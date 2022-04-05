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Danone опровергла информацию об уходе из России

Французский производитель продуктов питания Danone опроверг информацию об изучении возможности ухода с российского рынка, сообщили
 «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.
Ведомости
Главными приоритетами Danone в РФ сейчас являются безопасность сотрудников и обеспечение бесперебойной работы бизнеса.
Интерфакс
В марте Danonе сообщала, что решила приостановить все инвестиционные проекты в России, но продолжит производство и дистрибуцию молочных продуктов и детского питания.
РИА Новости
Компания производит продукцию под брендами "Простоквашино", "Активиа", Actimel, "Растишка", "Даниссимо", Danone, Nutrilon и другими.
Российская газета

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