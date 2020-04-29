Общество

РБКРБКДанные желающих взять кредит россиян выставили на продажу в интернете

За первую половину 2019 года ЦБ обнаружил 13 тыс. объявлений о продаже и покупке баз персональных данных.
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с чего всё началось

Данные желающих взять кредит россиян выставили на продажу в интернете

В Сеть попали данные граждан, обращавшихся за оформлением займов в микрофинансовых организациях. Данные клиентов были выставлены на продажу в конце марта на специализированном сайте.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

Данные желающих взять кредиты россиян выставили на продажу

Lenta.ru02:44

Данные оформлявших кредиты россиян выставили на продажу в Интернете

News.ru00:21

Данные обращавшихся за кредитом выставили на продажу в интернете

Коммерсантъ01:47

На продажу в интернете выставили данные желающих взять кредит россиян

Комсомольская правда01:07

В интернет попали личные данные россиян, оформлявших микрокредиты

Эхо Москвы02:04

Данные оформлявших кредиты россиян выставили на продажу

РИА Новости01:59

Данные желающих взять кредит россиян выставили на продажу в интернете

РБКвчера в 23:00
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Общество

Роскомнадзор заблокировал медицинский сайт Vademecum

Роскомнадзор ограничил доступ в России к медицинскому изданию Vademecum, следует из реестра запрещенных сайтов этого ведомства.
Ведомости вчера в 15:48
16
Экономика

Что получат пассажиры за отмененные авиарейсы

За билеты можно получить денежную компенсацию, но авиакомпании предлагают сейчас вместо денег ваучеры на следующие поездки.
Российская газета вчера в 10:36
4
Общество

В Тульской области введут пропускной режим

В Тульской области с 30 апреля будет действовать пропускной режим, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.
Газета.Ru вчера в 11:42
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Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
1,4K
Здоровье

24 случая коронавируса за сутки выявили в Алтайском крае

Новые случаи заражения выявлены в 6 городах и районах Алтайского края: в Барнаул (7), Бийске (3), Змеиногорском районе (10), Новичихинском (1), Немецком (1) и Камне на Оби (1). Впервые случай инфицирования выявлен в Кулундинском районе – заболел один человек.
Kursk.com 02:24
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Гаджеты

Вот как Intel ответит на сверхпопулярные процессоры Ryzen 3000. Стали известны все параметры и цены CPU Comet Lake

Согласно последним слухам, настольные процессоры Intel Comet Lake поступят в продажу 30 мая.
iXBT.com вчера в 16:15
Происшествия

В Саратовской области из окна пятиэтажки выпал двухлетний ребенок

REGNUM вчера в 09:55
27
Наука

Для биосенсоров создан чип из графена толщиной в один атом углерода

В предыдущем исследовании, в котором использовался суспендированный графен в форме мостика, однако, измерялись изменения во время физической адсорбции молекулы в суспендированный графен, и было сложно конкретно определить молекулу, подлежащую измерению.
Хайтек вчера в 14:27
Происшествия

В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве

В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия вчера в 22:30
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Общество

Путин объявил о продлении нерабочих дней

Президент России Владимир Путин 28 апреля в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении режима нерабочих дней до 12 мая.
Известия вчера в 23:09
1,3K
Происшествия

Двое взрослых и шестеро детей погибли при пожаре в Ленобласти

В результате пожара в деревянном дачном доме в Ленинградской области погибли двое взрослых и шесть детей.
Известия 00:19
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Происшествия

В Кабуле при взрыве возле базы спецназа погибли три человека

Еще восемь человек пострадали, раненых доставили в больницу. Телеканал отмечает, что взрыв совершил террорист-смертник.
РБК 02:46
Общество

Путин лично руководит оснащением, но медсестры массово уходят даже из Коммунарки

Бывшая сотрудница Коммунарки рассказала об увольнении из главной инфекционной больницы Москвы нескольких десятков медсестер и младшего медперсонала.
Собеседник 27 апреля в 06:11
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Шоу-бизнес

Слухи о новом молодом возлюбленном Степаненко прокомментировали

Lenta.ru 02:46
Общество

В Москве приготовились развернуть временные госпитали

Власти Москвы приняли решение начать подготовительные работы по разворачиванию временных госпиталей на 10 тысяч коек.
Lenta.ru вчера в 22:14
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Политика

Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским.
Российская газета вчера в 06:19
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Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 26 апреля в 02:53
2,2K
Политика

Премьер Чехии не увидел необходимости в высылке российского посла

Ситуация в отношениях с Россией, связанная с обвинениями в адрес Москвы в подготовке к покушению на пражских политиков, не требует выдворения из Чехии российского посла.
РБК 00:34
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Экономика

Какие перемены ждут россиян в мае

С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru вчера в 04:25
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Общество

Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август

Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
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Авто

Продажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30%

Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 и снижения цен на нефть могут упасть на 30% -- до 1,14 млн машин, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании PwC.
Коммерсантъ вчера в 17:36
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Космос

Крупный потенциально опасный астероид приблизится к Земле 29 апреля

РЕН ТВ 27 апреля в 06:20
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Политика

Пушилин считает, что Зеленский предал Украину

По мнению главы ДНР, Зеленский предал национальное достояние Украины, а, значит, он не имеет морального права говорить о ее территориальной целостности.
Свободная Пресса вчера в 22:58
1
Общество

Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России

Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
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Армия и оружие

Пентагон опубликовал видеозаписи с НЛО

Пентагон опубликовал на своем сайте видеозаписи, на которых запечатлены "неопознанные явления".
РИА Новости 27 апреля в 14:18
2,1K
Кино

На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»

Piter.tv вчера в 06:09
83
Общество

В Саратовской области выявили 32 новых случая коронавируса

Еще 32 случая коронавирусной инфекции выявили за сутки в Саратовской области, общее число заболевших приблизилось к 360, сообщил во вторник областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:48
245
Происшествия

В Бурятии умер еще один пациент с коронавирусом

РИА Новости вчера в 23:42
13
Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
2,8K
Здоровье

Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России опубликовал новые методические рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 (.pdf).
Коммерсантъ вчера в 07:50
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