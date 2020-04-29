В Сеть попали данные граждан, обращавшихся за оформлением займов в микрофинансовых организациях. Данные клиентов были выставлены на продажу в конце марта на специализированном сайте.

с чего всё началось

В Сеть попали данные граждан, обращавшихся за оформлением займов в микрофинансовых организациях.

Данные желающих взять кредит россиян выставили на продажу в интернете

Общество «Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом. 2,7K

Футбол Бышовец сравнил футболиста Фролова с депутатами Госдумы РФ Заслуженный тренер СССР, известный футболист и тренер Анатолий Бышовец дал оценку словам голкипера «Крыльев Советов» о Путине и правительстве России.

Общество Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин. 187

Политика Президент Бразилии заявил, что бессилен перед эпидемией коронавируса Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил во вторник вечером, что бессилен перед эпидемией коронавируса, унесшей более 5 тыс. жизней его сограждан.

Общество В Юрге выявили первый случай заражения коронавирусом В Юрге на утро 29 апреля выявлен первый пациент с коронавирусом. Соответствующие данные озвучили в Роспотребнадзоре.

Общество Путин продлил ограничения по борьбе с коронавирусом "С учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно", - сообщил президент России Владимир Путин во вторник на совещании с губернаторами. 1,3K

Экономика Всего 7 омских компаний стали системообразующими в масштабах России Всего семь предприятий Омской области вошли в перечень системообразующих компаний федерального уровня, сообщили в информационном центре по борьбе с коронавирусом. 1

Экономика Минфин разрешит госзакупки у единственного поставщика до конца года Минфин внес в правительство проект постановления, разрешающего проводить госзакупки у единственного поставщика до конца 2020 года.

Происшествия Восемь человек погибли при пожаре в Ленинградской области В результате пожара в жилом доме в Ленинградской области погибли восемь человек, в том числе шестеро детей. 45

Политика Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая Владимир Путин объявил три дня между майскими праздниками — 6,7 и 8 мая нерабочими с сохранением заработной платы.

Здоровье Генпрокуратура обвинила мэра Екатеринбурга во вспышке коронавируса Генпрокуратура обвинила мэра Екатеринбурга во вспышке коронавируса Ранее 78 случаев заражения врачей и пациентов подтвердились в ЦГКБ №1. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский получил предостережение от Генпрокуратуры России из-за вспышки коронавируса в местной больнице. 67