Общество
РИА НовостиДанные оформлявших микрокредиты россиян выставили на продажу
Судя по всему, утечка произошла в одной из микрофинансовых организаций, предположили в "Юникоме24". Используя такие данные, мошенники могут оформить онлайн-займы на другого человека, однако им потребуется номер СНИЛС (в базе его нет). Злоумышленники могут заполучить его, запугав или обманув жертву.
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с чего всё началось
В Сеть попали данные граждан, обращавшихся за оформлением займов в микрофинансовых организациях. Данные клиентов были выставлены на продажу в конце марта на специализированном сайте.РБКвчера в 23:00
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Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 26 апреля в 02:53
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
Армия и оружие
Росгвардия потратит 167 млн рублей на 57 тысяч гранат
Росгвардия объявила закупку 57 500 ручных гранат. Ведомство готово потратить на них 167 млн рублей, следует из документации.
Секрет фирмы вчера в 06:58
Общество
Во Владимирской области выявили 37 новых случаев коронавируса
Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 37, всего в регионе 634 заболевших, сообщила администрация региона.
РИА Новости 03:02
Политика
Число жертв коронавируса в США превысило потери во Вьетнамской войне
Отмечается, что число жертв эпидемии уже превысило и потери в Корейской войне (36,5 тысячи американцев), и в Первой мировой (53,4 тысячи).
Lenta.ru 02:55
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Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
Общество
В Москве приготовились развернуть временные госпитали
Власти Москвы приняли решение начать подготовительные работы по разворачиванию временных госпиталей на 10 тысяч коек.
Lenta.ru вчера в 22:14
Космос
Крупный астероид приблизится к земле 29 апреля
Крупный астероид 1998 OR2, который считается потенциально опасным объектом, 29 апреля пролетит на расстоянии около 6,3 млн км от земли, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 вчера в 01:12
Происшествия
Восемь человек погибли при пожаре в Ленинградской области
RT на русском вчера в 23:56
Общество
Половина россиян во время самоизоляции отказалась от алкоголя
Специалисты Роскачества пришли к выводу, что в период самоизоляции от алкогольных напитков отказались 45% россиян, говорится в сообщении организации.
Взгляд.ру 01:24
Общество
В Москве за сутки умерло рекордное количество пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Москве умерли 67 больных, у которых ранее был диагностирован коронавирус, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
РБК вчера в 17:06
Происшествия
ФСБ пресекла контрабанду ценных металлов на ₽200 млн в Германию
ФСБ совместно с МВД выявила и пресекла контрабанду драгоценных металлов из России в Германию.
РБК 03:05
Общество
Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август
Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
Политика
Депутаты разрешили Осипову назначать себе заместителей
Осипов же предложил ещё ввести должность заместителей губернатора, которых он будет назначать сам.
Zabnews.ru 02:53
Здоровье
Омская область примет пациентов с коронавирусом из Якутии
Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области по состоянию на 28 апреля было подтверждено 82 случая заражения коронавирусом, в том числе 22 пациента выздоровели.
REGNUM 01:35
Политика
Путин объявил о продлении режима нерабочих дней
Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости вчера в 13:29
Общество
В Госдуму внесли законопроект о штрафах за езду без пропуска
В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий штрафы за использование транспорта без специального пропуска в период режима повышенной готовности, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:55
Общество
В Калининградской области продлили самоизоляцию до 12 мая
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов продлил режим самоизоляции в регионе до 12 мая.
Известия вчера в 19:58
Экономика
Какие перемены ждут россиян в мае
С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru вчера в 04:25
Общество
Путин лично руководит оснащением, но медсестры массово уходят даже из Коммунарки
Бывшая сотрудница Коммунарки рассказала об увольнении из главной инфекционной больницы Москвы нескольких десятков медсестер и младшего медперсонала.
Собеседник 27 апреля в 06:11
Общество
В Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом
Еще 67 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 16:33
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В Тульской области введут пропускной режим
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Газета.Ru вчера в 11:42
Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК вчера в 03:48
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Доклад посвящён влиянию коронавируса на ситуацию в российском здравоохранении.
REGNUM 03:05
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В Екатеринбурге мужчина закидал камнями скорую помощь
Известия вчера в 19:28
Экономика
Пессимизм российского бизнеса достиг уровня кризисного 2015 года
Для сравнения: во втором полугодии 2019 года только 12% финансовых директоров ожидали сокращения доходов компании, а 19% — снижения операционной прибыли.
РБК вчера в 17:00
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В Москве выписали первый штраф с камеры за езду без пропуска
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Московский Комсомолец 27 апреля в 16:43
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У блокчейн-платформы Павла Дурова появится своя операционная система
В ближайшее время в магазинах приложений Play Маркет и AppStore появится приложение TON OS — операционная система для блокчейн-платформы TON.
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Политика
Путин подвёл итоги борьбы с пандемией
Президент Владимир Путин выступил с обращением в ходе онлайн-совещания с главами регионов.
Право.ру вчера в 11:43