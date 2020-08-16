Дарига Назарбаева подтвердила смерть своего 29-летнего сына Айсултана
Дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига подтвердила смерть своего 29-летнего сына Айсултана, передают «РИА Новости» 16 апреля со ссылкой на заявление Назарбаевой.В источнике
С чего всё началось
"Моя семья глубоко скорбит по поводу кончины нашего любимого Айсултана, и в этот очень тяжелый для нас час мы надеемся, что общественность проявит понимание и уважительное отношение к нашей невосполнимой утрате", - говорится в опубликованном в Facebook
сообщении фонда первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который возглавляет Дарига Назарбаева.
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Дочь Нурсултана Назарбаева Дарига подтвердила информацию о смерти своего сына
Комсомольская правдавчера в 11:48