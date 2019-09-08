Политика
Эхо МосквыДанные об итоговой явке в Москве до сих пор не опубликованы
Кандидат в Мосгордуму от 6 округа Евгений Бунимович назвал Мосгоризбирком "проходимцами" за задержку публикации данных о явке на выборы в Москве. Такое мнение он высказал в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы".
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с чего всё началось
Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) отказался публиковать данные опросов на выходе с избирательных участков на выборах в Мосгордуму, сообщается в телеграм-канале организации.Новая газета13:29
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ФорГО и ВЦИОМ отказались публиковать данные экзит-полов по выборам в Мосгордуму
Московская газета13:39
Фонд развития гражданского общества отказался публиковать экзит-полы по Москве
Московский Комсомолец13:40
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Политика
Озвучена итоговая явка на первом электронном голосовании в Москве
На первом в истории Москвы электронном голосовании за кандидатов в депутаты Московской городской думы явка составила 92,3%. Участие приняли 10,3 тысячи человек при том, что зарегистрированы были более чем 11 тысяч.
Московский Комсомолец 15:07
Экономика
«Транснефть» ответила на предложения Шредера по контролю качества нефти
Компания «Транснефть» не согласилась с идеей «Роснефти» в обязательном порядке привлекать независимых экспертов для контроля качества нефти в трубопроводах.
РБК 15:29
Кино
В Анапе объявили победителей фестиваля «Киношок»
В Анапе состоялась церемония закрытия XXVIII Открытого фестиваля «Киношок», во время которой были объявлены его победители.
Ридус 16:00
Политика
Пушков обвинил признавшуюся в любви к россиянам Катамадзе в лицемерии
Сенатор Алексей Пушков считает, что грузинская певица Нино Катамадзе показала своим признанием в любви к российским слушателям, как она тоскует по гонорарам.
Газета.Ru 14:58
Армия и оружие
ВСУ разместили бронетехнику рядом с линией фронта в ЛНР
Украинские боевики разместили бронетехнику в селах Выскрива и Макарово, а также в поселке городского типа Троицкое на оккупированной территории ЛНР Об этом журналистам сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
ИА Новороссия 13:17
Политика
В Мурманской области на выборах губернатора лидирует Чибис
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис («Единая Россия») набирает 61,6% голосов после обработки 12,35% протоколов.
Коммерсантъ 15:33
Авто
В Краснодаре появилась «Приора» с трехметровыми колесами
На улицы столицы Кубани выехала Lada Priora с трехметровыми колесами Как говорят на Кавказе, чем выше горы, тем ниже «Приоры».
Юга.ру 09:21
Шоу-бизнес
Ксения Собчак прокомментировала слухи о своей второй беременности
На днях в Сети вновь стали обсуждаться слухи о второй беременности Ксении Собчак, которая совсем скоро выйдет замуж за Константина Богомолова.
Passion.ru 11:54
Футбол
Станислав Черчесов рассказал о подготовке к матчу с Казахстаном
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, чего ожидает от матча с Казахстаном в квалификации Евро-2020, который состоится в понедельник, 9 сентября, в Калининграде.
Петербургский дневник 08:32
Политика
Кандидат ЛДПР лидирует на довыборах в Думу в Хабаровском крае
Кандидат от ЛДПР Иван Пиляев пока лидирует на довыборах в Госдуму от одномандатного округа Хабаровского края по итогам обработки 33,61% протоколов участковых избирательных комиссий.
ТАСС 12:18
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC.
Невские Новости вчера в 16:50
Политика
Обмененный Сенцов высказался «о врагах Украины»
REGNUM вчера в 18:45
Политика
ЕР восстановила позиции в регионах, заявил Турчак
Партия "Единая Россия" восстановила свои позиции в регионах, где на прошлых выборах показала не лучшие результаты, заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
РИА Новости 15:39
Фигурное катание
Трусова: постараюсь исполнить три четверных прыжка на соревнованиях
Российская газета 13:32
Армия и оружие
В Ленобласти завершились учения военной авиации
В Ленобласти завершилось тактическое учение бригады армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО.
Телеканал Санкт-Петербург 11:49
Политика
Зеленский анонсировал отвод сил в Донбассе
ФАН вчера в 14:00
Происшествия
Машина сбила инвалида-колясочника на Новом Арбате
Одноногий инвалид-колясочник угодил под колеса кроссовера в центре Москвы, когда попытался пересечь проезжую часть в неположенном месте.
Вести.Ru 15:48
Политика
Гахария стал новым премьер-министром Грузии
Гахария был популярным министром в Грузии, однако после того, как спецназ разогнал в Тбилиси антироссийские акции, протестующие стали требовать его отставки с поста главы МВД.
Газета.Ru 09:22
Происшествия
На Таймыре нашли пропавший вертолет Ми-2
Газета.Ru 06:22
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Политика
Путин уволил помощника главы СКР
Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
REGNUM 15:57
Политика
На избирательном участке в Волгограде умер кандидат в депутаты от КПРФ
АН Между строк 09:58
Общество
Иван Голунов получил премию имени Анны Политковской
Сегодня, 8 сентября, в Большом зале московской Консерватории прошло вручение национальной премии «Камертон», учрежденной Союзом журналистов России в память о погибшей в 2006 году журналистке «Новой газеты» Анне Политковской.
Коммерсантъ 14:48
Общество
Более 300 тысяч канадцев остались без света из-за урагана «Дориан»
На юге-востоке Канады отключили электричество сразу 300 тыс. жителям из-за урагана "Дориан", сообщает Global News.
Газета.Ru вчера в 21:53
Кино
Главный приз Венецианского кинофестиваля получил фильм «Джокер»
Главную награду Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва» — получил фильм «Джокер» Тодда Филлипса, сообщает РИА Новости.
Новая газета вчера в 14:52
Общество
Из главного онкоцентра России массово увольняются врачи
«Несколько человек уволились, другие не желают сдаваться», — добавил Рыков.
URA.Ru 09:37
Энергетика
Ирак начнет сокращение производства нефти в ближайшие дни
"Ирак приступит к сокращению производства нефти в ближайшие дни, особенно заметное сокращение начнется в октябре", - приводит слова министра телеканал Al-Mayadeen.
ТАСС 11:22
Происшествия
В центре Москвы задержали журналиста Илью Азара
Помимо Азара, сотрудники правоохранительных органов задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, а также активистку Викторию Ивлеву.
Известия 11:59