Общество
РБКДанные желающих взять кредит россиян выставили на продажу в интернете
В Сеть попали данные граждан, обращавшихся за оформлением займов в микрофинансовых организациях.
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с чего всё началось
В Сеть попали данные граждан, обращавшихся за оформлением займов в микрофинансовых организациях. Данные клиентов были выставлены на продажу в конце марта на специализированном сайте.РБКвчера в 23:00
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Политика
Путин объявил о продлении режима нерабочих дней
Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости вчера в 13:29
Политика
Путин рассказал, каким будет военный парад 9 мая
REGNUM вчера в 12:42
Общество
«Газпром» не планирует вывоза вахтовиков с Чаяндинского месторождения
Компания "Газпром добыча Ноябрьск", работающая на Чаяндинском месторождении в Якутии, где из-за коронавируса возникла напряженная ситуация, не планирует внеплановый вывоз рабочих с объекта, сообщили РИА Новости в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия.
РИА Новости 01:57
Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК вчера в 03:48
Происшествия
Восемь человек погибли при пожаре в Ленинградской области
В результате пожара в жилом доме в Ленинградской области погибли восемь человек, в том числе шестеро детей.
RT на русском вчера в 23:56
Общество
Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России
Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
Общество
В Госдуму внесли проект о штрафах за езду без спецпропуска
В Госдуму внесли проект о штрафах до пяти тысяч рублей за использование транспорта без специального пропуска при режиме повышенной готовности.
РИА Новости вчера в 14:41
Здоровье
Роспотребнадзор уличил сыктывкарского автоперевозчика в несоблюдении санитарных правил
Рассмотрен вопрос организации контроля за исполнением пассажирскими автоперевозчиками профилактических мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции и санитарно-эпидемиологических требований режима повышенной готовности, действующего на территории Республики Коми.
ИА БНК 02:20
Космос
Телескоп Swift оценил потерю воды кометой Борисова
Астрономы опубликовали результаты наблюдений за первой межзвездной кометой — кометой Борисова — при помощи космического телескопа Swift.
N+1 вчера в 10:16
Общество
Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август
Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
Политика
Путин напомнил о «Законе жизни» из-за ситуации с коронавирусом
На фоне распространения коронавируса президент России Владимир Путин назвал абсолютным приоритетом жизни людей и напомнил россиянам о рассказе Джека Лондона «Закон жизни».
Известия вчера в 15:26
Здоровье
В Челябинской области выявлены еще 67 заболевших COVID-19
В Челябинской области за сутки выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусом.
Российская газета 02:18
Армия и оружие
Разведка Южной Кореи рассекретила информацию о ситуации в КНДР
Разведка Южной Кореи рассекретила информацию о ситуации в КНДР В Северной Корее пока что не происходит ничего необычного.
Экспресс газета 27 апреля в 03:24
Общество
Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи коронавирусом
Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр Romir Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией.
РБК вчера в 17:00
Общество
Режим самоизоляции продлили в Москве до 11 мая
Режим самоизоляции продлен в Москве до 11 мая. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.
Вечерняя Москва вчера в 13:20
Политика
Премьер Чехии прокомментировал отношения с Россией
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш прокомментировал отношения страны с Россией на фоне сообщений о якобы подготовке Москвой покушения на пражских политиков.
RT на русском 01:52
Общество
В Москве приготовились развернуть временные госпитали
Источник издания в столичной мэрии уточнил, что полевые госпитали могут появиться в ледовом дворце «Крылатское», павильоне №75 на ВДНХ и автоцентре «Москва».
Lenta.ru вчера в 22:14
Здоровье
У коронавируса нашли шесть новых симптомов
Ученые из америки выделили еще шесть симптомов коронавирусной инфекции.
ToDay News Ufa вчера в 02:19
Здоровье
Плюс 24 за сутки: новые случаи коронавируса выявили в Алтайском крае
За минувшие сутки 24 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае.
Московский Комсомолец 00:26
Происшествия
В Екатеринбурге мужчина закидал камнями скорую помощь
Вечером 28 апреля в Екатеринбурге мужчина напал на автомобиль скорой помощи, пишет E1.RU.
Известия вчера в 19:28
Экономика
Какие перемены ждут россиян в мае
С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru вчера в 04:25
Кино
К премии «Оскар» допустят фильмы, которые не показывали в кинотеатрах
Организаторы 93-й премии «Оскар» в 2021 году допустят к отбору фильмы, которые не были показаны в кинотеатрах, но планировались к показу и вышли только онлайн, говорится в заявлении американской Академии киноискусств.
Коммерсантъ вчера в 18:34
Происшествия
В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве
В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия вчера в 22:30
Экономика
Что получат пассажиры за отмененные авиарейсы
За билеты можно получить денежную компенсацию, но авиакомпании предлагают сейчас вместо денег ваучеры на следующие поездки.
Российская газета вчера в 10:36
Общество
В больницу в Коммунарке за сутки поступили 24 человека
551 человек проходит лечение в больнице в Коммунарке в Новой Москве, в том числе 55 человек находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), среди них 30 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Московский Комсомолец 01:49
Авто
Продажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30%
Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 и снижения цен на нефть могут упасть на 30% -- до 1,14 млн машин, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании PwC.
Коммерсантъ вчера в 17:36
Космос
Крупный астероид приблизится к земле 29 апреля
Крупный астероид 1998 OR2, который считается потенциально опасным объектом, 29 апреля пролетит на расстоянии около 6,3 млн км от земли, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 вчера в 01:12
Авто
Показали на фото новый внедорожник Nissan Pathfinder
В 2020 году концерн Nissan выпустит Nissan Pathfinder нового поколения.
Новые автомобили 27 апреля в 12:00