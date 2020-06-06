Коронавирус

Вести.RuВести.RuДанные оперштаба по коронавирусу: темп прироста стабильно снижается

Суточный прирост выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в России держится примерно на одном уровне уже третью неделю, темп прироста стабильно снижается и сейчас составляет 1,97 процента.
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В Москве за сутки выявили менее 2 тыс. новых случаев COVID-19

Известиявчера в 05:13

Данные оперштаба по коронавирусу: темп прироста стабильно снижается

Вести.Ruвчера в 03:56

В Москве за сутки выявили почти 2 тыс. новых случаев заболевания COVID-19

РБКвчера в 03:47
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 09:12, Ашберн
Здоровье

В Ульяновске девушку-волонтера, умершую от рака, представят к награде

РЕН ТВ вчера в 10:41
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Религия

Православные верующие отмечают День Святой Троицы

Православные христиане в воскресенье, 7 июня, отмечают День Святой Троицы (Пятидесятница), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:53
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Происшествия

Следователи нашли похищенного в Подмосковье сына адвоката Скрыпника

Следователи нашли похищенного 17-летнего сына адвоката Константина Скрыпника.
ТАСС 05:58
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Финансы

Курс доллара может вернуться к показателям начала пандемии

Российская валюта хорошо укрепилась благодаря поэтапному выходу развитых экономик изкарантина, росту цен на нефть и новостям о разработке вакцины от COVID-19, перечислили факторы поддержки рубля Иван Копейкин.
Российская газета вчера в 23:00
80
Общество

Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию

Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии.
Газета.Ru 08:38
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Общество

Пропуска в Москве могут отменить с середины июня

Пропускная система в Москве может быть отменена уже с 14 июня, сообщил РБК источник в одной из компаний – партнеров столичной мэрии.
Ведомости 05:44
1,1K
Единоборства

Глава UFC Уайт об уходе Макгрегора: Никто никого не заставляет драться

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэн Уайт прокомментировал объявление о завершении карьеры экс-чемпиона организации в легком и полулегком весе Конора Макгрегора.
МК-Спорт 05:02
Кино

Михаил Кокшенов умер от коронавируса

Страницы Воронежской культуры 05 июня в 09:17
1,5K
Общество

Росавиация предложит частично открыть авиасообщение с 15 июля

Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
РБК 07:52
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Хоккей

Роднина отреагировала на заявление Панарина о России

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru вчера в 02:52
7
Шоу-бизнес

Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
1,7K
Шоу-бизнес

Мексиканский шторм выгнал Наталью Андрейченко из дома

Актриса театра и кино Наталья Андрейченко вынуждена была покинуть свой дом, который находится в Мексике, на побережье Карибского моря.
iReactor 08:33
1
Здоровье

Почти лидер: Украина заняла второе место по онкозаболеваниям в Европе

В Международный день людей, переболевших раком, Центр общественного здоровья Минздрава Украины заявил, что «незалежная» занимает второе место в Европе по темпам распространения рака.
Rusvesna.su 07:56
Политика

Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений

Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 11:23
983
Общество

Обновлены данные по заражению в районах Нижегородской области

Правительство Нижегородской области обновило данные по заражению коронавирусом в районах и муниципальных округах .
ТаракаНН 05 июня в 07:19
51
Армия и оружие

Российская ЧВК Вагнера ускорила прием сирийцев для участия в боевых действиях в Ливии

Один из бывших членов ЧВК сказал журналистам, что впервые отправили сирийцев в Ливию в прошлом году.
Эхо Москвы 09:02
Происшествия

Полиция Приморья проверяет видео с мужчиной, лежащим у Вечного огня

ТАСС 06:32
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Армия и оружие

Греция заявила о готовности к войне с Турцией

Согласно словам главы оборонного ведомства Греции, минобороны страны отмечает рост провокаций со стороны Турции в последнее время.
Военное дело 05 июня в 02:23
614
Происшествия

Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым

RT на русском вчера в 14:27
3
Здоровье

В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
1,1K
Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

ВОЗ считает, что правительствам следует поощрять население носить маски при распространении вируса в местах, где трудно обеспечить социальную дистанцию.
АТВмедиа 02:45
2,2K
Происшествия

В Берлине задержаны почти 100 человек на акциях против расизма

Газета.Ru 06:01
3
Общество

Самарцам не вернут деньги за отмененные концерты

Учреждениям культуры разрешили не возвращать зрителям средства за проданные билеты на мероприятия, которые отменили из-за эпидемии коронавируса в течение полугода после отмены карантина.
ГТРК Самара 06:47
95
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская ответила на критику слов о Норкиной

Виталина Цымбалюк-Романовская в Instagram ответила на критику после публикации видео, на котором запечатлен ее конфликт с Юлией Норкиной в одной из передач на телевидении.
РИА Новости 06:39
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Авто

АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Niva

Как ранее сообщали «Автоновости дня», до 2028 года «АвтоВАЗ» выпустит два компактных кроссовера и новое семейство машин B-класса, к которому относится LADA Granta.
Автоновости дня 05 июня в 12:03
43
Происшествия

В Петербурге восстановили энергоснабжение после аварии на подстанции

Специалисты "Ленэнерго" восстановили электроснабжение 75 домов в Василеостровском районе Петербурга, обесточенных после возгорания трансформатора на подстанции, сообщает районная администрация.
РИА Новости 08:08
28
Наука

В MIT придумали простой метод производства графена без брака

Новый простой метод конвейерного производства больших листов графена меньше нанометра толщиной разработали в Массачусетском технологическом институте (MIT), 5 июня сообщает пресс-служба учебного заведения.
ИА Красная Весна вчера в 15:47
1
Хоккей

Малкин вошёл в топ-5 центрфорвардов десятилетия в НХЛ

News.ru 05:17
Футбол

У Неймара украли паспортные данные

У нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара украли паспортные данные, сообщает UOL.
Газета.Ru 06:20
Общество

В России создадут винтовку, способную стрелять на семь километров

Самая дальнобойная на сегодняшний день винтовка "Сумрак" (также производства Lobaev Arms) поражает цели на расстоянии два с половиной километра при уверенной стрельбе и 4,2 километра — при рекордной.
РИА Новости 05 июня в 02:56
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