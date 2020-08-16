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Российская газета
Российская газета

Дарига Назарбаева подтвердила кончину своего сына Айсултана

Бывший председатель Сената Казахстана Дарига Назарбаева подтвердила сообщения о смерти своего сына и внука первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - Айсултана.В источнике
С чего всё началось
"Моя семья глубоко скорбит по поводу кончины нашего любимого Айсултана, и в этот очень тяжелый для нас час мы надеемся, что общественность проявит понимание и уважительное отношение к нашей невосполнимой утрате", - говорится в опубликованном в Facebook
 сообщении фонда первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который возглавляет Дарига Назарбаева.
ТАССвчера в 12:10
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РБК

Дочь Назарбаева подтвердила смерть сына

РБКвчера в 12:42
Комсомольская правда

Дочь Нурсултана Назарбаева Дарига подтвердила информацию о смерти своего сына

Комсомольская правдавчера в 11:48
ТАСС

Дарига Назарбаева подтвердила смерть своего сына Айсултана

ТАССвчера в 12:10
RT на русском

В Казахстане подтвердили смерть внука Назарбаева

RT на русскомвчера в 12:01
РИА Новости

Дочь Назарбаева подтвердила смерть сына

РИА Новостивчера в 11:57
Газета.Ru

Дочь Назарбаева подтвердила смерть своего сына Айсултана

Газета.Ruвчера в 11:53
Известия

Дарига Назарбаева подтвердила смерть своего 29-летнего сына Айсултана

Известиявчера в 12:15

Счётная палата выявила нарушения ФТС на 459 млн рублей в 2019 году

«Проверка выявила 744 нарушения законодательства ЕАЭС и России при осуществлении таможенного оформления и таможенного контроля товаров на сумму 459,8 млн рублей: 728 нарушений, связанных с неправильной классификацией товаров», — цитирует аудитора Андрея Батуркина пресс-служба контрольного ведомства.
RT на русском19:37
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В России предложили дать специальный выходной семьям первоклассников

Глава Института прогрессивного образования Анна Маркс направила предложение вице-премьеру России Татьяне Голиковой о выделении 1 сентября дополнительного оплачиваемого выходного для родителей первоклассников.
RT на русском21:51
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Лукашенко объявил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности

Запросов не поступало Комментируя слова Лукашенко о договоренности с Путиным, пресс-секретарь Организации договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов пояснил, что Белоруссия может обратиться за помощью к ОДКБ, если обороне республики угрожает внешняя опасность.
РИА Новости15 августа в 16:33
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ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

Как ранее сообщали «Автоновости дня», Госавтоинспекция в России начала штрафовать водителей за багажники на крыше авто, которые не прошли сертификацию и не зарегистрированы в ГИБДД.
Автоновости дня15 августа в 04:00
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Лукашенко прокомментировал забастовки на предприятиях в Белоруссии

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.
РИА Новости15 августа в 05:06
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