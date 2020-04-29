Общество
РБКДанные желающих взять кредит россиян выставили на продажу в интернете
За первую половину 2019 года ЦБ обнаружил 13 тыс. объявлений о продаже и покупке баз персональных данных.
Читать в источнике
Оценить180
с чего всё началось
В Сеть попали данные граждан, обращавшихся за оформлением займов в микрофинансовых организациях. Данные клиентов были выставлены на продажу в конце марта на специализированном сайте.РБКвчера в 23:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 02:54, Ашберн
Общество
Роскомнадзор заблокировал медицинский сайт Vademecum
Роскомнадзор ограничил доступ в России к медицинскому изданию Vademecum, следует из реестра запрещенных сайтов этого ведомства.
Ведомости вчера в 15:48
Экономика
Что получат пассажиры за отмененные авиарейсы
За билеты можно получить денежную компенсацию, но авиакомпании предлагают сейчас вместо денег ваучеры на следующие поездки.
Российская газета вчера в 10:36
Общество
В Тульской области введут пропускной режим
В Тульской области с 30 апреля будет действовать пропускной режим, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.
Газета.Ru вчера в 11:42
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
Здоровье
24 случая коронавируса за сутки выявили в Алтайском крае
Новые случаи заражения выявлены в 6 городах и районах Алтайского края: в Барнаул (7), Бийске (3), Змеиногорском районе (10), Новичихинском (1), Немецком (1) и Камне на Оби (1). Впервые случай инфицирования выявлен в Кулундинском районе – заболел один человек.
Kursk.com 02:24
Гаджеты
Вот как Intel ответит на сверхпопулярные процессоры Ryzen 3000. Стали известны все параметры и цены CPU Comet Lake
Согласно последним слухам, настольные процессоры Intel Comet Lake поступят в продажу 30 мая.
iXBT.com вчера в 16:15
Происшествия
В Саратовской области из окна пятиэтажки выпал двухлетний ребенок
REGNUM вчера в 09:55
Наука
Для биосенсоров создан чип из графена толщиной в один атом углерода
В предыдущем исследовании, в котором использовался суспендированный графен в форме мостика, однако, измерялись изменения во время физической адсорбции молекулы в суспендированный графен, и было сложно конкретно определить молекулу, подлежащую измерению.
Хайтек вчера в 14:27
Происшествия
В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве
В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия вчера в 22:30
Общество
Путин объявил о продлении нерабочих дней
Президент России Владимир Путин 28 апреля в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении режима нерабочих дней до 12 мая.
Известия вчера в 23:09
Происшествия
Двое взрослых и шестеро детей погибли при пожаре в Ленобласти
В результате пожара в деревянном дачном доме в Ленинградской области погибли двое взрослых и шесть детей.
Известия 00:19
Происшествия
В Кабуле при взрыве возле базы спецназа погибли три человека
Еще восемь человек пострадали, раненых доставили в больницу. Телеканал отмечает, что взрыв совершил террорист-смертник.
РБК 02:46
Общество
Путин лично руководит оснащением, но медсестры массово уходят даже из Коммунарки
Бывшая сотрудница Коммунарки рассказала об увольнении из главной инфекционной больницы Москвы нескольких десятков медсестер и младшего медперсонала.
Собеседник 27 апреля в 06:11
Общество
В Москве приготовились развернуть временные госпитали
Власти Москвы приняли решение начать подготовительные работы по разворачиванию временных госпиталей на 10 тысяч коек.
Lenta.ru вчера в 22:14
Политика
Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским.
Российская газета вчера в 06:19
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 26 апреля в 02:53
Политика
Премьер Чехии не увидел необходимости в высылке российского посла
Ситуация в отношениях с Россией, связанная с обвинениями в адрес Москвы в подготовке к покушению на пражских политиков, не требует выдворения из Чехии российского посла.
РБК 00:34
Экономика
Какие перемены ждут россиян в мае
С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru вчера в 04:25
Общество
Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август
Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
Авто
Продажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30%
Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 и снижения цен на нефть могут упасть на 30% -- до 1,14 млн машин, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании PwC.
Коммерсантъ вчера в 17:36
Космос
Крупный потенциально опасный астероид приблизится к Земле 29 апреля
РЕН ТВ 27 апреля в 06:20
Политика
Пушилин считает, что Зеленский предал Украину
По мнению главы ДНР, Зеленский предал национальное достояние Украины, а, значит, он не имеет морального права говорить о ее территориальной целостности.
Свободная Пресса вчера в 22:58
Общество
Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России
Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
Армия и оружие
Пентагон опубликовал видеозаписи с НЛО
Пентагон опубликовал на своем сайте видеозаписи, на которых запечатлены "неопознанные явления".
РИА Новости 27 апреля в 14:18
Кино
На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»
Piter.tv вчера в 06:09
Общество
В Саратовской области выявили 32 новых случая коронавируса
Еще 32 случая коронавирусной инфекции выявили за сутки в Саратовской области, общее число заболевших приблизилось к 360, сообщил во вторник областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:48
Происшествия
В Бурятии умер еще один пациент с коронавирусом
РИА Новости вчера в 23:42
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
Здоровье
Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России опубликовал новые методические рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 (.pdf).
Коммерсантъ вчера в 07:50