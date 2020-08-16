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Дарига Назарбаева подтвердила смерть своего 29-летнего сына Айсултана

Дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига подтвердила смерть своего 29-летнего сына Айсултана, передают «РИА Новости» 16 апреля со ссылкой на заявление Назарбаевой.В источнике
С чего всё началось
"Моя семья глубоко скорбит по поводу кончины нашего любимого Айсултана, и в этот очень тяжелый для нас час мы надеемся, что общественность проявит понимание и уважительное отношение к нашей невосполнимой утрате", - говорится в опубликованном в Facebook
 сообщении фонда первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который возглавляет Дарига Назарбаева.
ТАССвчера в 12:03
Подробнее о событии
РБК

Дочь Назарбаева подтвердила смерть сына

РБКвчера в 12:42
Комсомольская правда

Дочь Нурсултана Назарбаева Дарига подтвердила информацию о смерти своего сына

Комсомольская правдавчера в 11:48
RT на русском

В Казахстане подтвердили смерть внука Назарбаева

RT на русскомвчера в 12:01
РИА Новости

Дочь Назарбаева подтвердила смерть сына

РИА Новостивчера в 11:57
Газета.Ru

Дочь Назарбаева подтвердила смерть своего сына Айсултана

Газета.Ruвчера в 11:53
ТАСС

Дарига Назарбаева подтвердила смерть своего сына Айсултана

ТАССвчера в 12:03
Интерфакс

Дарига Назарбаева подтвердила кончину своего сына Айсултана

Интерфаксвчера в 11:33

В Крыму запуск украинского флага сравнили с полетом Винни-Пуха на шаре

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов прокомментировал акцию украинских активистов, запустивших в сторону полуострова большой украинский флаг на воздушных шарах.
РИА Новостивчера в 04:21
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Штаб Тихановской объявил о создании совета для передачи власти

Штаб бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской объявил о начале формирования координационного совета, задача которого будет заключаться в том, чтобы выработать механизмы передачи власти, сообщает пресс-служба штаба.
Ведомости15 августа в 08:53
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Цепкало планирует встретиться в Варшаве c политиками из Вашингтона

Экс-претендент в президенты Белоруссии Валерий Цепкало намерен встретиться в Варшаве с "серьезными" политиками из Вашингтона, однако они не являются представителями действующей в США власти.
ТАССвчера в 03:05
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Дарья Мороз уходит из МХТ имени Чехова

О причинах своего ухода Мороз не сообщает, однако ходят слухи, что Дарья не смогла ужиться с новым руководителем МХТ Сергеем Женовачем, который пришел на смену Олегу Табакову, руководившему театром 18 лет.
Paparazzi.ruвчера в 14:52
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Счётная палата выявила более 700 нарушений при таможенном оформлении

Москва, 17 августа 2020, 01:09 — REGNUM В результате проверки 744 нарушения таможенного законодательства ЕАЭС и России при таможенном оформлении и таможенном контроле товаров было выявлено Счетной палатой РФ в ходе проверки исполнения бюджета Федеральной таможенной службой (ФТС) в 2019 году.
REGNUM18:09
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