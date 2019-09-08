Политика

Эхо МосквыЭхо МосквыДанные об итоговой явке в Москве до сих пор не опубликованы

Кандидат в Мосгордуму от 6 округа Евгений Бунимович назвал Мосгоризбирком "проходимцами" за задержку публикации данных о явке на выборы в Москве. Такое мнение он высказал в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы".
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с чего всё началось
Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) отказался публиковать данные опросов на выходе с избирательных участков на выборах в Мосгордуму, сообщается
 в телеграм-канале организации.
Новая газета13:29

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Фонд развития гражданского общества отказался публиковать данные экзит-полов по выборам в Мосгордуму

Новая газета14:03

ФоРГО отказался публиковать результаты экзит-полл

Накануне.Ru12:26

Данные об итоговой явке в Москве до сих пор не опубликованы

Эхо Москвы15:00

Фонд развития гражданского общества отказался публиковать данные экзитполов по московским выборам

Snob.ru13:18

ФорГО и ВЦИОМ отказались публиковать данные экзит-полов по выборам в Мосгордуму

Московская газета13:39

Фонд развития гражданского общества отказался публиковать экзит-полы по Москве

Московский Комсомолец13:40

Салин: «Власть подменяет понятие „легитимность выборов“ понятием „легитимность голосования“»

BFM.ru16:09
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Политика

Озвучена итоговая явка на первом электронном голосовании в Москве

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