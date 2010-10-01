Коронавирус
Вести.RuДанные оперштаба по коронавирусу: темп прироста стабильно снижается
Суточный прирост выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в России держится примерно на одном уровне уже третью неделю, темп прироста стабильно снижается и сейчас составляет 1,97 процента.
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В России за сутки зарегистрировано 8 тыс 855 случаев заболевания коронавирусной инфекцией
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Статистика улучшается: оперштаб назвал свежие данные по COVID-19 в Ярославской области
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Штаб: За сутки в РФ подтвердили 8 тыс. 726 случаев коронавирусной инфекции, из них 1 тыс. 855 - в Москве
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В сети появилось видео воздушных учений сирийских правительственных сил.
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