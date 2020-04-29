Общество

РБКРБКДанные желающих взять кредит россиян выставили на продажу в интернете

В Сеть попали данные граждан, обращавшихся за оформлением займов в микрофинансовых организациях.
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с чего всё началось

Данные желающих взять кредит россиян выставили на продажу в интернете

В Сеть попали данные граждан, обращавшихся за оформлением займов в микрофинансовых организациях. Данные клиентов были выставлены на продажу в конце марта на специализированном сайте.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

В интернет попали личные данные россиян, оформлявших микрокредиты

Эхо Москвы02:04

Данные обращавшихся за кредитом выставили на продажу в интернете

Коммерсантъ01:47

На продажу в интернете выставили данные желающих взять кредит россиян

Комсомольская правда01:07

Данные оформлявших кредиты россиян выставили на продажу, пишут СМИ

РИА Новости01:59

Данные желающих взять кредит граждан России попали в интернет

Говорит Москва00:48

Данные оформлявших кредиты россиян выставили на продажу в Интернете

News.ru00:21

Данные желающих взять кредит россиян выставили на продажу в интернете

РБКвчера в 23:00
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Политика

Путин объявил о продлении режима нерабочих дней

Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости вчера в 13:29
4,9K
Политика

Путин рассказал, каким будет военный парад 9 мая

REGNUM вчера в 12:42
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Общество

«Газпром» не планирует вывоза вахтовиков с Чаяндинского месторождения

Компания "Газпром добыча Ноябрьск", работающая на Чаяндинском месторождении в Якутии, где из-за коронавируса возникла напряженная ситуация, не планирует внеплановый вывоз рабочих с объекта, сообщили РИА Новости в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия.
РИА Новости 01:57
2,8K
Энергетика

В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»

Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК вчера в 03:48
1,4K
Происшествия

Восемь человек погибли при пожаре в Ленинградской области

В результате пожара в жилом доме в Ленинградской области погибли восемь человек, в том числе шестеро детей.
RT на русском вчера в 23:56
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Общество

Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России

Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
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Общество

В Госдуму внесли проект о штрафах за езду без спецпропуска

В Госдуму внесли проект о штрафах до пяти тысяч рублей за использование транспорта без специального пропуска при режиме повышенной готовности.
РИА Новости вчера в 14:41
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Здоровье

Роспотребнадзор уличил сыктывкарского автоперевозчика в несоблюдении санитарных правил

Рассмотрен вопрос организации контроля за исполнением пассажирскими автоперевозчиками профилактических мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции и санитарно-эпидемиологических требований режима повышенной готовности, действующего на территории Республики Коми.
ИА БНК 02:20
Космос

Телескоп Swift оценил потерю воды кометой Борисова

Астрономы опубликовали результаты наблюдений за первой межзвездной кометой — кометой Борисова — при помощи космического телескопа Swift.
N+1 вчера в 10:16
Общество

Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август

Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
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Политика

Путин напомнил о «Законе жизни» из-за ситуации с коронавирусом

На фоне распространения коронавируса президент России Владимир Путин назвал абсолютным приоритетом жизни людей и напомнил россиянам о рассказе Джека Лондона «Закон жизни».
Известия вчера в 15:26
1,5K
Здоровье

В Челябинской области выявлены еще 67 заболевших COVID-19

В Челябинской области за сутки выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусом.
Российская газета 02:18
Армия и оружие

Разведка Южной Кореи рассекретила информацию о ситуации в КНДР

Разведка Южной Кореи рассекретила информацию о ситуации в КНДР В Северной Корее пока что не происходит ничего необычного.
Экспресс газета 27 апреля в 03:24
Здоровье

Омская область примет пациентов с коронавирусом из Якутии

REGNUM 01:35
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Общество

Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи коронавирусом

Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр Romir Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией.
РБК вчера в 17:00
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Общество

Режим самоизоляции продлили в Москве до 11 мая

Режим самоизоляции продлен в Москве до 11 мая. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.
Вечерняя Москва вчера в 13:20
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Политика

Премьер Чехии прокомментировал отношения с Россией

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш прокомментировал отношения страны с Россией на фоне сообщений о якобы подготовке Москвой покушения на пражских политиков.
RT на русском 01:52
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Общество

В Москве приготовились развернуть временные госпитали

Источник издания в столичной мэрии уточнил, что полевые госпитали могут появиться в ледовом дворце «Крылатское», павильоне №75 на ВДНХ и автоцентре «Москва».
Lenta.ru вчера в 22:14
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Здоровье

У коронавируса нашли шесть новых симптомов

Ученые из америки выделили еще шесть симптомов коронавирусной инфекции.
ToDay News Ufa вчера в 02:19
75
Здоровье

Плюс 24 за сутки: новые случаи коронавируса выявили в Алтайском крае

За минувшие сутки 24 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае.
Московский Комсомолец 00:26
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Происшествия

В Екатеринбурге мужчина закидал камнями скорую помощь

Вечером 28 апреля в Екатеринбурге мужчина напал на автомобиль скорой помощи, пишет E1.RU.
Известия вчера в 19:28
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Экономика

Какие перемены ждут россиян в мае

С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru вчера в 04:25
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Кино

К премии «Оскар» допустят фильмы, которые не показывали в кинотеатрах

Организаторы 93-й премии «Оскар» в 2021 году допустят к отбору фильмы, которые не были показаны в кинотеатрах, но планировались к показу и вышли только онлайн, говорится в заявлении американской Академии киноискусств.
Коммерсантъ вчера в 18:34
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Происшествия

В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве

В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия вчера в 22:30
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Происшествия

В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

РИА Новости 00:52
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Экономика

Что получат пассажиры за отмененные авиарейсы

За билеты можно получить денежную компенсацию, но авиакомпании предлагают сейчас вместо денег ваучеры на следующие поездки.
Российская газета вчера в 10:36
Общество

В больницу в Коммунарке за сутки поступили 24 человека

551 человек проходит лечение в больнице в Коммунарке в Новой Москве, в том числе 55 человек находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), среди них 30 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Московский Комсомолец 01:49
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Авто

Продажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30%

Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 и снижения цен на нефть могут упасть на 30% -- до 1,14 млн машин, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании PwC.
Коммерсантъ вчера в 17:36
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Космос

Крупный астероид приблизится к земле 29 апреля

Крупный астероид 1998 OR2, который считается потенциально опасным объектом, 29 апреля пролетит на расстоянии около 6,3 млн км от земли, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 вчера в 01:12
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Авто

Показали на фото новый внедорожник Nissan Pathfinder

В 2020 году концерн Nissan выпустит Nissan Pathfinder нового поколения.
Новые автомобили 27 апреля в 12:00
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