Коронавирус
Вести.RuДанные оперштаба по коронавирусу: темп прироста стабильно снижается
Суточный прирост выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в России держится примерно на одном уровне уже третью неделю, темп прироста стабильно снижается и сейчас составляет 1,97 процента.
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В России за сутки зарегистрировано 8 тыс 855 случаев заболевания коронавирусной инфекцией
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Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
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