Бывшая жена российского олигарха Романа Абрамовича, основательница музея «Гараж» Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса, сообщают зарубежные СМИ. По данным издания US Weekly, 34-летний Ниархос и 38-летняя Жукова связали себя узами брака в Париже не прошлой неделе.

Дарья Жукова снова вышла замуж за миллиардера

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