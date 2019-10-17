Шоу-бизнес
РидусДарья Жукова снова вышла замуж за миллиардера
Бывшая жена российского олигарха Романа Абрамовича, основательница музея «Гараж» Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса, сообщают зарубежные СМИ. По данным издания US Weekly, 34-летний Ниархос и 38-летняя Жукова связали себя узами брака в Париже не прошлой неделе.
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Политика
Путин решит вопрос с бесплатностью второго высшего для режиссеров
Получение второго высшего образования по ряду профессий может стать бесплатным. Речь идет, в частности, о режиссерах и сценаристах.
Общество
Замглавы Генштаба ВС обвиняется в мошенничестве
Замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется в крупном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Политика
В Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения «Кубань»
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT создание в Верховной раде межфракционного объединения «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
Кино
Стартует сериал «Екатерина. Самозванцы»
В понедельник выйдет уже третий сезон исторического сериала. В главной роли Марина Александрова.
Происшествия
На Сахалине школьники избили одноклассницу за напоминание о «домашке»
В одной из школ Поронайска на Сахалине ученики четвертого класса избили одноклассницу за то, что она напомнила преподавателю о необходимости дать домашнее задание.
Происшествия
Дело сбитого «пьяного» мальчика передали в центральный аппарат СК
Глава СК РФ Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства уголовное дело о ДТП в Кировской области, где полицейский насмерть сбил 6-летнего мальчика не велосипеде, сообщила официальный представитель комитета Светлана Петренко.
Политика
В посольстве США объяснили поездку своих дипломатов в Северодвинск
В посольстве США объяснили, почему американские дипломаты оказались в Северодвинске, где их сняли с поезда.
Политика
Горбачёв рассказал о своём обращении к Путину
Экс-президент СССР Михаил Горбачёв рассказал, что недавно обращался к президенту России Владимиру Путину.
Происшествия
В Кургане после протестов медиков задержали главу «Альянса врачей»
В Кургане в Чернавском противотуберкулезном диспансере задержали главу профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, ее заместителя Анастасию Тарабрину и двух медиков.
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy S10 может разблокировать посторонний человек
Новый смартфон Samsung Galaxy S10 может разблокировать посторонний человек из-за некорректной работы подэкранного ультразвукового датчика отпечатков пальцев.
Происшествия
Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции
Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшей 11 сентября 2001 года.
Происшествия
Фигуранты дела «Нового величия» порезали себе руки в суде
Шоу-бизнес
Ксения Бородина удивила поклонников новым образом
Сама Бородина отметила, что стала новой женщиной после смены образа. Поклонники положительно оценили эксперимент телеведущей.
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Аванпост» с Чадовым и Федоровым
Телеканал "ТВ-3" представил пятиминутный ролик, посвященный предстоящей премьере – фильму "Аванпост" режиссера трилогии "Гоголь" Егора Баранова.
Футбол
Владимир Габулов может покинуть «Аланию»
Во вторник по решению учредителей клуба свою должность покинул генеральный директор Амзор Айларов.
Игры
Rockstar показала трейлер игры Red Dead Redemption 2 для ПК
Музыка
Организаторы Евровидения ответили на новые украинские правила отбора
В женевской штаб-квартире Европейского вещательного союза прокомментировали новые правила Украины по отбору участников на международный песенный конкурс Евровидение, согласно которым к отбору допускаются только те артисты, которые не давали концерты на территории России с 2014 года.
Общество
NYT: В Нью-Йорке закроют самую крупную в мире тюрьму
В городском совете Нью-Йорка одобрен план, предусматривающий ликвидацию тюрьмы Райкерс, которая считается крупнейшей в мире.
Армия и оружие
Десантные катера на воздушной подушке «Зубр» будут модифицированы
Минобороны приняло решение модифицировать десантные корабли на воздушной подушке проекта 12322 "Зубр".
Политика
Трамп подтвердил отставку министра энергетики
Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что министр энергетики Рик Перри подал прошение об отставке.
Гаджеты
Samsung может выпустить смартфон с подэкранной камерой в 2020 году
Компания Samsung готовится выпустить в 2020 году смартфон с камерой, расположенной под дисплеем.
Политика
Посольство объяснило сопровождение кортежа Путина в ОАЭ машинами «ДПС»
В российском посольстве в Абу-Даби объяснили, откуда на автомобилях, сопровождающих кортеж президента России Владимира Путина во время визита в ОАЭ, взялись надписи ДПС.
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Происшествия
В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы
Общество
Роспотребнадзор намерен запретить пластиковые пакеты
Роспотребнадзор готовит законопроект, который подразумевает постепенный отказ от пластиковых пакетов для магазинов, после чего их вовсе хотят запретить.
Общество
Микробиолог Чарльз Герб назвал самое грязное место в квартире
Армия и оружие
Курды отказались пускать сирийско-российский военный конвой в Ракку
Курдский блокпост отказался пропускать в Ракку сирийский и российский военный конвой, сообщили СМИ.
Происшествия