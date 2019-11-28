Футбол
МК-СпортДарья Глушакова отсудила 4 квартиры, дом и 100 миллионов
Как сообщает со ссылкой на представителей Дарьи Глушаковой ресурс Sport24, в ее собственность по решению суда должны перейти три московские квартиры - две площадью 200 и 120 кв. метров расположены на Кутузовском проспекте, а еще одна (площадью 100 кв.метров) на Плющихе, а также квартира площадью 120 кв.метров в Сочи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
СМИ: Жена Глушакова получит от игрока три квартиры в Москве и особняк стоимостью в 100 млн рублей
Советский спортвчера в 11:05
Дарье Глушаковой после развода достанется 4 квартиры, дом и более 100 млн рублей
Bookmaker-ratings.ruвчера в 08:57
СМИ: Бывшая жена Глушакова получит 4 квартиры, дом и более 100 миллионов рублей
Sportbox.RUвчера в 09:54
Бывшая жена Глушакова после развода получит 4 квартиры, дом и более 100 млн рублей
Sport24.ruвчера в 08:49
Что получит бывшая жена Глушакова: три квартиры в Москве, одна в Сочи, дом в Миллерово
Спорт-Экспрессвчера в 08:38
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 07:35, Ашберн
Гаджеты
Главный дизайнер Apple Джони Айв официально покинул компанию
Главный дизайнер Apple Джони Айв покинул эту должность — информацию о нем убрали со страницы руководства на сайте компании.
Политика
Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме ООН
Происшествия
В Москве и Петербурге второй день подряд эвакуировали суды
В Москве и Санкт-Петербурге из судов начали эвакуировать посетителей, рассмотрение дел прервано.
Общество
Опубликован законопроект о домашнем насилии в России
Совет Федерации разработал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, документ опубликовали на сайте палаты.
Общество
Роскомнадзор опубликовал список ресурсов, распространявших фейк-ньюс
Роскомандзор опубликовал на своем сайте перечень информационных ресурсов, неоднократно распространявших недостоверную информацию, сообщает пресс-служба ведомства.
Политика
Песков заявил, что Путин будет работать 31 декабря
В свою очередь глава Минтруда России Максим Топилин пояснил, что правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно, поэтому сейчас централизованно сделать 31 декабря 2019 года нерабочим уже невозможно.
Политика
Россия и Украина договорились интенсифицировать переговоры по газу
«Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере — урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины», — заявили в Минэнерго.
Футбол
«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы
"Краснодар" в матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы принимал "Базель".
Общество
Жалоба по «Северному потоку — 2» подана в Датский апелляционный совет
Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября истёк срок подачи апелляции на разрешение прокладывать газопровод «Северный поток — 2» по территории Дании.
Происшествия
В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика
Общество
Завершено строительство моста в Китай через Амур
Напомним, что мост через реку Амур начали строить 18 декабря 2016 года одновременно со стороны России и Китая.
Футбол
Нападающий «Зенита» Малком тренируется с «Коринтиансом»
Пресс-служба футбольного клуба «Зенит» сообщила, что бразильский нападающий улетел в Бразилию, где восстанавливается после полученной травмы.
Общество
В Думу внесли проект о психиатрическом освидетельствовании педагогов
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, подразумевающий обязательное психиатрическое освидетельствование преподавателей не реже одного раза в пять лет.
Политика
ДНР приняла закон о государственной границе
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о госгранице, устанавливающий границы ДНР в пределах Донецкой области.
Общество
В Варшаве перезахоронили останки пленных красноармейцев
На воинском мемориале в Варшаве захоронили останки 14 красноармейцев, которые погибли в немецком плену в 1942 году.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Культура
Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть
Мультсериал "Симпсоны" могут в ближайшее время закрыть, сообщил автор музыки к проекту Дэнни Эльфман.
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
Шоу-бизнес
Близкие Николая Носкова пропустят его первый после инсульта концерт
Общество
Эксперт поддержал идею продлить продажу российского вина до полуночи
Ранее газета «Известия» сообщила о том, что АКОРТ обратилась в Минфин, Госдуму и Совфед с предложением продлить до полуночи время продажи российских вин.
Общество
Королева Елизавета может отречься от престола
Королева Елизавета II может в ближайшие 1,5 года покинуть британский престол, на который она взошла в 1952 году.
Политика
EUObserver (Бельгия): Евросоюз опасается нового газового кризиса на фоне происходящих судебных споров (EUobserver.com)
«Без сомнения, до заключения нового контракта необходимо полностью урегулировать все судебные споры», — заявил на прошлой неделе глава Газпрома Алексей Миллер и призвал договориться обо всем вне залов суда.
Политика
Столтенберг назвал Россию вызовом для НАТО
Россия представляет собой стратегический вызов для НАТО, а не непосредственную угрозу, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Футбол
«Боруссия» Д планирует продать Санчо зимой
Руководство дортмундской «Боруссии» хочет как можно скорее расстаться с полузащитником Джейдоном Санчо.
Космос
Китайский наркоторговец арестован за хранение метамфетамина на $50 млн
Наркоторговец Лю Чао был арестован у себя дома в городе Макати. После обыска полиция обнаружила в квартире 370 кг метамфетамина.
Политика
Арестованная за шпионаж россиянка оказалась служащей ЧФ
Подозреваемая в госизмене россиянка, которую задержали в Севастополе, оказалась служащей Черноморского флота России.
Музыка
Maruv выпустила музыкальный сериал по следам украинской книжки
Украинская певица, композитор и продюсер Maruv выпустила новый мини-альбом "Hellcat Story" 29 ноября 2019 года.
Экономика
Дагестан стал аутсайдером по освоению средств на нацпроекты
Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию нацпроектов, в Дагестане освоены лишь на 25,9%. Ниже показатель исполнения расходов, согласно исследованию, лишь в Магаданской области (14,9%) и Еврейской автономной области (23,6%).
Происшествия
В Псковской области четверо детей пострадали в ДТП с автобусом
Четверо детей и одна женщина пострадали в ДТП с автобусом, который съехал в кювет и перевернулся в Псковской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы УМВД России по Псковской области.
Футбол
«Арсенал» уволил главного тренера Унаи Эмери
Лондонский футбольный клуб отправил в отставку главного тренера Унаи Эмери, сообщила пресс-служба клуба.