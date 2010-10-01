Коронавирус

Вести.RuВести.RuДанные оперштаба по коронавирусу: темп прироста стабильно снижается

Суточный прирост выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в России держится примерно на одном уровне уже третью неделю, темп прироста стабильно снижается и сейчас составляет 1,97 процента.
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В России за сутки зарегистрировано 8 тыс 855 случаев заболевания коронавирусной инфекцией

Радио Маяквчера в 05:07

Данные оперштаба по коронавирусу: темп прироста стабильно снижается

Вести.Ruвчера в 03:56

Статистика улучшается: оперштаб назвал свежие данные по COVID-19 в Ярославской области

Новости Ярославля 76.ru05 июня в 03:41

Оперштаб: почти 450 тыс. случаев COVID-19 зафиксировано в России

Интерфакс - Россия05 июня в 03:41

Штаб: За сутки в РФ подтвердили 8 тыс. 726 случаев коронавирусной инфекции, из них 1 тыс. 855 - в Москве

Агентство Москва05 июня в 03:35
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Политика

Елена Шувалова исключена из КПРФ

Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ 11:03
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Единоборства

Макгрегор назвал причину завершения карьеры

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор озвучил причину завершения спортивной карьеры.
РИА Новости 09:04
Происшествия

Задержан второй подозреваемый в убийстве девочки в Красноярском крае

В Красноярском крае задержали еще одного подозреваемого в убийстве девочки.
Известия 09:15
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Происшествия

Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося

Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем.
РИА Новости 09:15
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Наука

Создан датчик давления, способный взвесить пушинку

Anonsens 05 июня в 07:54
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Общество

СМИ допустили снятие ограничений в Москве в два этапа

Ранее, 5 июня, мэр Москвы Сергей Собянин допустил принятие «более радикальных, более серьезных решений» по смягчению связанных с коронавирусом ограничений.
РБК 09:28
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Политика

Захарова прокомментировала беспорядки в США

США на сегодняшний день сталкиваются с последствиями тех тезисов, которые сами продвигали по всему миру, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Газета.Ru 12:45
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Футбол

Киевское «Динамо» в большинстве разгромило «Александрию»

В 25-м туре чемпионата Украины киевское «Динамо» принимало «Александрию», которая в случае победы могла по-настоящему ворваться в группу команд, которые ведут борьбу за второе место.
Евро-футбол.ру 12:08
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Жизнь на Марсе предложили искать с помощью лазерного сканирования

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Популярная механика 05 июня в 03:28
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Культура

Автор The Last of Us Part II: «Многие думают, что мы жертвуем сюжетом ради толерантности — это не так»

Геймдиректор The Last of Us Part II считает, что игра, скорее всего, сильнее всего повлияет именно на тех, кто громче других высказывается против концепции тайтла.
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Экономика

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
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Футбол

Вагнер Лав рассказал, когда определится с местом продолжения карьеры

Бразильский нападающий Вагнер Лав рассказал, когда станет известна информация о его новом клубе.
RT на русском 11:00
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Авто

Назвали дату продаж нового Haval H6

Как стало известно, новое поколение кроссовера Haval H6 дебютирует на китайском рынке в июле, а продажи новинки стартуют уже в августе.
Тарантас Ньюс вчера в 23:57
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Шоу-бизнес

Пелагея сменила имидж и помолодела на несколько лет

Певица Пелагея сменила имидж и стала непохожей на саму себя.
Что происходит 05 июня в 04:30
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Общество

Врач назвала оптимальный возраст для родов

Первые роды у женщин лучше проходят в раннем репродуктивном возрасте, заявила врач-гинеколог Юлиана Абаева.
РИА Новости 08:13
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Общество

Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля

Источник в одной из крупных авиакомпаний сообщил РБК, что Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
Российская газета 09:25
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Происшествия

Следователи нашли похищенного в Подмосковье сына адвоката Скрыпника

Следователи нашли похищенного 17-летнего сына адвоката Константина Скрыпника.
ТАСС 05:58
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Общество

Журналист Илья Азар вышел на свободу

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Армия и оружие

На видео сняли экстремальный полет Ми-25

В сети появилось видео воздушных учений сирийских правительственных сил.
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Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
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В интернете появилась петиция с требованием запретить эфиры доктора Мясникова

Петиция с требованием запретить Александру Мясникову выступать в теле- и радиоэфире опубликована на сайте Change.org, её подписали более ста человек.
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Технологии

Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон

Подробно о наличии «прослушки» в телефоне рассказал глава информационно-аналитического агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.
Саратов 24 04 июня в 23:09
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Общество

Главный раввин России заболел коронавирусом

Главный раввин России Берл Лазар заболел коронавирусом, его жизни ничто не угрожает.
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Биатлон

Отменен чемпионат мира по летнему биатлону

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) объявил об отмене летнего чемпионата мира 2020 года, сообщает сайт организации.
Газета.Ru 12:39
Политика

Трамп распорядился начать вывод сил нацгвардии из Вашингтона

Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился о выводе сил нацгвардии США из Вашингтона.
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Спорт

У бегуньи Кастер Семени и её жены родилась дочка

Двукратная олимпийская чемпионка по бегу на дистанции 800 метров Кастер Семеня стала матерью.
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Общество

В ВОЗ изменили рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения изменила рекомендации по ношению масок.
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Общество

Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве

Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
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Наука

Ученые назвали причину смерти от недосыпа

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Матерящегося Панина выгнали с похорон Кокшенова

Актера Алексея Панина выгнали с церемонии прощания с народным артистом России Михаилом Кокшеновым.
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