Общество
РБКДанные желающих взять кредит россиян выставили на продажу в интернете
В Сеть попали данные граждан, обращавшихся за оформлением займов в микрофинансовых организациях.
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с чего всё началось
В Сеть попали данные граждан, обращавшихся за оформлением займов в микрофинансовых организациях. Данные клиентов были выставлены на продажу в конце марта на специализированном сайте.РБКвчера в 23:00
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Общество
В Москве приостановили онлайн-уроки с 1 по 11 мая
"РГ" уже писала, как московские учителя и даже педагоги старшего поколения ведут онлайн-уроки.
Российская газета 01:47
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
Политика
Путин поручил разработать новый пакет мер поддержки граждан и бизнеса
Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение правительству разработать новый пакет мер поддержки предпринимателей и граждан.
Национальная служба новостей вчера в 11:00
Футбол
Бышовец сравнил футболиста Фролова с депутатами Госдумы РФ
Заслуженный тренер СССР, известный футболист и тренер Анатолий Бышовец дал оценку словам голкипера «Крыльев Советов» о Путине и правительстве России.
Новый Век вчера в 09:36
Общество
Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России
Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
Политика
Президент Бразилии заявил, что бессилен перед эпидемией коронавируса
Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил во вторник вечером, что бессилен перед эпидемией коронавируса, унесшей более 5 тыс. жизней его сограждан.
ТАСС 01:07
Общество
В Юрге выявили первый случай заражения коронавирусом
В Юрге на утро 29 апреля выявлен первый пациент с коронавирусом. Соответствующие данные озвучили в Роспотребнадзоре.
Газета Кемерова 01:09
Здоровье
Появилась опасность отказа ряда стран от поставок лекарств в Россию
Из-за пандемии коронавируса появилась опасность отказа ряда стран поставлять в Россию лекарства.
Lenta.ru 01:09
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
Армия и оружие
Российский летчик объяснил НЛО с видео Пентагона
Взгляд.ру вчера в 09:28
Гаджеты
Компания Xiaomi анонсировала в России смартфон Redmi Note 9S
Китайская компания Xiaomi анонсировала в России бюджетный смартфон Redmi Note 9S.
UfacityNews.ru вчера в 17:15
Здоровье
Плюс 24 за сутки: новые случаи коронавируса выявили в Алтайском крае
За минувшие сутки 24 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае.
Московский Комсомолец 00:26
Кино
Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»
Inc-news.ru вчера в 14:57
Происшествия
Ночная дискотека молодежи на Флотской разозлила брянцев
Брянцев возмутила ночная дискотека молодежи на самоизоляции. Возмущенный пост опубликовали в соцсети сегодня, 29 апреля.
БрянскToday 00:51
Общество
Путин продлил ограничения по борьбе с коронавирусом
"С учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно", - сообщил президент России Владимир Путин во вторник на совещании с губернаторами.
Газета.Ru вчера в 15:21
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Всего семь предприятий Омской области вошли в перечень системообразующих компаний федерального уровня, сообщили в информационном центре по борьбе с коронавирусом.
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Минфин внес в правительство проект постановления, разрешающего проводить госзакупки у единственного поставщика до конца 2020 года.
Российская газета 01:55
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Восемь человек погибли при пожаре в Ленинградской области
В результате пожара в жилом доме в Ленинградской области погибли восемь человек, в том числе шестеро детей.
RT на русском вчера в 23:56
Экономика
В России прекратят продажи чая под брендами Lipton и Brooke Bond
В России перестанут продавать листовой чай под брендами Lipton и Brooke Bond.
БИЗНЕС Online 01:14
Космос
Космический риф: НАСА опубликовало новое фото, сделанное телескопом «Хаббл»
AFP Фото: Как отмечается в Instagram-аккаунте телескопа, астрономы назвали данную фотографию "Космическим рифом", поскольку изображение напоминает подводный мир.
Газета Metro 26 апреля в 09:16
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Жители КНР рассказали, что как страна возвращается к нормальному существованию после постепенного снятия ограничений.
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Клип Skibidi стал самым просматриваемым российским видео на YouTube
Мойка78 27 апреля в 08:32
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Путин рассказал, каким будет военный парад 9 мая
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За минувшие сутки в московскую больницу в Коммунарке поступили еще 24 пациента.
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Хабиб Нурмагомедов просит дагестанцев оставаться дома
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Владимир Путин объявил три дня между майскими праздниками — 6,7 и 8 мая нерабочими с сохранением заработной платы.
Вечерний Орел вчера в 17:19
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Российские школьники рассказали о злоключениях в США
Застрявшие в США российские школьники рассказали о том, что с ними произошло.
Известия вчера в 19:59
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Генпрокуратура обвинила мэра Екатеринбурга во вспышке коронавируса
Генпрокуратура обвинила мэра Екатеринбурга во вспышке коронавируса Ранее 78 случаев заражения врачей и пациентов подтвердились в ЦГКБ №1. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский получил предостережение от Генпрокуратуры России из-за вспышки коронавируса в местной больнице.
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В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве
В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия вчера в 22:30