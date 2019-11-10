с чего всё началось

Фото: iStock Филиал Danske Bank в Эстонии предлагал своим российским клиентам перевести средства в золотые слитки и монеты. Летом 2018 года банк оказался в центре скандала о выводе из России суммы в $9 млрд.

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Происшествия Кремль прокомментировал убийство аспирантки в Петербурге Президент России Владимир Путин в курсе убийства выпускницы и аспирантки СПбГУ, в котором обвиняют доцента вуза Олега Соколова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Общество Более сотни писателей поддержали филолога Гасана Гусейнова Ассоциация писателей «Свободное слово» выступила в поддержку преподавателя факультета гуманитарных наук, филолога Гасана Гусейнова.

Здоровье Названа смертельная доза водки в России В праздники и выходные россияне могут выпить в среднем литр водки — такая доза является смертельно опасной.

Политика В МИД Германии усомнились в способности Европы защитить себя без США Министр иностранных дел германии Хайко Маас выразил мнение, что ни ФРГ, ни Европа не в состоянии обеспечить свою защиту без США, назвав безответственным проведение внешней политики и политики безопасности без сотрудничества с Вашингтоном.

Происшествия Падение женщины с детьми из окна в Москве признали убийством Следствие возбудило уголовное дело по статье «Убийство» по факту падения женщины с двумя малолетними детьми из окна жилого дома на северо-востоке Москвы.

Армия и оружие В концерне «Калашников» назвали недостаток американского аналога АК Американские аналоги российского автомата Калашникова имеют проблемы при использовании в жарких странах, заявил главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев в понедельник, 11 ноября.

Авто Бюджетный кросс-вэн Renault Triber пользуется ажиотажным спросом В конце августа в Индии стартовали продажи недорогого кросс-вэна Renault Triber.

Наука Нашли связь между качеством сна и тревожностью Оказалось, что отсутствие хорошего сна делает людей нервными и повышает их тревожность.

Общество Королева Елизавета расплакалась на военном параде в центре Лондона Королева расчувствовалась и заплакала, однако с ней сразу заговорила Кейт Миддлтон. Она помогла Елизавете отвлечься от грустных мыслей.

Общество Жену Зеленского сняли для обложки Vogue В декабрьском выпуске женского журнала Vogue появился первая леди вместе с мужем и детьми. Об этом сообщается на сайте Vogue UA.

Авто В России сертифицировали две модели Opel Из документа на Zafira Life следует, что автомобиль предложат на российском рынке в шести-, семи- и восьмиместном исполнениях и с дизельным двигателем объемом 2,0 литра в двух вариантах форсировки: 149 и 95 лошадиных сил.

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Политика Юморист Максим Галкин смеется над политикой России и Путиным Стоит напомнить, что Максим Галкин ведет несколько шоу на федеральном канале.

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