?
Главное