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Дарига Назарбаева подтвердила смерть своего 29-летнего сына Айсултана

Дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига подтвердила смерть своего 29-летнего сына Айсултана, передают «РИА Новости» 16 апреля со ссылкой на заявление Назарбаевой.В источнике
С чего всё началось
"Моя семья глубоко скорбит по поводу кончины нашего любимого Айсултана, и в этот очень тяжелый для нас час мы надеемся, что общественность проявит понимание и уважительное отношение к нашей невосполнимой утрате", - говорится в опубликованном в Facebook
 сообщении фонда первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который возглавляет Дарига Назарбаева.
ТАССвчера в 12:03
Подробнее о событии
РБК

Дочь Назарбаева подтвердила смерть сына

РБКвчера в 12:42
ТАСС

Дарига Назарбаева подтвердила смерть своего сына Айсултана

ТАССвчера в 12:03
Интерфакс

Дарига Назарбаева подтвердила кончину своего сына Айсултана

Интерфаксвчера в 11:33
РИА Новости

Дочь Назарбаева подтвердила смерть сына

РИА Новостивчера в 11:57
Газета.Ru

Дочь Назарбаева подтвердила смерть своего сына Айсултана

Газета.Ruвчера в 11:53
Комсомольская правда

Дочь Нурсултана Назарбаева Дарига подтвердила информацию о смерти своего сына

Комсомольская правдавчера в 11:48
RT на русском

В Казахстане подтвердили смерть внука Назарбаева

RT на русскомвчера в 12:01

Лукашенко объявил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности

Запросов не поступало Комментируя слова Лукашенко о договоренности с Путиным, пресс-секретарь Организации договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов пояснил, что Белоруссия может обратиться за помощью к ОДКБ, если обороне республики угрожает внешняя опасность.
РИА Новости15 августа в 16:33
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В России предложили ввести специальный выходной для родителей первоклашек

"В связи с вышесказанным, в целях сохранения традиции празднования Дня знаний, а также скорейшей адаптации к новой учебной среде детей, впервые идущих в школу, просим вас рассмотреть возможность введения в трудовое законодательство нормы о предоставлении дополнительного оплачиваемого выходного дня для родителей первоклассников 1 сентября", - подчеркивается в обращении.
РИА Новости20:15

Военные объекты ХАМАС дважды были атакованы самолетами ВВС Израиля

Провокации в виде отправки воздушных шаров со взрывчаткой из сектора Газа дополнились организацией беспорядков, во время которого палестинцы жгли покрышки, бросали взрывные устройства и гранаты в сторону забора безопасности на границе Израиля и сектора Газа.
Политическая Экспертизавчера в 10:32
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Россия и Мальта согласовали повышение налога на дивиденды

«13 августа 2020 года компетентные органы Российской Федерации и Мальты согласовали проект протокола о внесении изменений в Конвенцию между правительством Российской Федерации и правительством Мальты об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы», — говорится в сообщении Минфина России.
RT на русском14 августа в 09:33
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ЗПИФы недвижимости выводят на биржу

ЗПИФы недвижимости выводят на биржу Московская биржа может уже в следующем году создать сервис по биржевому размещению паев закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФы) недвижимости, сейчас прорабатывается механизм.
Коммерсантъ18:13

В Германии объяснили нежелание покупать американский СПГ

Министр энергетики, инфраструктуры и цифровых технологий немецкой земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель в интервью RT Deutsch заявил, что европейским государствам невыгодно покупать американский сжиженный природный газ, поскольку это обойдется дороже, чем поставки из России.
РИА Новостивчера в 16:29
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