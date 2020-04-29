Общество
Российская газетаВ интернете выставили на продажу ворованные данные россиян
В интернете опять выставили на продажу ворованные данные россиян. К продаже предлагаются сведения о россиян, желающих взять кредит из базы 2017-2019 годов. Анонимные продавцы сообщают, что располагают базой из 12 млн записей - с номерами паспортов, телефонами и сведениями об электронных кошельках.
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с чего всё началось
В Сеть попали данные граждан, обращавшихся за оформлением займов в микрофинансовых организациях. Данные клиентов были выставлены на продажу в конце марта на специализированном сайте.РБКвчера в 23:00
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Общество
В Минздраве назвали главный симптом заражения коронавирусом
Самым важным симптомом заражения коронавирусной инфекцией является одышка, заявил во вторник, 28 апреля, главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире канала «Россия 1».
Известия вчера в 16:17
Шоу-бизнес
Не Квентином единым. Кого любила Ума Турман
Имя Умы Турман неразрывно связывают с Квентином Тарантино, который сделал из нее настоящую звезду.
Аргументы и Факты вчера в 17:11
Биатлон
Адвокат: подпись Родченкова признали поддельной
Подпись бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова признана поддельной, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 27 апреля в 13:32
Происшествия
В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве
В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия вчера в 22:30
Происшествия
В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса
В Иркутской области местные жители заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова.
РИА Новости 00:52
Экономика
IT уходит в прошлое
Рынок может упасть сильнее, чем в кризис 2015 года Падение российского IT-рынка по итогам 2020 года может превысить 30% в долларовом выражении, после чего его ждет сложное восстановление весь 2021 год, прогнозируют в IDC.
Коммерсантъ вчера в 17:55
Космос
Как выглядел сход ледника на древнем Марсе
В новой статье, соавтором которой является Сергей Красильников из РАН, ученые предлагают одно из объяснений такой необычной формы кратеров: быстрый, скачкообразный сход ледников.
Популярная механика вчера в 13:45
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
Общество
В Москве развернут временные госпитали на 10 тыс. мест
По решению властей, пациентов можно будет размещать на долечивание во временных медицинских госпиталях, которые строят при основных клиниках.
Коммерсантъ 03:59
Кино
На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»
Piter.tv вчера в 06:09
Общество
Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России
Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
Экономика
Газпромбанк запустил льготную ипотеку под 6,5%
Газпромбанк в рамках новой госпрограммы начал принимать заявки на льготную ипотеку под 6,5% на новостройки, говорится в сообщении банка.
РИА Новости 27 апреля в 04:00
Здоровье
В Крыму подтвердили еще 10 случаев коронавируса
Еще четыре заболевших - врачи и пациенты Республиканской детской клинической больницы Симферополя, а трое заразились в поезде, который следовал в Крым.
Московский Комсомолец 03:03
Политика
На Украине заявили о риске остановки транзита газа «Газпрома» после 2025
Гендиректор оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон заявил в интервью РБК, что «Газпром» после окончания пятилетнего контракта в 2025 году остановит экспорт газа через Украину, если к этому времени завершит строительство газопроводов в обход Украины.
РБК 04:00
Авто
Какая судьба уготована модели Lada Granta: эксперт дал ответ
Немолодая отечественная модель Lada Granta доживает свой конвейерный век.
Quto.ru 03:16
Политика
Путин объявил о продлении режима нерабочих дней
Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости вчера в 13:29
Здоровье
За сутки 64 человека в Ростовской области заболели коронавирусом
По информации Роспотребнадзора на 10:50, вторника, 28 апреля на территории Ростовской области COVID-19 подтвержден еще у 64 человек.
Kursk.com вчера в 04:52
Общество
Учёные пересмотрели прогноз окончания эпидемии коронавируса в России
Ситуация с распространением коронавируса может окончательно завершиться в России 19 августа, следует из данных Сингапурского университета технологий и дизайна.
RT на русском 03:42
Общество
За сутки в России выявлен 5841 случай заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрирован 5841 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:47
Общество
В Крыму будут изолировать в обсерватор всех приезжих
В Республике Крым принято решение о помещении в обсерватор всех без исключения приезжающих на полуостров.
Российская газета 03:27
Авто
Продажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30%
Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 и снижения цен на нефть могут упасть на 30% -- до 1,14 млн машин, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании PwC.
Коммерсантъ вчера в 17:36
Общество
Листовые чаи Lipton и Brooke Bond уйдут с российского рынка
Чай марок Lipton и Brooke Bond будет продаваться в России только в формате чая в пакетиках, передает РБК слова пресс-службы российского подразделения Unilever.
Ведомости 01:55
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 36 копеек — до 74,86 рубля. Курс евро увеличился на 32 копейки и составил 80,94 рубля.
RT на русском вчера в 03:02
Общество
Хабиб Нурмагомедов просит дагестанцев оставаться дома
Sobytiya.news вчера в 14:01
Общество
Число заболевших коронавирусом в России приблизилось к 100 тысячам
Коронавирусом в России заболели уже 99 399 человек. Об этом сообщает оперативный штаб. За сутки выявили еще 5841 случай.
BFM.ru 03:46
Экономика
Мир может столкнуться с дефицитом российской пшеницы
Мир может столкнуться с нехваткой зерна из-за введения квоты на экспорт российской пшеницы, а также ее досрочной выработки.
Газета.Ru вчера в 05:39
Космос
Спутники Илона Маска жители Северной Осетии приняли за НЛО
Светящиеся шары, которые жителя Северной Осетии наблюдали в ночном небе, оказались спутниками, запущенными компанией Илона Маска.
Регион online 27 апреля в 05:14
Футбол
Гончаренко покинет пост главного тренера ЦСКА
Белорусский специалист Виктор Гончаренко может покинуть пост главного тренера ЦСКА.
Vprognoze.ru 27 апреля в 22:08