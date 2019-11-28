Футбол
МК-СпортДарья Глушакова отсудила 4 квартиры, дом и 100 миллионов
Как сообщает со ссылкой на представителей Дарьи Глушаковой ресурс Sport24, в ее собственность по решению суда должны перейти три московские квартиры - две площадью 200 и 120 кв. метров расположены на Кутузовском проспекте, а еще одна (площадью 100 кв.метров) на Плющихе, а также квартира площадью 120 кв.метров в Сочи.
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СМИ: Жена Глушакова получит от игрока три квартиры в Москве и особняк стоимостью в 100 млн рублей
Советский спортвчера в 11:05
Бывшая жена Глушакова после развода получит 4 квартиры, дом и более 100 млн рублей
Sport24.ruвчера в 08:49
Жена Глушакова получит от игрока три квартиры в Москве и частный дом в Миллерово
ProstoProSportвчера в 10:04
СМИ: Бывшая жена Глушакова получит 4 квартиры, дом и более 100 миллионов рублей
Sportbox.RUвчера в 09:54
Что получит бывшая жена Глушакова: три квартиры в Москве, одна в Сочи, дом в Миллерово
Спорт-Экспрессвчера в 08:38
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