с чего всё началось

Кандидат в Мосгордуму от 6 округа Евгений Бунимович назвал Мосгоризбирком "проходимцами" за задержку публикации данных о явке на выборы в Москве. Такое мнение он высказал в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Данные об итоговой явке в Москве до сих пор не опубликованы

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