Экономика
Inc. RussiaDanske Bank предлагал русским забрать деньги золотом
Фото: iStock Филиал Danske Bank в Эстонии предлагал своим российским клиентам перевести средства в золотые слитки и монеты. Летом 2018 года банк оказался в центре скандала о выводе из России суммы в $9 млрд.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Эстонский филиал Danske Bank в середине 2012 года предлагал богатым клиентам из России спрятать их состояние в золоте, пишет Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.Forbesвчера в 02:35
Подробнее о событии
Показать все источники
СМИ: Danske Bank в Эстонии предлагал россиянам перевести деньги в золото для «анонимности»
Коммерсантъвчера в 04:55
Европейский банк предлагал россиянам обменять деньги на золото
Национальная служба новостейвчера в 07:44
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 08:01, Ашберн
Происшествия
Таксист изнасиловал инвалида-колясочницу в Петербурге
В Санкт-Петербурге таксист ограбил и изнасиловал девушку с инвалидностью из-за отмены вызова.
Рамблер 05:02
Политика
Президент Боливии Эво Моралес подал в отставку
Президент Боливии Эво Моралес заявил о своей отставке.
ТК Звезда вчера в 16:37
Политика
Зеленский пообещал доработать закон о рынке земли
Вопрос о продаже земли иностранцам будет решаться на референдуме, заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщил 11 ноября телеканал 112.ua.
REGNUM 06:28
Происшествия
Кремль прокомментировал убийство аспирантки в Петербурге
Президент России Владимир Путин в курсе убийства выпускницы и аспирантки СПбГУ, в котором обвиняют доцента вуза Олега Соколова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:33
Общество
Более сотни писателей поддержали филолога Гасана Гусейнова
Ассоциация писателей «Свободное слово» выступила в поддержку преподавателя факультета гуманитарных наук, филолога Гасана Гусейнова.
Ведомости 03:16
Здоровье
Названа смертельная доза водки в России
В праздники и выходные россияне могут выпить в среднем литр водки — такая доза является смертельно опасной.
Lenta.ru 05:17
Политика
В МИД Германии усомнились в способности Европы защитить себя без США
Министр иностранных дел германии Хайко Маас выразил мнение, что ни ФРГ, ни Европа не в состоянии обеспечить свою защиту без США, назвав безответственным проведение внешней политики и политики безопасности без сотрудничества с Вашингтоном.
Инфорос вчера в 04:47
Происшествия
Падение женщины с детьми из окна в Москве признали убийством
Следствие возбудило уголовное дело по статье «Убийство» по факту падения женщины с двумя малолетними детьми из окна жилого дома на северо-востоке Москвы.
Lenta.ru 02:46
Армия и оружие
В концерне «Калашников» назвали недостаток американского аналога АК
Американские аналоги российского автомата Калашникова имеют проблемы при использовании в жарких странах, заявил главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев в понедельник, 11 ноября.
Вечерняя Москва 02:50
Авто
Бюджетный кросс-вэн Renault Triber пользуется ажиотажным спросом
В конце августа в Индии стартовали продажи недорогого кросс-вэна Renault Triber.
Новые автомобили 08 ноября в 08:21
Наука
Нашли связь между качеством сна и тревожностью
Оказалось, что отсутствие хорошего сна делает людей нервными и повышает их тревожность.
ToDay News Ufa вчера в 23:45
Общество
Королева Елизавета расплакалась на военном параде в центре Лондона
Королева расчувствовалась и заплакала, однако с ней сразу заговорила Кейт Миддлтон. Она помогла Елизавете отвлечься от грустных мыслей.
Телеканал 360° 07:55
Общество
Жену Зеленского сняли для обложки Vogue
В декабрьском выпуске женского журнала Vogue появился первая леди вместе с мужем и детьми. Об этом сообщается на сайте Vogue UA.
Росбалт 07:29
Авто
В России сертифицировали две модели Opel
Из документа на Zafira Life следует, что автомобиль предложат на российском рынке в шести-, семи- и восьмиместном исполнениях и с дизельным двигателем объемом 2,0 литра в двух вариантах форсировки: 149 и 95 лошадиных сил.
Motor 03:34
Политика
Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ
Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
Известия вчера в 20:37
Гаджеты
AMD показала 32-ядерный Threadripper
По утверждениям AMD, Threadripper 3970X в тесте Cinebench R20 оказывается на 90% быстрее 18-ядерного Intel Core i9-9980XE, а 24-ядерный 3960X опережает этот лучший процессор из семейства Core i9 на 54%.
Computerworld Россия 03:23
Политика
Песков прокомментировал данные FT о недвижимости Асада в «Москва-Сити»
Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать статью Financial Times, в которой говорится, что родственники Асада в разное время купили не менее 19 апартаментов на территории «Москва-Сити», Песков сказал, что в Кремле об этом ничего не известно и «не должно быть известно».
Известия 06:55
Общество
Солдаты не говорят о дедовщине в части, где Шамсутдинов устроил бойню
Депутат Госдумы Александр Шерин побывал в воинской части, где 25 октября один солдат расстрелял сослуживцев.
Газета.Ru вчера в 13:30
Гаджеты
Автономность Xiaomi Mi Watch оказалась больше заявленного
Напомним, Xiaomi Mi Watch работают под управлением Wear OS с фирменной оболочкой, специально созданной для часов Xiaomi.
Astera вчера в 14:10
Кино
Ушел из жизни режиссер и сценарист Роман Хрущ
Росбалт 07:12
Общество
Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС
Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.
Lenta.ru 07:40
Футбол
Черчесов: раньше дети называли себя Месси и Роналду, теперь — Головиным и Дзюбой
Если хочешь играть в футбол, если тебе не надо никуда для этого ехать и ты играешь у себя в школе, то это же хорошо.
Чемпионат 07:03
Политика
На выборах в Испании победили социалисты
Новые Известия 01:27
Происшествия
В Москве сын «заказал» убийство своей матери из-за квартиры
Правоохранители в Москве предотвратили заказное убийство женщины, которое готовил ее сын из-за наследства: чтобы разоблачить злоумышленника, пришлось инсценировать гибель его матери, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
РИА Новости 06:06
Политика
Юморист Максим Галкин смеется над политикой России и Путиным
Стоит напомнить, что Максим Галкин ведет несколько шоу на федеральном канале.
U74.Ru вчера в 01:10
Гаджеты
AliExpress начал грандиозную распродажу
Другим интересным товаром на распродаже на AliExpress являются беспроводные наушники (640 рублей), быстрая зарядка Baseus Quick Charge (824 рубля) и повербанк YKZ QC (661 рубль).
ToDay News Ufa 02:40
Армия и оружие
В Индии начнут собирать российские танки Т-90
Государственное танкостроительное предприятие Heavy Vehicles Factory (HVF) и министерство обороны Индии подписали контракт на постройку более 450 танков Т-90 для индийской армии.
Военное дело вчера в 08:05