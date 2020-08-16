Счётная палата выявила более 700 нарушений при таможенном оформлении

Москва, 17 августа 2020, 01:09 — REGNUM В результате проверки 744 нарушения таможенного законодательства ЕАЭС и России при таможенном оформлении и таможенном контроле товаров было выявлено Счетной палатой РФ в ходе проверки исполнения бюджета Федеральной таможенной службой (ФТС) в 2019 году.