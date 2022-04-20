Будьте в Плюсе

Danone прекратила импорт в Россию воды Evian и продуктов Alpro

Французская компания Danone прекратила импорт в Россию минеральной воды Evian и продукции растительного происхождения Alpro.
Коммерсантъ
Также компания прекратила новые инвестиции в Россию, в том числе рекламу брендов.
Ведомости
В марте Danone заявила, что продолжит производство молочной продукции и детского питания в России, но приостановит инвестиционные проекты.
РБК
Финская молочно-промышленная компания Valio заявила о прекращении работы, после чего российское подразделение сообщило о продолжении операционной деятельности.
РБК

Подробнее о событии

Danone прекращает поставки брендов Evian и Alpro в Россию
RT на русском04:33
Danone прекратила импорт в РФ продукции брендов evian и Alpro
Интерфакс02:17
Danone прекратила поставки продукции под брендами Evian и Alpro
Lenta.ru04:06
Danone сообщила о прекращении поставок брендов Evian и Alpro в Россию
ТАСС03:50
Danone прекратит импорт в Россию воды Evian и растительного молока Alpro
РБК03:26
Danone прекратила импорт в Россию воды Evian и продуктов Alpro
Коммерсантъ02:41
Danone прекратит новые инвестиции и импорт продукции под брендами Evian и Alpro в Россию
РИА Новости04:25

Интересное

ФРГ поставит танки странам, отправившим Киеву советское вооружение

Власти Германии приняли решение передать танки государствам Восточной Европы, которые поставят Украине советское вооружение.
REGNUM06:57

МВД: участники боевых действий на Украине пытаются попасть в Россию под видом беженцев

В России зафиксировали случаи, когда под видом беженцев в страну пытались проникнуть участники боевых действий на Украине, заявил замначальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России Дмитрий Петров.
РБК06:34

Захарова: Россия предупредила Швецию и Финляндию о последствиях вступления в НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что Москва предупредила Швецию и Финляндию о последствиях в случае вступления этих стран в НАТО.
RT на русском04:48

Путин заявил, что трагедия в Донбассе заставила Россию начать спецоперацию на Украине

Трагедия в Донбассе вынудила и заставила Россию начать специальную военную операцию на Украине.
Lenta.ru06:35

ФСБ задержала еще шестерых членов банды Басаева, напавших на псковских десантников в Чечне

Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии задержали шестерых участников банды Шамиля Басаева, причастных к нападению на псковских десантников в Чечне в 2000 году.
Lenta.ru04:12

Луганскинформцентр сообщил об уходе ВСУ из района Рубежного, Северодонецка и Лисичанска

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) покидают район населенных пунктов Рубежное, Северодонецк и Лисичанск.
Lenta.ru05:14

Захарова заявила об отсутствии у Москвы доверия к переговорщикам Киева

Россия утратила доверие к украинским переговорщикам, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова в интервью телеканалу «Россия 24», трансляция доступна на странице во «ВКонтакте».
РБК05:31

Суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию Джулиана Ассанжа в США

Суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США.
RT на русском06:00

Глава Россотрудничества Примаков: ведомство сделает выводы в отношении Поклонской

Россотрудничество сделает выводы в отношении замглавы ведомства Натальи Поклонской после ее высказываний о спецоперации на Украине, сообщил глава агентства Евгений Примаков.
РИА Новости05:53

WSJ: разногласия США и Саудовской Аравии достигли пика на фоне спецоперации на Украине

Помимо позиции Саудовской Аравии по ситуации на Украине, ухудшению отношений между странами способствовала острая негативная реакция со стороны США на убийство журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году.
Lenta.ru05:45