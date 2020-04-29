Общество

РБКРБКДанные желающих взять кредит россиян выставили на продажу в интернете

В Сеть попали данные граждан, обращавшихся за оформлением займов в микрофинансовых организациях.
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с чего всё началось

Данные желающих взять кредит россиян выставили на продажу в интернете

В Сеть попали данные граждан, обращавшихся за оформлением займов в микрофинансовых организациях. Данные клиентов были выставлены на продажу в конце марта на специализированном сайте.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

Данные оформлявших кредиты россиян выставили на продажу, пишут СМИ

РИА Новости01:59

Данные оформлявших кредиты россиян выставили на продажу в Интернете

News.ru00:21

На продажу в интернете выставили данные желающих взять кредит россиян

Комсомольская правда01:07

В интернет попали личные данные россиян, оформлявших микрокредиты

Эхо Москвы02:04

Данные желающих взять кредит граждан России попали в интернет

Говорит Москва00:48

Данные обращавшихся за кредитом выставили на продажу в интернете

Коммерсантъ01:47

Данные желающих взять кредит россиян выставили на продажу в интернете

РБКвчера в 23:00
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Общество

В Москве приостановили онлайн-уроки с 1 по 11 мая

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Российская газета 01:47
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Общество

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Появилась опасность отказа ряда стран от поставок лекарств в Россию

Из-за пандемии коронавируса появилась опасность отказа ряда стран поставлять в Россию лекарства.
Lenta.ru 01:09
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Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
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Армия и оружие

Российский летчик объяснил НЛО с видео Пентагона

Взгляд.ру вчера в 09:28
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Гаджеты

Компания Xiaomi анонсировала в России смартфон Redmi Note 9S

Китайская компания Xiaomi анонсировала в России бюджетный смартфон Redmi Note 9S.
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Плюс 24 за сутки: новые случаи коронавируса выявили в Алтайском крае

За минувшие сутки 24 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае.
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Кино

Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»

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Происшествия

Ночная дискотека молодежи на Флотской разозлила брянцев

Брянцев возмутила ночная дискотека молодежи на самоизоляции. Возмущенный пост опубликовали в соцсети сегодня, 29 апреля.
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Восемь человек погибли при пожаре в Ленинградской области

В результате пожара в жилом доме в Ленинградской области погибли восемь человек, в том числе шестеро детей.
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Экономика

В России прекратят продажи чая под брендами Lipton и Brooke Bond

В России перестанут продавать листовой чай под брендами Lipton и Brooke Bond.
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Космос

Космический риф: НАСА опубликовало новое фото, сделанное телескопом «Хаббл»

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Общество

В Китае рассказали о последствиях пандемии коронавируса

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Путин рассказал, каким будет военный парад 9 мая

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За минувшие сутки в московскую больницу в Коммунарке поступили еще 24 пациента.
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Генпрокуратура обвинила мэра Екатеринбурга во вспышке коронавируса

Генпрокуратура обвинила мэра Екатеринбурга во вспышке коронавируса Ранее 78 случаев заражения врачей и пациентов подтвердились в ЦГКБ №1. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский получил предостережение от Генпрокуратуры России из-за вспышки коронавируса в местной больнице.
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В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве

В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
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