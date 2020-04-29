В Сеть попали данные граждан, обращавшихся за оформлением займов в микрофинансовых организациях. Данные клиентов были выставлены на продажу в конце марта на специализированном сайте.

с чего всё началось

Судя по всему, утечка произошла в одной из микрофинансовых организаций, предположили в "Юникоме24". Используя такие данные, мошенники могут оформить онлайн-займы на другого человека, однако им потребуется номер СНИЛС (в базе его нет). Злоумышленники могут заполучить его, запугав или обманув жертву.

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