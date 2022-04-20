КоммерсантъDanone прекратила импорт в Россию воды Evian и продуктов AlproФранцузская компания Danone прекратила импорт в Россию минеральной воды Evian и продукции растительного происхождения Alpro.КоммерсантъТакже компания прекратила новые инвестиции в Россию, в том числе рекламу брендов.ВедомостиВ марте Danone заявила, что продолжит производство молочной продукции и детского питания в России, но приостановит инвестиционные проекты.РБКФинская молочно-промышленная компания Valio заявила о прекращении работы, после чего российское подразделение сообщило о продолжении операционной деятельности.РБКЧитать далееСвернутьМосква 24Москва 24RZN.infoМурманский вестникМоллы.RuНТВUfacityNews.ruФорпост Северо-ЗападTatCenterЭкономика сегодняНациональная служба новостейИзвестияРБК ИнвестицииRT на русскомГазета.RuЦентральная Служба НовостейNashGorod.ruПодробнее о событииDanone прекращает поставки брендов Evian и Alpro в РоссиюRT на русском04:33Danone прекратила импорт в РФ продукции брендов evian и AlproИнтерфакс02:17Danone прекратила поставки продукции под брендами Evian и AlproLenta.ru04:06Danone сообщила о прекращении поставок брендов Evian и Alpro в РоссиюТАСС03:50Danone прекратит импорт в Россию воды Evian и растительного молока AlproРБК03:26Danone прекратила импорт в Россию воды Evian и продуктов AlproКоммерсантъ02:41Danone прекратит новые инвестиции и импорт продукции под брендами Evian и Alpro в РоссиюРИА Новости04:25Показать ещёОценить1,4KПоделиться